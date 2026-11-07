EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre

Un grupo de civiles atacó con armas de alto poder a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en la localidad de Guadalupe , perteneciente al municipio de Indaparapeo , en el oriente del estado .

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara , detenido en Colombia por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la organización criminal del canadiense Ryan Wedding , busca ser juzgado en México y no en Estados Unidos , país que lo requiere por nueve cargos federales.

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Quién es la exregidora detenida en Veracruz a quien relacionan con el crimen organizado Presuntamente estaría ligada a un grupo de la delicuencia

El tropiezo de Ignacio Mier por la Ley Antimemes: ¿quién podrá bajar contenidos por uso indebido de la imagen gubernamental? Al ser cuestionado horas antes de la discusión en el Senado para aprobar o no la Ley Antimemes, el presidente de la Jucopo mostró poco conocimiento sobre el dictamen y no supo responder con claridad