Agenda deportiva en México: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming HOY domingo 8 de noviembre

La agenda deportiva de este domingo 8 de noviembre reúne partidos de futbol en Europa, México y Sudamérica, con el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona como uno de los encuentros de mayor atención. La jornada también incluye actividad de la Liga MX, Premier League, Serie A y LaLiga.
Los partidos comenzaron desde las 05:15 horas con el choque entre Heerenveen y Feyenoord de la Eredivisie. Durante la mañana también se disputan encuentros en Italia, Inglaterra, España, Alemania, Bélgica, Turquía y Países Bajos.
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La Serie A abrió con Napoli ante Lazio a las 05:30 horas por ESPN y Disney+. Más tarde, Inter de Milán recibe al Como a las 11:00 horas por ESPN 2 y Disney+, mientras que Fiorentina enfrenta a Juventus a las 13:45 horas por ESPN 3 y Disney+.
Atlético de Madrid y Barcelona juegan a las 14:00 horas
El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se juega a las 14:00 horas y tiene transmisión de Sky Sports e Izzi. Antes, Real Sociedad enfrenta a Rayo Vallecano a las 09:15 horas. Celta recibe al Levante a las 11:30 horas y Villarreal se mide ante Getafe a la misma hora. Los tres encuentros van por Sky Sports e Izzi.
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En Inglaterra, la Premier League presenta una jornada con partidos desde las 08:00 horas. Sunderland enfrenta al Chelsea por FOX y FOX One; Brighton recibe a Brentford por HBO Max; Crystal Palace juega ante Liverpool por HBO Max y TNT; e Ipswich Town se mide con Bournemouth por FOX y FOX One.
El Manchester United recibe al Aston Villa a las 10:30 horas. El duelo se transmite por HBO Max y TNT. La programación también incluye el futbol femenil inglés, con Aston Villa ante Manchester United, Tottenham frente a Brighton, Crystal Palace contra Charlton Athletic y London City Lionesses ante Birmingham.
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León recibe a Chivas y Querétaro enfrenta a Puebla
La Liga MX tiene dos encuentros este domingo. Querétaro recibe a Puebla a las 18:00 horas por FOX y FOX One. Más tarde, León enfrenta a Chivas Guadalajara a las 20:10 horas, también por FOX y FOX One.
La Liga Expansión MX completa la programación mexicana con U de Guadalajara ante Alacranes de Durango a las 12:00 horas por ESPN 4 y Disney+. A las 19:00 horas, Pirata FC enfrenta a Cancún FC por ESPN 2 y Disney+.
En Portugal, Vitória SC juega contra el Porto de Santiago Gimenez a las 12:00 horas por Claro Sports. Estrela Amadora recibe al Benfica a las 14:30 horas por la misma señal.
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La Bundesliga tiene tres partidos en la programación. FC Köln enfrenta a Bayer Leverkusen a las 08:30 horas por FOX One; Freiburg recibe a Union Berlin a las 10:30 horas, también por FOX One; y Hoffenheim se mide con Schalke 04 a las 12:30 horas por la misma cadena.
Juventus, Milan y Feyenoord también tienen actividad
Además del partido de Juventus, Genoa enfrenta al AC Milan a las 08:00 horas por Disney+. Monza juega contra Atalanta a las 08:00 horas por Disney+, mientras que Rennes recibe al Lille a la misma hora por FOX One.
En Países Bajos, Twente enfrenta al Ajax a las 07:30 horas por ESPN 4 y Disney+. AZ Alkmaar juega contra Groningen a las 09:45 horas, también por ESPN 4 y Disney+. SC Cambuur recibe al PSV Eindhoven a las 09:45 horas por Disney+.
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Finalmente, la agenda incluye Club Brugge ante Anderlecht a las 06:30 horas por DAZN, Saint-Gilloise contra Genk a las 11:30 horas por la misma plataforma y Sint-Truiden frente a Zulte Waregem a las 12:15 horas.
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