EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

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ARTÍCULO DE INFOBAE
Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding
La defensa de Luis Benítez Alcántara sostiene que cualquier responsabilidad por sus decisiones judiciales debe determinarse ante las autoridades mexicanas; Estados Unidos lo acusa de recibir 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark
El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la organización criminal del canadiense Ryan Wedding, busca ser juzgado en México y no en Estados Unidos, país que lo requiere por nueve cargos federales.
13:18 hsHoy
ARTÍCULO DE INFOBAE
Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán
Tras la agresión, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la región
Un grupo de civiles atacó con armas de alto poder a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en la localidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de Indaparapeo, en el oriente del estado.