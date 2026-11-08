Rivers y Ari Gameplays regresan a los directos tras la muerte de El Komanche: “No están solos”, dicen en emotiva reflexión

Rivers y Ari Gameplays - (Captura de pantalla)

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Después de varios días alejadas de las transmisiones, Rivers y Ari Gameplays volvieron a conectarse para encontrarse con sus comunidades y hablar sobre el difícil momento que atraviesan tras la muerte de su amigo, el streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche.

Durante el directo que realizaron juntas el viernes, ambas compartieron una reflexión sobre el duelo, la amistad y el proceso que enfrentan desde su partida.

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La conversación estuvo marcada por la emoción y por la intención de retomar sus actividades sin dejar de lado el recuerdo de quien fue una persona muy importante en sus vidas. Lejos de presentar su regreso como una señal de que todo está superado, las creadoras reconocieron que todavía intentan encontrar la manera de asimilar lo ocurrido. “Queremos volver poquito a poquito a esto”, expresó Rivers al explicar por qué decidieron encender nuevamente la transmisión.

La ausencia de El Komanche también estuvo presente en cada una de sus palabras. Ari Gameplays recordó que los tres mantenían una amistad muy cercana y que regresar a las plataformas no significa dejar atrás ese vínculo. “Ustedes saben que éramos muy grandes amigos los tres. Teníamos una amistad muy, muy grande. Tenemos una amistad muy grande”, manifestó.

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Rivers y Ari Gameplays explican por qué decidieron volver a transmitir

Rivers y Ari Gameplays - (Captura de pantalla)

El regreso de ambas creadoras ocurrió después de que anunciaran una pausa en sus actividades digitales para procesar la pérdida. Rivers había comunicado que necesitaba alejarse temporalmente de las redes sociales para encontrar tranquilidad, mientras que Ari Gameplays también informó a sus seguidores que estaría ausente durante algunos días. En sus respectivos mensajes de despedida dejaron ver cuánto significaba El Komanche para ellas.

Durante la transmisión conjunta, Ari explicó que quieren recuperar poco a poco su rutina, pero sin ignorar lo que sucedió. “También queremos volver sin, o sea, obviamente dándole su espacio a Comi”, comentó. Rivers coincidió y agregó: “Lo queremos mucho, él lo sabe y él también a nosotras siempre nos lo decía”. Sus declaraciones reflejaron que ambas buscan encontrar un equilibrio entre continuar con su trabajo y respetar el proceso emocional que están viviendo.

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También reconocieron que hablar de la pérdida todavía resulta complicado. “Estamos intentando hacer nuestra paz un poquito con esto”, señaló Rivers. Por su parte, Ari fue especialmente sincera al explicar por qué no querían extenderse demasiado sobre el tema: “Ya lloramos un chingo. Ya lloramos un chingo. También por eso no queremos hablar tanto ahorita porque sentimos que si hablamos eso va a pasar”. La creadora añadió que regresar a transmitir era necesario porque sentían que ya no podían continuar completamente alejadas de su actividad habitual.

El mensaje de las creadoras: recordar a su amigo y aprender a ser mejores personas

Fans de Ari Gameplays están alarmados por su bienestar tras la muerte de El Komanche: muestran mensajes (Intagram/@elkomanche)

Más allá de explicar su regreso, ambas aprovecharon el encuentro para compartir una reflexión sobre la importancia de demostrar afecto a las personas cercanas. Ari Gameplays reconoció que este proceso les ha dejado aprendizajes y pidió a sus seguidores no dar por sentado el cariño que pueden expresar a quienes forman parte de sus vidas. “Creo que lo más importante es quieran, quieran mucho, desháganse de amor”, expresó.

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La streamer extendió ese mensaje a distintos vínculos personales: “Y eso va para todos, para su familia, para su pareja, para sus amigos”. Después, dirigió unas palabras directamente a su amigo fallecido: “Y nada, te queremos, Comi. Mucho”. La declaración conectó con las despedidas que ambas habían compartido anteriormente en sus redes sociales, donde recordaron los momentos que vivieron junto a él y la cercanía que existía entre los tres.

Rivers también convirtió la conversación en un llamado a revisar la manera en que las personas se relacionan con los demás, particularmente en internet. “Hay que ser mejor personas, gente. Con todos. En internet ya saben que es un lugar bastante, bastante cruel”, manifestó. Su reflexión no se quedó únicamente en el recuerdo de El Komanche, sino que invitó a su comunidad a procurar un trato más amable todos los días: “Creo que hay que empezar a todos los días ser mejores y mejores y mejores”.

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“No están solos”: Rivers y Ari Gameplays hablan sobre buscar apoyo

Uno de los momentos más significativos llegó cuando ambas se dirigieron a quienes también atraviesan situaciones complicadas. Ari expresó brevemente: “No están solos”, una frase a la que Rivers se sumó de inmediato. La creadora explicó que siempre puede existir alguien dispuesto a escuchar y acompañar, incluso cuando las circunstancias parecen demasiado difíciles.

“Siempre hay gente dispuesta a escuchar, siempre hay gente que le importa, siempre hay gente que te va a apoyar. Siempre puedes buscar ayuda”, dijo Rivers durante la transmisión. Sus palabras estuvieron acompañadas de pausas y muestras de emoción, reflejo de lo difícil que todavía resulta hablar sobre la ausencia de su amigo frente a miles de espectadores.

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Hacia la parte final de la reflexión, la streamer reconoció que todavía le resulta extraño volver a ocupar ese espacio frente a la cámara después de lo sucedido. “Yo lo puedo hablar con esta mente, gente. Yo no puedo estar aquí y hacerme la que no, pero está bastante extraño”, expresó. Así, el regreso de Rivers y Ari Gameplays quedó marcado por una reflexión y continuidad de sus actividades juntas, que no pretende cerrar el duelo, sino reconocer que ambas están aprendiendo a vivir con la ausencia de El Komanche mientras conservan el cariño y los recuerdos de su amistad.