Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

El restaurante de mariscos fue atacado la mañana de este 7 de noviembre. Crédito: Facebook - Pluma Digital Noticias

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que inició una investigación tras el ataque armado contra el restaurante Rockaway, propiedad de Ignacio Santiago, director y fundador del portal Pluma Digital Noticias, en Juchitán de Zaragoza. El organismo instruyó la intervención de la Vicefiscalía Regional del Istmo en coordinación con el área especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

La agresión ocurrió la mañana de este sábado 7 de noviembre sobre la Carretera Canal 33, en la Colonia 19 de Marzo. Al momento del ataque no había ninguna persona en el interior del inmueble, aunque los disparos impactaron en la zona donde Santiago realizaba sus transmisiones en vivo.

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La FGEO recolectó indicios balísticos en el lugar del ataque

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados procesaron el sitio del ataque y recolectaron indicios balísticos integrados a la carpeta de investigación. La fiscalía señaló que estos elementos permitirán establecer líneas de investigación para identificar a los responsables.

La institución informó que ya brindaba atención y acompañamiento a las víctimas para garantizar su seguridad. Reiteró además su despliegue conjunto con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para evitar que el hecho quedara impune.

Santiago transmitió un primer video en vivo cerca de las 6:00 horas, apenas enterado del ataque contra su negocio. En esa grabación identificó a los posibles agresores como “un par de chamacos mocosos a bordo de una motocicleta” y aseguró que se encargaría de que fueran detenidos.

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El periodista transmitió en vivo desde el sitio tras el ataque armado. Crédito: Facebook - Pluma Digital Noticias

En ese mismo video, el periodista vinculó la agresión con su negativa previa a pagar 50 mil pesos exigidos como cobro de piso, lo que, según dijo, lo llevó a comenzar a denunciar públicamente la extorsión en la zona.

Hizo también un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Salomón Jara Cruz.

Un segundo video mostró los impactos de bala en el restaurante

Cerca de las 10:00 horas, Santiago publicó una segunda transmisión en la que mostró los daños materiales y varios impactos de bala en la parte del restaurante donde grababa sus contenidos. En ese momento anunció que también investigaría por cuenta propia a los responsables y pidió apoyo ciudadano con información.

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Impactos de arma de fuego en el restaurante. Crédito: Facebook - Pluma Digital Noticias

Durante la grabación, el periodista difundió un mensaje que recibió sobre un presunto cobro de piso a mototaxistas en la colonia Campesina, atribuido a un grupo identificado como “Mototaxi 4 de noviembre, Grupo Maíz, séptima sección”. Según el mensaje citado, los cobros se realizaban en un domicilio donde se encontraba el tesorero del grupo, y se instruía a los afectados a decir que se trataba de una “colecta de necesidades” si llegaba alguna autoridad.

Un día antes, el periodista había denunciado cobro de piso a pescadores y mototaxistas

La tarde anterior al ataque, el 6 de noviembre, Santiago transmitió en vivo una denuncia sobre un presunto cobro de piso en la “pista de los pescadores” de Juchitán. En esa misma transmisión leyó un mensaje de la base “Mototaxi Ismeño”, integrada por 50 unidades, que denunció pagar 30 pesos diarios de piso desde noviembre del año anterior, además de mil 500 pesos adicionales a otra persona para “ir a dejar el pago”.

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El periodista señaló en esa grabación a un sujeto identificado como “Cali” como presunto operador del cobro de piso en la colonia Lorenza Santiago y pidió al gobierno federal investigarlo. Acusó también a líderes de la COCEI y de Morena de permitir que, según sus palabras, Juchitán se convirtiera en “un nido de delincuentes”.

Invitó a mototaxistas a contactarlo directamente para dar entrevistas y llevar el tema a medios de alcance nacional.

La Alianza de Comunicadores del Istmo exigió medidas de protección para Santiago

Tras el ataque, la Alianza de Comunicadores del Istmo emitió un comunicado en el que condenó “el artero ataque” contra Santiago y lo calificó como un agravio contra toda la comunidad periodística de la región. La organización dirigió el documento al gobernador Jara Cruz, al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla y a medios locales, nacionales e internacionales.

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Posicionamiento tras la agresión contra el restaurante del periodista. Crédito: Redes Sociales

La alianza exigió al gobernador el refuerzo inmediato de medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad del periodista, así como la seguridad del gremio en la zona. Pidió también al fiscal abrir una investigación que considere la labor periodística de Santiago como línea principal para identificar a los responsables intelectuales y materiales de la agresión.

El comunicado solicitó además al Mecanismo del Estado para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas la evaluación y actualización de medidas cautelares para garantizar el ejercicio informativo de Santiago. La organización cerró su pronunciamiento con la frase “no se mata la verdad matando periodistas”.

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El ataque ocurrió en medio de la crisis de seguridad que vive Juchitán tras la caída de su alcalde

El ataque contra Santiago se registró apenas mes y medio después de que el Congreso de Oaxaca aprobara la desaparición del ayuntamiento de Juchitán, tras la detención del entonces alcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, el 23 de septiembre. Sánchez Altamirano enfrentó cargos por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, por presuntos nexos con “Los Cromos”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en el Istmo de Tehuantepec.

El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

Tras la detención, el gobernador Jara designó a Francisco Vásquez Jiménez, conocido como “Paco Vásquez”, como administrador provisional del municipio. Días antes de la caída del alcalde, “Los Cromos” habían atacado a balazos la vivienda de la diseñadora textil Elvis Guerra, quien había recibido previamente una exigencia de 60 mil pesos por extorsión.

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La FGEO detuvo posteriormente a dos integrantes de esa célula, identificados como “Bolán” y una cómplice, además de capturar en Guadalajara a su líder, Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”.