Autoridades de cuatro estados buscan a Miguel Ángel Almaraz tras su desaparición en Zacatecas

Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas. Crédito: Especial

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El Gabinete de Seguridad informó este domingo 8 de noviembre que, junto con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad.

Según el comunicado, las instituciones federales mantienen comunicación permanente con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas para contribuir a la localización y al esclarecimiento de lo ocurrido.

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Lo que informaron las autoridades

Miguel Ángel Almaraz se desempeña como alcalde del municipio de Río Bravo en el estado de Tamaulipas. (Facebook)

Gabinete de Seguridad: publicó su mensaje en la red social X y habla de una probable privación ilegal de la libertad.

SSPC de San Luis Potosí: precisó que, de acuerdo con los primeros datos, los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en Zacatecas, y no en San Luis Potosí.

Fiscalía de Tamaulipas: informó que mantiene coordinación con autoridades potosinas y zacatecanas, además de labores de búsqueda del edil y sus acompañantes.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí confirmó la movilización policial durante las primeras horas del domingo 8 de noviembre. (Facebook)

La SSPC potosina indicó, con base en el testimonio de una de las personas afectadas, que el grupo fue abandonado en la carretera y luego llegó a Cedral, San Luis Potosí, a pedir auxilio.

De acuerdo con Semanario Zeta, el alcalde viajaba con familiares rumbo al Pueblo Mágico de Real de Catorce. El periodista Carlos Manuel Juárez, director del medio tamaulipeco Elefante Blanco, reportó que fueron interceptados por personas armadas que se desplazaban en dos camionetas.

Estos detalles provienen de reportes periodísticos y del testimonio citado por la autoridad potosina. Las dependencias oficiales no han precisado más circunstancias.

Versiones sin confirmación oficial

El medio Muro Político reportó de manera extraoficial que Almaraz habría recuperado su libertad alrededor de las 22:00 horas del sábado.

Hasta las primeras horas del domingo, las autoridades no habían confirmado oficialmente una liberación ni las circunstancias de una posible localización. El mensaje más reciente del Gabinete de Seguridad sigue hablando de búsqueda, por lo que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente que el alcalde haya sido localizado.

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¿Quién es Miguel Ángel Almaraz Maldonado?

Partido y cargo: es militante del PAN y llegó a la presidencia municipal en las elecciones de 2024, como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.

Trayectoria: en 2018 obtuvo una candidatura independiente a la alcaldía, pero no ganó. Según Elefante Blanco, presidió el PRD en Tamaulipas y en 2021 anunció su integración al PAN.

Antecedente legal: en 2009 fue aprehendido junto con un grupo de personas señaladas como presuntos integrantes de una red de robo y tráfico de combustible. MVS Noticias reporta que estuvo privado de la libertad cerca de seis años y fue absuelto, sin sentencia condenatoria en su contra. El medio español Demócrata añade que enfrentó cargos por delincuencia organizada y blanqueo de capitales, y que salió en enero de 2015.

Contexto político: Elefante Blanco señala que mantiene una confrontación legal y política con el gobernador Américo Villarreal Anaya y personajes de Morena en el estado.

En la información revisada, ninguna autoridad ha relacionado estos antecedentes ni ese contexto político con los hechos de este fin de semana.

Reacción en Río Bravo

Tras conocerse el caso, habitantes de Río Bravo convocaron a una manifestación pacífica y, según Vanguardia, advierten con bloquear carreteras si no hay resultados. NX Noticias reporta que piden su liberación con vida.

¿Qué falta por esclarecer?

Si el alcalde ya fue localizado y en qué condiciones.

Cuántas personas lo acompañaban, quiénes son y su estado.

Quiénes habrían participado y con qué motivo.

Qué autoridad encabezará la investigación, dado que los hechos habrían ocurrido en Zacatecas.