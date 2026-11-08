Estos fueron los jugadores más destacados del NBA Mexico City Game 2026

La Arena CDMX vibró este sábado con el enfrentamiento entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers. (REUTERS/Raquel Cunha)

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La NBA regresó a la Ciudad de México con el partido entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, donde más de 20,000 aficionados se dieron cita en la Arena CDMX para presenciar el encuentro.

El duelo reunió a figuras como Nikola Jokić, tres veces ganador del MVP; Pascal Siakam y Jamal Murray, por lo que la presencia de estos jugadores hizo que la afición respondiera con una buena entrada.

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Los Denver Nuggets se quedaron con la victoria por marcador de 114-102, en un encuentro donde administrativamente fungían como los visitantes.

Resumen del encuentro

Así se llevó a cabo el Mexico City Game 2026. ( REUTERS/Raquel Cunha)

Denver Nuggets impuso condiciones desde la primera mitad y llegó a tomar una ventaja de 23 puntos antes del descanso.

Sin embargo, los Indiana Pacers intentaron reaccionar durante el último cuarto cuando lograron reducir la distancia a solamente dos posesiones, pero al final la química Jokic-Gordon-Murray terminó por marcar el ritmo del cierre para darle la victoria a Denver.

Jugadores más destacados del partido

Pascal Siakam fue el jugador con más puntos de todo el juego. (REUTERS/Raquel Cunhao)

Pascal Siakam tuvo los mejores números del partido pese a la derrota de Indiana Pacers.

El ex campeón de la NBA con Toronto Raptors terminó con 23 puntos, dos rebotes y cinco asistencias, además de acertar 10 de sus 18 intentos de campo.

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Su actuación permitió que los Pacers se mantuvieran en competencia durante varios pasajes del encuentro.

Sin embargo, el equipo no encontró suficiente respaldo ofensivo para sostener la reacción ante unos Nuggets que mostraron mayor equilibrio en la cancha.

Denver construyó la victoria a partir de un ataque colectivo. Siete jugadores finalizaron con doble dígito en puntos, una muestra de la profundidad del plantel y de la capacidad de la banca para complementar el trabajo del quinteto titular.

Nikola Jokić volvió a ser uno de los referentes de los Nuggets. El serbio registró 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias, con lo que firmó su séptimo doble-doble consecutivo ante Indiana.

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Jamal Murray y Cam Johnson también aportaron en la ofensiva, mientras que Spencer Jones y DeMar DeRozan tuvieron una participación relevante desde la banca.

La distribución de puntos y las alternativas ofensivas permitieron a Denver definir el partido en los minutos finales.

Afición mexicana responde en la Arena CDMX

Imagen de la Arena CDMX en el NBA Mexico City Game 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)

La afición mexicana volvió a responder a la NBA en la Arena CDMX. Más de 20,000 personas asistieron al recinto para presenciar el duelo entre Denver Nuggets e Indiana Pacers y seguir de cerca a algunas de las principales figuras de la liga.

El ambiente en las gradas confirmó el interés que existe en México por el basquetbol estadounidense. Familias, aficionados con playeras de distintos equipos y seguidores de Nikola Jokić, Jamal Murray y Pascal Siakam llenaron la arena para una nueva edición de los NBA Mexico City Games.

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México se ha consolidado como una parada obligada dentro de la estrategia internacional de la liga. La NBA ha disputado más de 30 partidos en territorio nacional, una cifra que coloca al país como la sede que más encuentros ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá.

La Ciudad de México forma parte de una gira global que también contempla ciudades como París y distintos mercados de Asia.

Para la NBA, el público mexicano representa uno de sus mercados internacionales más importantes, tanto por la asistencia a los partidos como por la cercanía con la Unión Americana.