México

Avena con fresas y yogur: desayuno fácil y ligero que se deja preparado desde la noche anterior

La receta de avena con fresas y yogur que se arma en minutos y se disfruta recién sacada del refrigerador

Frasco de vidrio con capas de avena, yogur y fresas picadas, acompañado de una cuchara de madera, servilleta y fresas enteras.
La avena es uno de los cereales con mayor contenido de fibra soluble entre los granos de consumo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La avena con fresas y yogur es una preparación que se deja lista desde la noche anterior y no requiere cocción.

Se conoce comúnmente como “overnight oats” u “avena trasnochada”, y consiste en remojar hojuelas de avena en leche o bebida vegetal durante varias horas en refrigeración.

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Este método se popularizó como una opción práctica para el desayuno, ya que permite ahorrar tiempo por las mañanas.

La combinación con yogur natural y fresas frescas aporta proteína, fibra y vitaminas en una sola porción.

Unas manos vierten yogur desde un cuenco en un frasco con avena, junto a fresas, un tarro de miel y un paño sobre madera.
El método de remojo nocturno evita la cocción y conserva más nutrientes sensibles al calor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena con fresas y yogur

La avena con fresas y yogur es una preparación fría que consiste en remojar hojuelas de avena en un líquido (leche o bebida vegetal) durante varias horas en el refrigerador.

Durante ese tiempo, la avena absorbe el líquido y adquiere una textura cremosa similar a la de un pudín, sin necesidad de encender la estufa.

Primer plano de un bowl blanco lleno de fresas rojas vibrantes con sus pequeños tallos verdes, sobre una superficie clara con un paño de lino gris.
Las fresas frescas aportan la mayor parte del sabor dulce natural de esta preparación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto está en la proporción entre avena y líquido, y en agregar el yogur y la fruta fresca justo antes de servir para conservar su textura.

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Tiempo de preparación

El tiempo activo de preparación es de 5 minutos. No requiere cocción, pero sí un reposo de entre 4 y 12 horas en refrigeración, idealmente toda la noche.

Ingredientes

  1. ½ taza de hojuelas de avena (40 gramos)
  2. ½ taza de leche o bebida vegetal
  3. ¼ de taza de yogur natural sin azúcar
  4. 1 cucharadita de semillas de chía (opcional)
  5. ½ cucharadita de canela en polvo (opcional)
  6. ½ taza de fresas frescas, picadas
  7. Miel o endulzante al gusto (opcional)
Avena en un cuenco, yogur, leche, fresas enteras y cortadas, miel, semillas de chía y una rama de canela sobre una mesa de madera.
El yogur natural sin azúcar reduce el aporte calórico total de la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer avena con fresas y yogur, paso a paso

1. En un frasco con tapa, coloca las hojuelas de avena, la leche o bebida vegetal y las semillas de chía si decides usarlas.

2. Revuelve bien hasta integrar todos los ingredientes. Procura que no queden grumos secos de avena en el fondo del frasco.

3. Tapa el recipiente y refrigéralo durante al menos 4 horas, preferentemente toda la noche.

4. Al día siguiente, retira el frasco del refrigerador y revuelve nuevamente la mezcla.

Unas manos vierten leche sobre avena en un frasco de vidrio colocado sobre una mesa con fresas y un paño de lino.
Ajustar la cantidad de líquido permite personalizar la consistencia según preferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Incorpora el yogur natural y mezcla hasta integrarlo por completo.

6. Pica las fresas frescas y agrégalas justo antes de servir. Añade la fruta al final para que no suelte demasiado líquido sobre la avena.

7. Si la consistencia quedó muy espesa, agrega un poco más de leche hasta lograr la textura deseada.

8. Espolvorea canela y endulza al gusto antes de disfrutar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción generosa. Puede duplicarse o triplicarse fácilmente según el número de comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 284 kcal
  • Proteínas: 13 gramos
  • Carbohidratos: 40 gramos
  • Grasas: 6 gramos
  • Fibra: 6 gramos
Primer plano de un frasco de vidrio lleno de avena rosa, capas de crema blanca y fresas cortadas, cubierto con copos de avena y menta. Una cuchara metálica está dentro.
Las fresas pierden firmeza con rapidez una vez cortadas, por lo que se recomienda agregarlas al momento de servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La base de avena, sin la fruta ni el yogur agregados, se conserva en refrigeración entre 2 y 3 días en un recipiente cerrado herméticamente.

Primer plano de un tarro de cristal con avena trasnochada de fresa en capas, adornado con fresas enteras y hojas de menta fresca, sobre una mesa de madera clara.
Los recipientes herméticos son clave para conservar la consistencia por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda añadir las fresas y el yogur justo antes de consumir para mantener la mejor textura.

¿Con qué otras frutas o bebidas se puede hacer esta receta?

Esta receta admite muchas variaciones sin perder su esencia práctica. El plátano en rodajas es una opción popular, ya que aporta dulzor natural y se puede combinar con un toque de crema de cacahuate.

Los frutos rojos como moras, arándanos o frambuesas funcionan igual de bien que las fresas. También es posible mezclar varios tipos de fruta en una misma porción para variar texturas y sabores.

Un tazón rústico de cerámica lleno de avena humeante con rodajas de plátano, semillas de chía y canela sobre una mesa de madera y una servilleta de lino.
El plátano aporta potasio, un mineral clave para la función muscular y nerviosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los líquidos, la leche entera o descremada es la base clásica. Sin embargo, las bebidas vegetales como la de almendra, avena o soya sin azúcar son alternativas comunes para quienes buscan opciones sin lactosa.

Es recomendable ajustar la cantidad de líquido según la consistencia deseada, ya que algunas bebidas vegetales son más ligeras que la leche tradicional.

Primer plano de un bol blanco lleno de yogur natural cremoso, con una cuchara de metal sumergida en el yogur.
El yogur natural aporta cremosidad a la mezcla sin necesidad de ingredientes adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el yogur griego es un buen reemplazo del yogur natural cuando se busca una textura más espesa y un mayor aporte de proteína por porción.

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