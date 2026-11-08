Agenda cultural HOY 08 de noviembre en CDMX: Morat, Mentiras All Stars y últimos recorridos de Día de Muertos

Un collage digital reúne símbolos de la Ciudad de México como la Catrina, un xoloitzcuintle, el Ángel de la Independencia, un concierto en el Zócalo e instrumentos musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México concentra este domingo 8 de noviembre una agenda con conciertos, montajes escénicos y recorridos relacionados con las tradiciones de Día de Muertos. Las actividades se realizan en el Zócalo, Paseo de la Reforma, Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan y la zona chinampera de Xochimilco.

La oferta combina opciones gratuitas en espacios abiertos con espectáculos de boleto. Hay propuestas para públicos distintos, desde pop latino y rock alternativo hasta música romántica y teatro musical. Antes de salir, conviene revisar horarios, sedes y tiempos de traslado, sobre todo si se planea asistir a más de una actividad.

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Aunque los eventos tienen formatos distintos, varios comparten la intención de reunir al público alrededor de expresiones culturales. La música en vivo convive con instalaciones y recorridos que retoman símbolos de las celebraciones de noviembre en espacios representativos de la capital.

Conciertos y espectáculos para distintos gustos

Vitae Fest 2026 - (Instagram)

El Zócalo recibe el Vitae Fest 2026, un encuentro gratuito que inicia a las 16:00 horas. El programa reúne pop latino, rock alternativo y regional mexicano. Mau y Ricky se presentan a las 17:20 horas; Enjambre, a las 18:40; Alexander Acha, a las 20:10, y Banda Los Recoditos cierra la jornada a las 21:15 horas.

Vitae Global Foundation organiza el festival, que propone a la música y el arte como herramientas de convivencia, reconciliación y paz. Esta es su segunda edición en la Ciudad de México, después de una primera jornada celebrada en 2025. El cartel permite escuchar géneros distintos durante una misma tarde en un espacio público.

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El Auditorio Nacional presenta Mentiras All Stars en dos funciones, a las 16:30 y 20:00 horas. La información disponible indica que aún hay boletos para la función nocturna, con precios de entre 1,054 y 6,882 pesos. La disponibilidad y los costos pueden modificarse, por lo que se recomienda confirmarlos con la boletera antes de comprar.

Más música en recintos de la capital

La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat

Morat se presenta en el Palacio de los Deportes como parte de su Ya Es Mañana World Tour. El concierto comienza a las 19:00 horas y las puertas abren desde las 17:00.

El Teatro Metropólitan recibe a Los Panchos a las 18:00 horas. Ambas agrupaciones ofrecen una tarde centrada en canciones románticas y arreglos asociados con ese repertorio.

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La cartelera del domingo ocupa recintos de distintas dimensiones y convoca a públicos diversos. Mientras el Zócalo concentra una actividad abierta y gratuita, el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Teatro Metropólitan tienen funciones con horarios definidos. Quienes busquen asistir a más de un evento deben considerar que la cercanía de los horarios no garantiza alcanzar a llegar de una sede a otra.

Recorridos de Día de Muertos en Reforma y Xochimilco

Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Paseo de la Reforma se suma a las actividades de la temporada con “El Camino”, una exposición de esculturas iluminadas que podrá visitarse hasta este domingo 8 de noviembre. La intervención se extiende desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, con representaciones de catrinas y xoloitzcuintles. Una de las piezas principales es una catrina monumental colocada cerca del Ángel.

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Quienes todavía no han recorrido la exposición tienen este domingo como última oportunidad para conocerla, pues es la fecha de cierre anunciada. No obstante, no se ha especificado un horario para visitarla.

Otra alternativa para disfrutar de las celebraciones de Día de Muertos se encuentra en Xochimilco. El Sendero de las Almas invita a recorrer gratuitamente la zona chinampera este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 10:00 a 16:00 horas.

La experiencia combina los paisajes naturales de Xochimilco con elementos representativos de esta celebración mexicana, por lo que puede ser una opción para compartir con familiares o amigos. A diferencia de los conciertos y espectáculos en recintos cerrados, esta propuesta permite disfrutar de una actividad al aire libre y conocer parte del entorno tradicional de las chinampas.

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Así, la oferta cultural de este domingo también contempla espacios para caminar, apreciar instalaciones artísticas y mantener vivas las tradiciones, con alternativas que van más allá de la música y los espectáculos.