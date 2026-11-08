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Issac del Toro cierra la temporada 2026 con victoria en Singapur

El ciclista mexicano volvió a brillar en lo más alto del podio para cerrar lo que ha sido uno de los años más importantes de su carrera

El ciclista mexicano volvió a brillar en lo más alto del podio para cerrar lo que ha sido uno de los años más importantes de su carrera. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El ciclista mexicano volvió a brillar en lo más alto del podio para cerrar lo que ha sido uno de los años más importantes de su carrera. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Isaac del Toro ganó este domingo la quinta edición del Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026, luego de imponerse al francés Paul Seixas en el circuito de Marina Bay.

El ciclista mexicano del UAE Emirates XRG lanzó un ataque a poco más de 3 kilómetros de la meta, durante la penúltima vuelta. Ninguno de sus rivales logró responder a su aceleración.

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Del Toro cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 31 segundos, mientras que Seixas quedó a 10 metros del mexicanos sin margen para disputar el triunfo en los últimos metros.

Palabras del mexicano

Isaac del Toro habla sobre la victoria obtenida en Singapur. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Isaac del Toro habla sobre la victoria obtenida en Singapur. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac del Toro habló con los medios de comunicación al terminar la competencia y reconoció que las condiciones en Singapur hicieron más exigente su victoria.

“Fue mucho más difícil de lo que esperaba por el calor. La humedad es increíble”, comentó el ciclista mexicano, quien atacó en la penúltima vuelta para cruzar la meta en solitario.

El corredor del UAE Emirates XRG explicó que la intensidad se mantuvo durante toda la prueba. “Fue una carrera muy rápida durante todo el día y, con este calor, resulta muy complicado”, añadió.

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Del Toro también celebró la oportunidad de portar de nuevo el maillot blanco, reconocimiento que obtuvo como el mejor joven del Tour de Francia en julio pasado. “Es como volver a vivir un sueño”, afirmó.

“El Torito” dijo sentirse feliz y emocionado de mostrar esa prenda fuera de Europa. “Es algo muy especial”, concluyó.

Isaac del Toro reconoce el nivel de Paul Seixas tras el triunfo en Singapur

Paul Seixas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Paul Seixas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Isaac del Toro habló sobre su duelo con Paul Seixas y destacó la calidad del ciclista francés, a quien venció por un margen reducido en el Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026.

El mexicano consideró que ambos tendrán más oportunidades de enfrentarse en las próximas temporadas. “Algún día ganará él y otro quizá me toque a mí. Así es la vida”, señaló tras la competencia.

Del Toro añadió que disfruta competir ante rivales de ese nivel, pese a la exigencia que implica el ciclismo profesional. “Disfrutamos este tipo de momentos y de la difícil vida que elegimos”, comentó.

Sobre sus planes después de la carrera, “El Torito” no descartó pasar parte de sus vacaciones en México. No obstante, dijo que su prioridad inmediata era dormir y recuperarse del esfuerzo realizado en Singapur.

El Singapore Criterium es la única prueba oficial del Tour de Francia que se disputa en el sudeste asiático. La competencia es organizada por la empresa responsable de la máxima vuelta del ciclismo mundial.

La edición de 2026 reunió a corredores internacionales como Jasper Philipsen, Biniam Girmay y Mauro Schmid, además de Del Toro y Seixas.

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