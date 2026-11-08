Pensión del Bienestar 2026: qué adultos mayores cobran mañana 9 de noviembre

Las personas adultas mayores con apellidos que inician con las letras D, E y F reciben mañana lunes 9 de noviembre el depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar (Gobierno de México)

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Las personas adultas mayores con apellidos que inician con las letras D, E y F reciben mañana lunes 9 de noviembre el depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

La dispersión se realiza de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las personas beneficiarias no tienen que acudir a una sucursal ni retirar el dinero el mismo día, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta.

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Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar mantiene la entrega escalonada de apoyos desde el martes 3 y hasta el viernes 27 de noviembre.

El calendario también aplica para Pensión Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, aunque cada programa tiene un monto distinto.

Los apellidos A, B y C ya tuvieron fecha de depósito

La primera semana de pagos contempló a las personas cuyo primer apellido inicia con A, B y C. Los beneficiarios con la letra A tienen asignado el martes 3 de noviembre, mientras que la letra B recibe el miércoles 4.

Las personas adultas mayores cuyos apellidos comienzan con C tienen dos jornadas asignadas: el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre. La programación se organiza conforme a la inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

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Además, cabe indicar que este domingo 8 de noviembre no hay depósitos programados. La entrega se reanuda mañana con las letras D, E y F, luego del fin de semana.

Recomendaciones

La Secretaría de Bienestar recomienda consultar el saldo antes de trasladarse a un cajero. El dinero puede utilizarse para compras en establecimientos que acepten la tarjeta o retirarse posteriormente en efectivo.

Las personas que no vean el depósito durante las primeras horas de su fecha asignada pueden revisar los movimientos de su cuenta más tarde. Una actualización pendiente no significa que el apoyo se haya cancelado.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

G, H, I, J y K siguen en la segunda semana

Tras los pagos del próximo lunes, los apellidos que inician con G tienen asignadas dos fechas de depósito: el martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

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Las personas cuyo primer apellido empieza con H, I, J o K reciben los recursos el jueves 12. El viernes 13 corresponde a la letra L.

El lunes 16 de noviembre no hay pagos programados por el día de descanso oficial relacionado con la conmemoración de la Revolución Mexicana. La dispersión se reanuda el martes 17 con los apellidos que comienzan con M.

M, N, Ñ, O, P y Q cobran después del puente

La letra M tiene dos fechas asignadas: martes 17 y miércoles 18 de noviembre. Las personas adultas mayores con apellidos que inician con N, Ñ u O reciben el pago el jueves 19.

El viernes 20 corresponde a las letras P y Q. La siguiente semana, los apellidos que comienzan con R tienen programados depósitos para el lunes 23 y martes 24 de noviembre.

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La letra S cobra el miércoles 25. Las letras T, U y V reciben el apoyo el jueves 26, mientras que W, X, Y y Z cierran el calendario el viernes 27 de noviembre.

Finalmente, las personas beneficiarias pueden consultar su saldo en la aplicación del Banco del Bienestar, por teléfono al 800 900 2000 o en cajeros de la institución. Para orientación sobre los programas, está disponible la Línea del Bienestar en el 800 639 4264.