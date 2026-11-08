Roberto Palazuelos recuerda su amistad con Luis Miguel y cuenta cómo la serie de Netflix lo puso en medio de las críticas: “Se les fue la mano”

Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)

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La relación entre Roberto Palazuelos y Luis Miguel ha vuelto a llamar la atención, esta vez por las declaraciones que el empresario y actor compartió en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Durante su participación en El minuto que cambió mi destino, el llamado Diamante Negro recordó los años en los que convivió con el cantante y explicó cómo la serie biográfica de Netflix reavivó una historia que, según dijo, ya había quedado atrás.

Palazuelos aseguró que conoció a Luis Miguel cuando todavía era muy pequeño y antes de que alcanzara la fama internacional. Incluso recordó algunos momentos de su infancia y las personas que tenían en común, entre ellas Andrés, padre del intérprete. “Lo conocí muy chiquito, cuando todavía no era ni cantante”, contó al comenzar a reconstruir aquella etapa.

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Sin embargo, el empresario señaló que la producción modificó episodios de su vida y lo colocó en situaciones que, según su versión, nunca ocurrieron. Las escenas provocaron que recibiera insultos y cuestionamientos en redes sociales, una situación que lo tomó por sorpresa mientras trabajaba en España. “A los escritores se les fue la mano”, sostuvo al explicar su inconformidad.

Así comenzó la amistad entre Roberto Palazuelos y Luis Miguel

Roberto Palazuelos asegura que él sí tenía amigos poderosos, no como Luis Miguel (Foto: Especial)

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente por su vínculo con el intérprete de La incondicional. Palazuelos explicó que sus primeros encuentros ocurrieron cuando ambos eran jóvenes y todavía compartían espacios con otros hijos de personajes conocidos.

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“Era medio retraído, Mickey”, recordó sobre el cantante. También mencionó que en aquella época convivían con Héctor Suárez Gomís y los hijos de Andrés. Según su relato, las relaciones sociales de ese círculo permitieron que ambos coincidieran durante sus primeros años, mucho antes de que Luis Miguel se convirtiera en una de las figuras más reconocidas de la música en español.

Años después volvieron a encontrarse en Los Pinos, donde existían distintos grupos de amigos. Palazuelos explicó que él convivía principalmente con Gerardo, Armando Torrado, Miguel Quintanilla y otros conocidos, mientras que Luis Miguel frecuentaba el círculo de Federico y Miguel Alemán. Aunque sus amistades no eran exactamente las mismas, coincidían en reuniones y conservaban vínculos con personas en común.

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La serie de Luis Miguel provocó su molestia y las críticas en redes

FotografÍa cedida por la plataforma Netflix, donde se observa al actor Diego Boneta, en Ciudad de México (México). EFE/plataforma Netflix /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El Diamante Negro explicó que el conflicto mediático tomó fuerza después del estreno de la serie biográfica del cantante. De acuerdo con su versión, los guionistas incorporaron escenas que no correspondían con lo que él había vivido. Una de ellas lo mostraba supuestamente acompañando a Luis Miguel a la boda de Yuri, algo que negó categóricamente.

Palazuelos contó que se encontraba filmando una producción llamada Entre olivos, en Sevilla, cuando comenzó a recibir mensajes ofensivos en Instagram. “Hijo de tu madre, pinche chismoso. Para eso me gustabas. Chismoso, maricón”, recordó sobre algunos de los comentarios que aparecieron en sus mensajes privados. Al no entender qué sucedía, llamó a su representante en México para preguntarle por qué estaba recibiendo tantos ataques.

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Fue entonces cuando le explicaron que un capítulo de la serie había mostrado una supuesta escena en la boda de Yuri, en la que él aparecía junto al cantante y Mariana Yazbek. Palazuelos rechazó esa representación y aclaró: “Yo nunca fui a la boda de Yuri”. También habló de su amistad con la fotógrafa y recordó su relación con Alejandro González Iñárritu, conocido como El Negro, quien había sido su pareja.

Palazuelos responde a las escenas sobre los viajes con Luis Miguel

Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, en el exclusivo Hotel Diamante K, uno de sus destacados emprendimientos en el sector turístico (Roberto Palazuelos Badeaux)

Otra de las representaciones que incomodaron al empresario fue una escena en la que su personaje supuestamente confrontaba al cantante por su relación con Michelle Salas. En la producción, el personaje de Palazuelos cuestionaba a Luis Miguel como padre y mencionaba a su hija. El actor aseguró que jamás habría abordado un asunto tan personal. “¿Quién soy yo para tocar ese tema?”, expresó durante la entrevista.

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También negó que hubiera organizado una celebración en el Baby’O por haber conseguido su primer protagónico en la telenovela Muchachitas, como mostraba la serie. Según explicó, tampoco ocurrió el encuentro en el que Luis Miguel supuestamente le reprochaba su actitud y le recordaba los viajes que habían compartido.

Al recordar las preguntas que recibió de los reporteros después de esa escena, Palazuelos reprodujo la respuesta que daba cuando le cuestionaban si el cantante lo había llevado a recorrer el mundo: “¿Qué chingados me va a llevar a viajar ese güey por el mundo, si su pinche avioncito ese no llegaba ni a Tlaquepaque porque había que echarle otra vez turbosina?”. El empresario incluso identificó el avión como un JetStar que, según contó, Luis Miguel había comprado a Jaime Camil. Con estas declaraciones, el Diamante Negro ofreció su versión de una amistad que pasó de los recuerdos de juventud a las diferencias alimentadas por la representación televisiva de su historia.

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