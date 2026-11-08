México

FGR asegura 104 mil litros de hidrocarburos y detiene a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco

Se aseguraron alrededor de 100 mil litros de combustible en Matamoros y 4 mil 350 litros de gas LP en Tenosique

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FGR decomiso Tabasco Tamaulipas 5 detenidos huachicol
decomiso Tabasco Tamaulipas 5 detenidos huachicol (foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó dos operativos en Tamaulipas y Tabasco contra posibles delitos en materia de hidrocarburos, que dejaron como resultado el aseguramiento de más de 104 mil litros de combustibles y la detención de cinco personas.

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Matamoros y Tenosique, donde elementos federales ejecutaron trabajos de investigación y un cateo en inmuebles presuntamente relacionados con el almacenamiento y manejo irregular de hidrocarburos.

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De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los procedimientos permitieron asegurar combustible, gas LP, tractocamiones, vehículos, contenedores y diversos equipos utilizados para el almacenamiento y despacho de estos productos.

Aseguran 100 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas

FGR decomiso Tabasco Tamaulipas 5 detenidos huachicol
decomiso Tabasco Tamaulipas 5 detenidos huachicol (foto: FGR)

El primer operativo se desarrolló en la localidad de El Capote, perteneciente al municipio de Matamoros, Tamaulipas, donde personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y elementos de la SSPC realizaron actos de investigación ante la posible comisión de delitos en materia de hidrocarburos.

Durante las diligencias, las autoridades detuvieron en flagrancia a cuatro personas identificadas como Yolanda “N”, Guadalupe “N”, Juan “N” y Julio “N”.

En el lugar también fueron asegurados alrededor de 100 mil litros de hidrocarburo, además de tractocamiones, plataformas e isotanques, equipo que quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

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El aseguramiento representa el mayor volumen de combustible decomisado durante las dos intervenciones realizadas por las corporaciones federales.

Aunque la Fiscalía no detalló la procedencia del hidrocarburo ni las condiciones en las que operaba el sitio, informó que las acciones derivaron de trabajos de investigación relacionados con posibles actividades ilícitas en el manejo de combustibles.

Catean inmueble y aseguran gas LP en Tenosique, Tabasco

decomiso Tabasco Tamaulipas 5 detenidos huachicol SSPC
decomiso Tabasco Tamaulipas 5 detenidos huachicol (foto: FGR)

En una segunda intervención, autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco, ante la posible comisión de delitos relacionados con hidrocarburos.

En este operativo participaron elementos de la FGR y la SSPC, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el procedimiento fue detenido en flagrancia un hombre identificado como Sami “N”.

En el inmueble, las autoridades aseguraron 4 mil 350 litros de gas licuado de petróleo (LP), además de dinero en efectivo y una máquina despachadora.

También fueron decomisados tanques de almacenamiento, vehículos, garrafas y una lancha. El inmueble donde se desarrolló la intervención quedó igualmente asegurado por las autoridades.

La FGR no precisó si el gas LP contaba con documentación que acreditara su procedencia ni informó sobre el posible destino del combustible almacenado. Tampoco dio a conocer el monto del dinero en efectivo localizado durante el cateo.

Cinco detenidos quedan a disposición del Ministerio Público Federal

Primer plano del torso de una persona con chamarra azul marino que lleva un escudo bordado de la Fiscalía General de la República de México y un parche con las letras FGR.
FGR recupera más de 13 millones de pesos para la CFE por robo de electricidad en Guadalajara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los dos operativos, las cinco personas detenidas y todos los objetos y combustibles asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Los procedimientos quedaron bajo la responsabilidad de las Fiscalías Federales de la FGR en Tamaulipas y Tabasco, respectivamente, instancias que continuarán con las investigaciones y determinarán las posibles responsabilidades penales.

La Fiscalía señaló que las acciones forman parte de los trabajos de coordinación entre instituciones federales para combatir los delitos en materia de hidrocarburos.

Este tipo de ilícitos comprende distintas conductas relacionadas con la extracción, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización ilegal de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

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