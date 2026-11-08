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Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este domingo 8 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

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Últimas actualizaciones

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México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubica al país en una zona de alta sismicidad.

Temblor hoy en México (Infobae México)
Temblor hoy en México (Infobae México)

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