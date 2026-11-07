EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Juez Luis Benítez busca evitar la extradición a EEUU: niega haber recibido 2 millones de dólares para liberar a socio de Ryan Wedding

La defensa de Luis Benítez Alcántara sostiene que cualquier responsabilidad por sus decisiones judiciales debe determinarse ante las autoridades mexicanas; Estados Unidos lo acusa de recibir 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark

Por Miguel Flores

El juez federal mexicano fue detenido en Colombia. (Crédito: X | @AGToddBlanche)
El juez federal mexicano fue detenido en Colombia. (Crédito: X | @AGToddBlanche)

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la organización criminal del canadiense Ryan Wedding, busca ser juzgado en México y no en Estados Unidos, país que lo requiere por nueve cargos federales.

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13:18 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Atacan con armas de alto poder a patrulla de la Guardia Civil en Indaparapeo, Michoacán

Tras la agresión, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la región

Jorge Contreras

Por Jorge Contreras

Video grabado desde un vehículo que avanza por un camino de terracería en una zona rural de Indaparapeo, Michoacán. Según reportes locales, agentes de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos de arma de fuego durante recorridos de vigilancia en la demarcación.

Un grupo de civiles atacó con armas de alto poder a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en la localidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de Indaparapeo, en el oriente del estado.

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