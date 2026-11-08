Qué hacer en CDMX hoy domingo 8 de noviembre: horarios del concierto de Enjambre, Los Recoditos, Mau y Ricky y actividades gratis para toda la familia

El Vitae Fest 2026 se desarrolla en la Plaza de la Constitución, sin costo de entrada ni necesidad de boleto. Composición fotográfica. Fotos: Instagram/vitae.fest X/CulturaCiudadMx.

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Este domingo 8 de noviembre, la Ciudad de México ofrece una agenda cargada de actividades gratuitas, encabezada por el Vitae Fest 2026 en el Zócalo, donde Enjambre, Mau y Ricky, Alexander Acha y Banda Los Recoditos se presentan sin costo de entrada a partir de las 16:00 horas.

La oferta se completa con museos de acceso libre, teatro infantil, recorridos culturales y los últimos días de exhibiciones alusivas al Día de Muertos en distintos puntos de la capital.

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Enjambre, Alexander Acha, Mau y Ricky y Banda Los Recoditos encabezan el cartel musical gratuito del domingo. Foto: X/@CulturaCiudadMx.

El Zócalo capitalino aloja el Vitae Fest 2026 con entrada libre

El festival arranca a las 16:00 horas y se extiende por cerca de siete horas en la Plaza de la Constitución. La propuesta combina rock, pop latino y regional mexicano en un solo escenario, sin necesidad de boleto ni registro previo.

Horarios de presentación:

Inicio del festival: 16:00 horas

Mau y Ricky: 17:20 horas

Enjambre: 18:40 horas

Alexander Acha: 20:10 horas

Banda Los Recoditos: 21:15 horas

Vitae Fest 2026 - (Instagram)

Se puede llegar a través de la estación de Metro Zócalo/Tenochtitlán, línea 2, con salida directa a la Plaza de la Constitución. También son cercanas la estaciones Allende y Bellas Artes.

En Metrobús, la Línea 4 tiene parada en Catedral o Palacio de Bellas Artes, a unos minutos a pie del recinto.

El Museo de Arte Popular abre gratis con la exposición de piñatas mexicanas

El Museo de Arte Popular, ubicado en Revillagigedo 11, colonia Centro, ofrece acceso libre este domingo con la muestra del 20 Concurso de Piñatas Mexicanas.

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La exhibición reúne piezas artesanales elaboradas sobre ollas de barro, con diseños inspirados en monumentos, personajes y tradiciones gastronómicas que conmemoran 200 años de relaciones entre México y Francia.

El horario corre de 10:00 a 18:00 horas y la entrada es gratis los domingos.

Para llegar, el Metro Juárez, línea 3, o el Metro Hidalgo, líneas 2 y 3, dejan a unas cuadras del museo.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo tiene entrada libre

El recinto, ubicado en Moneda 13, Centro Histórico, ofrece un recorrido por las tradiciones, expresiones artísticas e historia de distintas civilizaciones.

El horario corre de 10:00 a 18:00 horas y la entrada es gratuita. El Metro Zócalo, línea 2, queda a unos pasos del museo.

El recinto, ubicado en Moneda 13, Centro Histórico, mantiene entrada gratuita. Foto: INAH

El Coro del Bosque de Chapultepec se presenta gratis en Coyoacán

La agrupación, dirigida por Gabriela de la Hoz, ofrece un repertorio coral en el patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares, en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen.

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La presentación es de 12:00 a 13:00 horas, con entrada libre, en un espacio abierto rodeado de jardines.

El concierto se realiza en el patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán. Foto: Facebook/idad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El recinto se ubica cerca del Metro Viveros, línea 3, o del Metrobús línea 1, con parada en Río Churubusco, a corta distancia del centro de Coyoacán.

El Centro Cultural José Martí ofrece teatro y magia gratuitos para niños

El recinto, ubicado en Doctor Mora esquina con avenida Hidalgo, presenta El Rey Calabaza a las 12:00 horas, una obra infantil que combina elementos de Halloween y Navidad a través de un personaje que descubre otras tradiciones.

A las 15:00 horas se suma El Show del Mago del Más Allá, un espectáculo de una hora con trucos de magia, comedia y misterio relacionados con el Día de Muertos.

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La obra El Rey Calabaza se presenta a las 12:00 horas dentro del ciclo de domingos infantiles del recinto. Foto: Instagram/centro_josemarti.

Ambas funciones forman parte de la programación de domingos infantiles del recinto y son gratuitas.

El Metro Hidalgo, líneas 2 y 3, tiene salida directa a la Alameda Central, a unos pasos del centro cultural.

Utopía Libertad presenta las últimas funciones gratuitas de La Llorona en Iztapalapa

La puesta en escena con títeres, inspirada en la diosa Cihuacóatl, recupera elementos de la tradición prehispánica para narrar esta leyenda mexicana.

Ofrece dos funciones este domingo, a las 14:00 y a las 16:00 horas, en la calle Río Nilo, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. El acceso es gratuito, con cupo limitado por función.

La puesta en escena con títeres se presenta en la calle Río Nilo, alcaldía Iztapalapa.

El recinto se encuentra cerca del Metro Santa Marta, línea A, o del Metrobús línea 2, con parada cercana a la zona de Lomas de San Lorenzo.

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Xochimilco despide el Sendero de las Almas con recorrido gratuito por las chinampas

La zona chinampera de Xochimilco ofrece su última jornada del Sendero de las Almas, un recorrido al aire libre que combina los paisajes naturales de la región con elementos representativos del Día de Muertos.

El recorrido es gratuito y corre de 10:00 a 16:00 horas, ideal para compartir con familiares o amigos.

El recorrido se realiza en la zona chinampera de Xochimilco. Foto: Instagram/Secretaría del Medio Ambiente

Se llega tomando el Metro Tasqueña, línea 2, y de ahí el Tren Ligero hasta la estación Xochimilco.

Paseo de la Reforma cierra la exposición de esculturas iluminadas El Camino

La intervención artística concluye este domingo 8 de noviembre con representaciones de catrinas y xoloitzcuintles distribuidas desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en la entrada del Bosque de Chapultepec.

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Una de las piezas principales es una catrina monumental colocada cerca del Ángel. No se especifica un horario de visita, aunque el recorrido es gratuito y abierto al público durante todo el día.

Este domingo es la última fecha disponible para recorrer la instalación de forma gratuita. Foto: Secretaría de Turismo de la CDMX

El Metrobús línea 1, en las estaciones Hamburgo o Reforma, y el Metro Insurgentes, línea 1, quedan a pocas cuadras del Ángel de la Independencia.