México

Fiscalía de Tabasco aclara declaraciones de su fiscal sobre presuntas detenciones de colaboradores de Adán Augusto López

El mensaje institucional no precisó si eran verídicas las detenciones reportadas; solo señaló que las palabras pronunciadas el 26 de octubre por Óscar Tonathiu Vázquez Landeros habrían sido tergiversadas

Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal del estado de Tabasco, en la conferencia del pasado 26 de octubre. Crédito: Gobierno de Tabasco
Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal del estado de Tabasco, en la conferencia del pasado 26 de octubre. Crédito: Gobierno de Tabasco
Guardar

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) aclaró mediante un comunicado de prensa publicado en sus canales oficiales la tarde de este 7 de noviembre que las declaraciones atribuidas a su titular en una nota periodística sobre presuntas aprehensiones contra excolaboradores de Adán Augusto López Hernández fueron sacadas de contexto.

El comunicado no mencionó en ningún momento el nombre del exgobernador, pese a que la nota original señalaba que los detenidos presuntamente son allegados al ahora senador por Morena.

PUBLICIDAD

El texto precisó que la publicación atribuyó al fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros declaraciones sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra una persona servidora pública de una administración anterior, las cuales, según la FGET, no correspondían con el contenido ni el sentido de lo expuesto en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal del pasado 26 de octubre, publicada a través de los canales oficiales del Gobierno del estado.

Sin embargo, el comunicado no confirmó ni descartó si las capturas reportadas en la nota periodística se habían llevado a cabo, ni ofreció una versión alterna de los hechos.

PUBLICIDAD

Reportes señalaron 12 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a Adán Augusto y otro exgobernador

El pasado 6 de noviembre, el medio La Silla Rota reportó que la fiscalía estatal había obtenido 12 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos, sin identificarlos de manera oficial. Según fuentes consultadas por el medio, los imputados eran en su mayoría integrantes de los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos, su antecesor en la gubernatura.

La nota señaló que ya se habían ejecutado las primeras detenciones mediante un operativo que incluyó allanamientos de domicilios privados.

Entre las órdenes presuntamente autorizadas por un juez, destacó el nombre de Manuel Marcué, descrito como ahijado de López Hernández y quien ocupó la titularidad del área de Juegos y Sorteos de la Segob cuando el exgobernador encabezó esa dependencia federal. De acuerdo con La Silla Rota, Marcué se encontraría fuera del país.

El medio también vinculó otras órdenes de aprehensión con exfuncionarios policiales ligados a la organización criminal La Barredora, entre ellos Cleofas Juárez Lara, secretario de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata.

Según el mismo reporte del medio, fuentes de seguridad de la fiscalía estatal les negaron que estuvieran involucrados funcionarios de ambas administraciones anteriores, sin que la dependencia proporcionara nombres de los presuntos acusados.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezTabascoDetenidosFGELa BarredoraNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 7 de noviembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 7 de noviembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

La influencer preocupó a sus seguidores al informar en un video de redes sociales que por el momento no puede disponer de su dinero

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

O’Shaquie Foster sale en defensa del Vaquero Navarrete tras arrebatarle sus cinturones mundiales: “Fue mi pelea más difícil, de verdad pega muy fuerte”

Luego de elevar su marca a 26 triunfos, tres derrotas y 12 nocauts, el estadounidense suma tres campeonatos superpluma y se acerca a reunir las cuatro coronas mundiales de la división

O’Shaquie Foster sale en defensa del Vaquero Navarrete tras arrebatarle sus cinturones mundiales: “Fue mi pelea más difícil, de verdad pega muy fuerte”

Legisladores de oposición cuestionan los criterios establecidos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial

La nueva crisis en uno de los tres poderes de la Unión ha puesto en entredicho las mejoras que supuestamente traería la reforma judicial

Legisladores de oposición cuestionan los criterios establecidos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

Sigue las noticias más destacadas sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: cae “El Sope” en Chiapas, presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

El 77% de armas que llegan a México de EEUU provienen de cuatro estados

ENTRETENIMIENTO

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

Don Omar confirma gira en México para el 2027: guía paso a paso para registrarte a la preventa y conseguir tus boletos

Poeta caníbal: las revelaciones del nuevo documental del hombre que se comió a su novia y otros crímenes no investigados

DEPORTES

Cruz Azul apagó El Volcán: la Máquina exhibe la crisis de Tigres y sueña con ser líder del Apertura 2026

Cruz Azul apagó El Volcán: la Máquina exhibe la crisis de Tigres y sueña con ser líder del Apertura 2026

O’Shaquie Foster sale en defensa del Vaquero Navarrete tras arrebatarle sus cinturones mundiales: “Fue mi pelea más difícil, de verdad pega muy fuerte”

Paco Palencia lanza dardo antes del Pumas vs América y califica la histórica rivalidad: ”Siempre hay un superhéroe y un villano”

Daniela Calderón, mediocampista de Cruz Azul, pide perdón a la afición tras eliminación en la Liga Femenil BBVA

Checo, contra todo en Brasil: una sanción lo obliga a remontar desde el fondo de la parrilla