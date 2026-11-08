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Agenda deportiva en México: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming HOY domingo 8 de noviembre

Como evento estelar, figura el encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona

La agenda deportiva de este domingo 8 de noviembre reúne partidos de futbol en Europa, México y Sudamérica, con el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona como uno de los encuentros de mayor atención (AP)
La agenda deportiva de este domingo 8 de noviembre reúne partidos de futbol en Europa, México y Sudamérica, con el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona como uno de los encuentros de mayor atención (AP)
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La agenda deportiva de este domingo 8 de noviembre reúne partidos de futbol en Europa, México y Sudamérica, con el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona como uno de los encuentros de mayor atención. La jornada también incluye actividad de la Liga MX, Premier League, Serie A y LaLiga.

Los partidos comenzaron desde las 05:15 horas con el choque entre Heerenveen y Feyenoord de la Eredivisie. Durante la mañana también se disputan encuentros en Italia, Inglaterra, España, Alemania, Bélgica, Turquía y Países Bajos.

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La Serie A abrió con Napoli ante Lazio a las 05:30 horas por ESPN y Disney+. Más tarde, Inter de Milán recibe al Como a las 11:00 horas por ESPN 2 y Disney+, mientras que Fiorentina enfrenta a Juventus a las 13:45 horas por ESPN 3 y Disney+.

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Atlético de Madrid y Barcelona juegan a las 14:00 horas

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se juega a las 14:00 horas y tiene transmisión de Sky Sports e Izzi. Antes, Real Sociedad enfrenta a Rayo Vallecano a las 09:15 horas. Celta recibe al Levante a las 11:30 horas y Villarreal se mide ante Getafe a la misma hora. Los tres encuentros van por Sky Sports e Izzi.

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En Inglaterra, la Premier League presenta una jornada con partidos desde las 08:00 horas. Sunderland enfrenta al Chelsea por FOX y FOX One; Brighton recibe a Brentford por HBO Max; Crystal Palace juega ante Liverpool por HBO Max y TNT; e Ipswich Town se mide con Bournemouth por FOX y FOX One.

El Manchester United recibe al Aston Villa a las 10:30 horas. El duelo se transmite por HBO Max y TNT. La programación también incluye el futbol femenil inglés, con Aston Villa ante Manchester United, Tottenham frente a Brighton, Crystal Palace contra Charlton Athletic y London City Lionesses ante Birmingham.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Manchester City - The City Ground, Nottingham, Britain - November 7, 2026 Nottingham Forest's Ryan Yates, Xaver Schlager and Nikola Milenkovic applaud fans after the match REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
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León recibe a Chivas y Querétaro enfrenta a Puebla

La Liga MX tiene dos encuentros este domingo. Querétaro recibe a Puebla a las 18:00 horas por FOX y FOX One. Más tarde, León enfrenta a Chivas Guadalajara a las 20:10 horas, también por FOX y FOX One.

La Liga Expansión MX completa la programación mexicana con U de Guadalajara ante Alacranes de Durango a las 12:00 horas por ESPN 4 y Disney+. A las 19:00 horas, Pirata FC enfrenta a Cancún FC por ESPN 2 y Disney+.

En Portugal, Vitória SC juega contra el Porto de Santiago Gimenez a las 12:00 horas por Claro Sports. Estrela Amadora recibe al Benfica a las 14:30 horas por la misma señal.

La Bundesliga tiene tres partidos en la programación. FC Köln enfrenta a Bayer Leverkusen a las 08:30 horas por FOX One; Freiburg recibe a Union Berlin a las 10:30 horas, también por FOX One; y Hoffenheim se mide con Schalke 04 a las 12:30 horas por la misma cadena.

Chivas Atlante Apertura 2026 Jornada 15 Liga MX
Guadalajara, Mexico - October 31: WRITE CAPTION HERE (L) (R) Chivas - Atlante at Chivas Stadium on October 31, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026) GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, LIGA MX, MATCH, CHIVAS, ATLANTE, CHIVAS STADIUM, ESTADIO CHIVAS, ESTADIO AKRON, ACTION, APERTURA 20261031_R32_5782.JPG
Chivas Atlante Apertura 2026 Jornada 15 Liga MX
Guadalajara, Mexico - October 31: WRITE CAPTION HERE (L) (R) Chivas - Atlante at Chivas Stadium on October 31, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026)

Juventus, Milan y Feyenoord también tienen actividad

Además del partido de Juventus, Genoa enfrenta al AC Milan a las 08:00 horas por Disney+. Monza juega contra Atalanta a las 08:00 horas por Disney+, mientras que Rennes recibe al Lille a la misma hora por FOX One.

En Países Bajos, Twente enfrenta al Ajax a las 07:30 horas por ESPN 4 y Disney+. AZ Alkmaar juega contra Groningen a las 09:45 horas, también por ESPN 4 y Disney+. SC Cambuur recibe al PSV Eindhoven a las 09:45 horas por Disney+.

Finalmente, la agenda incluye Club Brugge ante Anderlecht a las 06:30 horas por DAZN, Saint-Gilloise contra Genk a las 11:30 horas por la misma plataforma y Sint-Truiden frente a Zulte Waregem a las 12:15 horas.

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