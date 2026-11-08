México

Embajador de Israel acusa una “campaña coordinada y financiada” y niega que se busque controlar el agua de México

Magen responde con la versión de la Embajada; no hay pruebas públicas de la campaña que menciona, mientras colectivos cuestionan registro y alcances del convenio

El hilo publicado por Yoed Magen descarta los cuestionamientos como desinformación coordinada, pero omite datos sobre costos, beneficiarios y el estatus legal de los convenios que las organizaciones civiles reclaman conocer. Foto: Agencia Judía de Noticias
El hilo publicado por Yoed Magen descarta los cuestionamientos como desinformación coordinada, pero omite datos sobre costos, beneficiarios y el estatus legal de los convenios que las organizaciones civiles reclaman conocer. Foto: Agencia Judía de Noticias
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El embajador de Israel en México, Yoed Magen, respondió a los cuestionamientos sobre la cooperación hídrica bilateral mediante un hilo en X, difundido el 7 de noviembre de 2026 por la cuenta oficial de la Embajada. Su respuesta fue breve y se publicó sin adjuntar evidencias, en medio de un debate público centrado en el convenio con Chihuahua y en las actividades de empresas israelíes en Yucatán.

De acuerdo con esa cuenta, Magen atribuyó los señalamientos a una “campaña de desinformación” y afirmó que “parece estar coordinada y financiada”. El hilo no presenta pruebas ni identifica a los presuntos responsables, y tampoco detalla los argumentos de quienes hacen las acusaciones.

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Colectivos como Salvemos los Cerros de Chihuahua y organizaciones civiles de Yucatán sostienen que sus cuestionamientos se refieren a la transparencia de los convenios, sus costos y beneficiarios. En Chihuahua, los activistas afirman que el acuerdo no fue registrado ante la SRE, mientras que la Junta Central de Agua y Saneamiento sostiene que la dependencia tomó nota de su firma en 2023.

Chihuahua: el convenio de 2023 y las protestas

(Captura de pantalla gobierno de Chihuahua)
(Captura de pantalla gobierno de Chihuahua)

El acuerdo en cuestión es un Plan de Cooperación firmado el 23 de febrero de 2023 entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y MASHAV, la agencia de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Tiene vigencia hasta 2027, según Expansión y Mexico News Daily. De acuerdo con Milenio, lo firmaron el titular de la JCAS, Mario Mata Carrasco, y el entonces embajador Zvi Tal.

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El gobierno estatal ha señalado que busca intercambiar conocimientos y tecnología para el uso eficiente del agua, la detección de fugas y el saneamiento.

Colectivos como Salvemos los Cerros de Chihuahua piden cancelarlo y transparentar costos y beneficiarios. El 1 de agosto de 2026 hubo marchas en Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad de México. Formaron parte de una jornada en al menos 14 estados que también exigió romper relaciones con Israel por la guerra en Gaza, según Mexico News Daily. Ese medio reporta además que el documento contempla la participación del sector privado israelí en proyectos hídricos. Los activistas sostienen que esto facilita contratos, mientras que el gobierno estatal afirma que el instrumento no genera obligaciones vinculantes.

Trámite ante la SRE

Atención a Oficio No. LXVIII/SALJ/AOG/0080-1, (https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/25671.pdf)
Atención a Oficio No. LXVIII/SALJ/AOG/0080-1, (https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/25671.pdf)

La JCAS exhibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 15 de marzo de 2023. Según la Junta, ahí la dependencia tomó nota del convenio. El colectivo Salvemos los Cerros afirma que no fue registrado y cita otro oficio, obtenido por transparencia, que indicaría que el texto “difiere sustancialmente” del dictaminado por la Consultoría Jurídica, según SDP Noticias.

Yucatán: carta de intención y exposición agroindustrial

Foto: Gobierno del Estado
Foto: Gobierno del Estado

En 2021, el entonces gobernador Mauricio Vila Dosal y el embajador Zvi Tal firmaron una carta de intención para habilitar canales institucionales de intercambio y cooperación, según Diario de Yucatán. La Embajada afirma que de ahí surgieron la Semana MASHAV, con 11 cursos para 45 funcionarios estatales, y cuatro sistemas de captación pluvial en Sacbecán.

La polémica más reciente surgió en octubre de 2026, durante la Expo Pro Agro Innovación en Mérida, evento privado con respaldo del gobierno estatal. Israel fue país invitado, con un pabellón de seis empresas, la mayoría de soluciones hídricas. Magen fue uno de los oradores.

Según Diario de Yucatán:

  • El gobierno estatal habló en un comunicado de “alianzas estratégicas” sin detallarlas y después eliminó las referencias a la presencia israelí.
  • Organizaciones civiles pidieron “cerrar las puertas” a Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, y a otras empresas israelíes, y se convocó una marcha para el 18 de octubre.
  • En el Congreso local, diputados de Morena y PAN intercambiaron acusaciones. Wilmer Monforte Marfil y Naomi Peniche López aseguraron que no firmaron convenios. La bancada panista pidió discutir la ley de aguas.
  • Se desconocen los detalles de la estrategia de cooperación mencionada por la Embajada.

Chiapas y la presencia de Israel

Magen también abordó la presencia de jóvenes israelíes en Chiapas, que describió como parte de una tradición posterior al servicio militar. Colectivos locales han pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir por la presencia de integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel en escuelas, según Sopitas.

Lo que dijo el embajador sobre el agua

Según la Embajada, Magen planteó lo siguiente:

  • Calificó como “falsa” la versión de que Israel busca controlar el agua de México. Colectivos como Salvemos los Cerros de Chihuahua exigen cancelar el convenio y transparentar costos, beneficiarios y alcances. Organizaciones de Yucatán pidieron “cerrar las puertas” a Mekorot y otras empresas israelíes.
  • Describió la cooperación como intercambio de conocimientos, experiencia y tecnología. Los activistas sostienen que el convenio de Chihuahua, que según Mexico News Daily contempla la participación del sector privado israelí, facilita contratos para empresas de ese país.
  • Mencionó riego por goteo, reutilización de aguas residuales y desalinización. Los colectivos piden conocer qué proyectos concretos se han aplicado y a quién benefician.
  • Dijo que en Yucatán expertos israelíes intercambiaron experiencias con autoridades y productores. Organizaciones civiles cuestionan la “alianza estratégica” del gobierno estatal con Israel, y Diario de Yucatán reporta que se desconocen los detalles de la cooperación.
  • Afirmó que el acuerdo de 2023 en Chihuahua “nunca llegó a su fase operativa”. Es un dato del embajador sin confirmación independiente. Los colectivos afirman que el convenio no fue registrado ante la SRE y que un oficio indicaría que “difiere sustancialmente” del texto dictaminado, según SDP Noticias.
  • Atribuyó los señalamientos a una campaña que “parece estar coordinada y financiada”. No se han presentado pruebas públicas. Los colectivos atribuyen sus protestas a preocupaciones por el agua y a su rechazo a la guerra en Gaza.

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