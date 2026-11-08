El conductor y actor Roberto Carlo camina hacia el altar acompañado por sus padres durante su gran boda con el empresario Rubén Kuri

Guardar

Roberto Carlo y Rubén Kuri se casaron el pasado sábado 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, luego de cerca de ocho años de relación y seis de compromiso.

La pareja celebró una boda civil y una ceremonia con vestimenta blanca, una recepción de decoración sobria y un menú de tres tiempos. Las fotografías y videos que compartieron en redes sociales colocaron el enlace entre las conversaciones más comentadas de este domingo 8 de noviembre por los detalles de la celebración y la presencia de figuras de la televisión.

PUBLICIDAD

La pareja había dado a conocer fragmentos de su enlace mediante imágenes y videos publicados en sus perfiles. En el material se observaron momentos de la ceremonia, la llegada de los invitados, el salón preparado para la recepción y el primer baile de los recién casados.

El evento reunió a amistades de ambos y a personalidades del entretenimiento mexicano. Entre los asistentes que aparecieron en videos difundidos en redes estuvieron Vanessa Claudio, Sherlyn, Miguel Martínez, Ferka, Dania Méndez y otras figuras vinculadas con la televisión y los espectáculos.

¡Roberto Carlo y Rubén Kuri ya son esposos!

Roberto Carlo y Rubén Kuri se casan de blanco: así fue la elegante y lujosa boda del conductor y el experto en moda (Instagram/@robertocarlomx)

La pareja del momento formalizaron una relación que inició a principios de 2018, cuando se conocieron por medio de un amigo en común. La pareja hizo pública su relación en enero de 2020 y ese mismo año anunció su compromiso.

PUBLICIDAD

El conductor y el crítico de moda mantuvieron su relación fuera de los formatos habituales de la televisión durante varios años. Su boda reunió esa historia personal con el trabajo que ambos desarrollaron en espacios públicos y redes sociales.

Las imágenes mostraron que los novios eligieron atuendos blancos para la celebración. El código visual se extendió a algunos elementos del montaje, donde predominaron tonos claros, detalles en rojo oscuro y piezas decorativas de apariencia clásica.

La recepción se llevó a cabo en un salón con mesas personalizadas, arreglos florales, alfombras, velas y grandes candelabros. Los invitados compartieron videos desde el lugar, donde se apreciaron copas de vino, vajilla formal y tarjetas con el menú asignado a cada mesa.

PUBLICIDAD

El diseño evitó adornos estridentes. La decoración se concentró en una ambientación de líneas discretas, con elementos de mesa que buscaron acompañar la ceremonia sin desplazar a los novios del centro de la celebración.

El primer baile de los esposos inició con “Quédate”, canción de Isi Vives. El momento quedó registrado en videos que circularon durante la noche y al día siguiente, con Carlo y Kuri frente a los asistentes en el salón de la recepción.

La elección musical acompañó uno de los pasajes más compartidos del enlace. En las publicaciones también aparecieron abrazos, brindis y escenas de los invitados durante la fiesta.

PUBLICIDAD

Vanessa Claudio, conductora de Al Extremo en TV Azteca; Sherlyn, actriz de Televisa; Miguel Martínez, actor que inició su carrera en programas infantiles y después participó en telenovelas; Ferka, conductora de La Granja VIP; y Dania Méndez figuraron entre las personas que asistieron.

Roberto Carlo y Rubén Kuri bailan juntos en la pista durante la celebración de su boda. Ambos visten trajes oscuros y son observados por los invitados congregados alrededor del salón, quienes aplauden y graban el momento con teléfonos móviles.

La presencia de figuras de distintos programas permitió que el enlace circulara entre públicos de televisión abierta, realities y redes sociales. Las grabaciones mostraron a varios de los asistentes durante la ceremonia y la cena.

El menú incluyó burrata, filete de res y tres opciones de postre

Una de las fotografías permitió distinguir el menú de tres tiempos que se ofreció durante la cena. La entrada habría consistido en una ensalada de burrata con vinagreta verde y tomate heirloom.

PUBLICIDAD

El plato fuerte habría sido filete de res en chiles toreados de crema, acompañado con espárragos frescos a la mantequilla, una cazuelita de puré de papa rústico y chips de papa.

La tarjeta también mostró tres postres: mil hojas de merengue con dulce de leche y nuez; pavlova de frutos rojos con helado de vainilla; y tarta de dátil con nuez y helado de macadamia.

La resolución de la imagen no permitió confirmar cada palabra del texto impreso. Aun así, el menú mostró que los novios eligieron una cena de servicio formal, con ingredientes y preparaciones que acompañaron la estética de la recepción.

PUBLICIDAD

Las tarjetas colocadas en las mesas llevaron el nombre de cada invitado y el diseño del evento. En una de las imágenes difundidas se observó una pieza brillante sobre un listón rojo, colocada al frente de la mesa.

Rubén Kuri trabajó como analista de moda y director

Rubén Kuri desarrolló una carrera como crítico de moda, analista de estilo de vida y creador de contenido. También participó como conductor invitado y comentarista de tendencias en espacios televisivos como Sale el Sol y Cuídate de la Cámara.

En esos programas analizó los atuendos de celebridades durante ceremonias internacionales como los Grammy y los Oscar. Kuri también dirigió ETHOS, una plataforma enfocada en la promoción de artistas plásticos mexicanos.

PUBLICIDAD

Su trabajo en moda y cultura se conectó con el ambiente que rodeó la boda. Las publicaciones sobre el enlace destacaron los atuendos, la decoración, el montaje de la mesa y la selección gastronómica de la cena.

Carlo, por su parte, construyó una trayectoria como actor y conductor. Su participación en el reality La Más Draga lo acercó a una audiencia que siguió el desarrollo del arte drag y las expresiones de diversidad sexual en México.

Roberto Carlo había convertido su vida pública en un espacio de representación LGBT+

El conductor hizo pública su orientación sexual en enero de 2020, cuando presentó su relación con Kuri. La decisión ocurrió en un medio donde muchas figuras del entretenimiento habían mantenido en reserva aspectos de su vida personal.

PUBLICIDAD

Carlo también participó en programas y galas vinculadas con la diversidad sexual. Encabezó conversaciones en Confesiones de colchón, de Lifetime, y formó parte de eventos como los Impulse LGBTIQ+ Awards.

En sus participaciones públicas, el conductor había cuestionado expresiones de homofobia y serofobia dentro del medio artístico. Su matrimonio con Kuri quedó ligado a esa presencia sostenida en la televisión y en espacios de conversación sobre diversidad.

La conductora Vanessa Claudio camina y baila en la pista del un salón durante la bdoa del conductor de La Más Draga y el experto en moda

La boda del 7 de noviembre reunió la historia de una pareja que había compartido seis años de compromiso con una celebración seguida en redes sociales. Infobae México felicita a Roberto Carlo y Rubén Kuri por su matrimonio.