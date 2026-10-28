¿Fibra o proteína? Qué nutriente ayuda más a prolongar la saciedad

Las legumbres aportan entre ocho y nueve gramos de proteína y hasta ocho gramos de fibra por cada porción de 100 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La conversación sobre la saciedad suele poner a las proteínas y la fibra dietética en competencia. Ambas participan en la sensación de plenitud tras una comida y pueden ayudar a que el hambre tarde más en reaparecer, aunque lo hacen mediante mecanismos diferentes y con aportes nutricionales propios.

Las proteínas son nutrientes formados por aminoácidos y participan en el mantenimiento de músculos y tejidos. La fibra, en cambio, es un tipo de carbohidrato presente en alimentos vegetales que no se digiere por completo. Su papel incluye favorecer la función intestinal y aportar volumen a las comidas.

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La proteína y la fibra: cuál aporta más saciedad

La proteína suele asociarse con una mayor capacidad para reducir el hambre entre comidas. De acuerdo con una revisión publicada en Lipids in Health and Disease, se vincularon con una menor percepción subjetiva de hambre y con mayor plenitud. Estas moléculas tardan más en digerirse que muchos alimentos con bajo aporte proteico y participa en la comunicación entre el intestino y el cerebro que regula el apetito, indicó la Mayo Clinic. En ese proceso, el estómago se distiende al recibir alimentos y el intestino libera señales hormonales asociadas con la saciedad.

La fibra dietética interviene de otra manera. La soluble viscosa absorbe agua y puede formar un gel en el tubo digestivo. Según la British Heart Foundation, ralentiza la digestión y contribuye a una respuesta más gradual de la glucosa después de las comidas. Se encuentra, entre otros alimentos, en la avena, la cebada, las legumbres, algunas frutas y verduras.

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Las proteínas tardan más tiempo en digerirse y estimulan las señales hormonales de saciedad entre el intestino y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la soluble como la insoluble pueden aumentar el volumen del contenido gástrico y enviar señales de plenitud. La revisión de Lipids in Health and Disease señaló además que la fermentación de ciertas fibras en el colon produce ácidos grasos de cadena corta, compuestos que pueden influir en hormonas vinculadas con la regulación del apetito.

La comparación directa todavía es limitada. Margaret Murray, profesora de nutrición para The Conversation, encontró una eficacia similar de proteína y fibra para sostener la sensación de plenitud entre comidas. Por eso, ese resultado no permite determinar cuál de los dos nutrientes sacia más en todos los casos.

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Los alimentos vegetales permiten reunir ambos nutrientes en una misma comida

La incorporación conjunta de proteína y fibra no requiere elegir entre fuentes animales o vegetales, sino priorizar una combinación diversa de alimentos. Las legumbres, como lentejas, garbanzos y porotos, reúnen ambos nutrientes y constituyen una de las alternativas señaladas de forma coincidente por especialistas.

La dietista Linia Patel, especializada en salud femenina y nutrición deportiva, afirmó en declaraciones a The Independent que las legumbres representan una opción útil para acercarse a ambos objetivos. Según explicó, aportan entre ocho y nueve gramos de proteína y entre siete y ocho gramos de fibra por cada 100 gramos.

La fibra soluble forma un gel en el tracto digestivo que ralentiza la digestión y modula los niveles de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible combinar fuentes de proteína con alimentos ricos en fibra dentro de una misma preparación. La Mayo Clinic propuso avena con leche, frutos rojos y semillas de chía, huevos con espinaca y pan integral, o platos con pollo, porotos, verduras y arroz integral. Estos ejemplos reúnen alimentos de distintos grupos, sin concentrar el aporte nutricional en un único producto.

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Los frutos secos y las semillas pueden complementar yogures, frutas o preparaciones con cereales. Por su parte, el tofu, el tempeh, el edamame y otros alimentos de soja aportan proteína y pueden integrarse con verduras, legumbres o granos integrales, señaló la entidad sanitaria. La variedad importa porque cada tipo de fibra tiene propiedades diferentes y cada fuente proteica ofrece un perfil nutricional particular.

El aumento de fibra debe ser gradual y basado en alimentos integrales

La recomendación común es evitar incrementos bruscos de fibra. La BBC advirtió que un aumento demasiado rápido puede ocasionar hinchazón y malestar digestivo, especialmente cuando la alimentación venía siendo baja en este nutriente. También indicó la conveniencia de distribuirla entre las comidas en lugar de concentrarla en un solo momento del día.

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La pauta nutricional para adultos sanos fija el requerimiento general en 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación acompaña ese proceso. La British Heart Foundation indicó que los suplementos y polvos de fibra pueden generar molestias digestivas y reducir la absorción de minerales como hierro y calcio si se consumen sin suficiente agua. La entidad añadió que los alimentos integrales aportan, además de fibra, otros nutrientes y compuestos vegetales.

La proteína también requiere un enfoque ajustado a las necesidades individuales. La Mayo Clinic situó la recomendación general para adultos sanos en 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día y aclaró que esa necesidad puede variar según edad, actividad física, lesiones o enfermedades.

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El objetivo, por lo tanto, no es elevar sin límite ninguno de los dos nutrientes. Los expertos coinciden en que priorizar alimentos como legumbres, frutas, verduras, avena, cereales integrales, frutos secos, semillas, lácteos, huevos, pescado o carnes magras permite construir comidas con proteína y fibra. La incorporación gradual y la diversidad alimentaria son los criterios que se repiten para sostener ese equilibrio.