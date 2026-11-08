Fiscalía de Tabasco aclara declaraciones de su fiscal sobre presuntas detenciones de colaboradores de Adán Augusto López

Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal del estado de Tabasco, en la conferencia del pasado 26 de octubre. Crédito: Gobierno de Tabasco

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La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) aclaró mediante un comunicado de prensa publicado en sus canales oficiales la tarde de este 7 de noviembre que las declaraciones atribuidas a su titular en una nota periodística sobre presuntas aprehensiones contra excolaboradores de Adán Augusto López Hernández fueron sacadas de contexto.

El comunicado no mencionó en ningún momento el nombre del exgobernador, pese a que la nota original señalaba que los detenidos presuntamente son allegados al ahora senador por Morena.

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El texto precisó que la publicación atribuyó al fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros declaraciones sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra una persona servidora pública de una administración anterior, las cuales, según la FGET, no correspondían con el contenido ni el sentido de lo expuesto en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal del pasado 26 de octubre, publicada a través de los canales oficiales del Gobierno del estado.

Sin embargo, el comunicado no confirmó ni descartó si las capturas reportadas en la nota periodística se habían llevado a cabo, ni ofreció una versión alterna de los hechos.

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Reportes señalaron 12 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a Adán Augusto y otro exgobernador

El pasado 6 de noviembre, el medio La Silla Rota reportó que la fiscalía estatal había obtenido 12 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos, sin identificarlos de manera oficial. Según fuentes consultadas por el medio, los imputados eran en su mayoría integrantes de los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos, su antecesor en la gubernatura.

La nota señaló que ya se habían ejecutado las primeras detenciones mediante un operativo que incluyó allanamientos de domicilios privados.

Entre las órdenes presuntamente autorizadas por un juez, destacó el nombre de Manuel Marcué, descrito como ahijado de López Hernández y quien ocupó la titularidad del área de Juegos y Sorteos de la Segob cuando el exgobernador encabezó esa dependencia federal. De acuerdo con La Silla Rota, Marcué se encontraría fuera del país.

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El medio también vinculó otras órdenes de aprehensión con exfuncionarios policiales ligados a la organización criminal La Barredora, entre ellos Cleofas Juárez Lara, secretario de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata.

Según el mismo reporte del medio, fuentes de seguridad de la fiscalía estatal les negaron que estuvieran involucrados funcionarios de ambas administraciones anteriores, sin que la dependencia proporcionara nombres de los presuntos acusados.

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