Buen Fin 2026: recomendaciones oficiales de Profeco para comparar precios y evitar fraudes en compras en línea

Una funcionaria y una consumidora comparan precios en tiendas en línea junto a los logotipos de la Profeco y El Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las compras en línea durante el Buen Fin 2026 pueden facilitar la adquisición de productos para quienes no tienen tiempo de acudir a una tienda física. Sin embargo, antes de aprovechar una promoción, es necesario revisar la seguridad del sitio, las condiciones de venta y el monto que finalmente se pagará.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para realizar operaciones de comercio electrónico de manera segura. Entre ellas destacan utilizar una conexión de internet confiable, comprar en portales conocidos y verificar la información del proveedor antes de proporcionar datos personales o bancarios.

PUBLICIDAD

Además de revisar los descuentos anunciados, las personas consumidoras deben conocer los costos de envío, cargos adicionales, garantías y políticas de devolución. Estos elementos permiten evaluar una oferta y contar con información para actuar si surge un problema con el pedido.

¿Cómo comparar precios antes de comprar en el Buen Fin 2026?

Para identificar si una promoción representa un ahorro, Profeco cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, que permite consultar precios por establecimiento y revisar su evolución. La institución recomienda comparar el mismo producto, con sus especificaciones de marca y modelo, antes de decidir dónde adquirirlo.

La consulta puede realizarse en el portal oficial de precios de El Buen Fin, mediante los siguientes pasos:

Seleccionar la ciudad donde se realizará la compra.

Elegir la categoría del artículo.

Localizar el producto que se desea consultar.

Comparar los precios disponibles entre establecimientos y revisar su evolución.

El portal incluye categorías como cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, audio y sonido, cocina y televisores. Los montos publicados son precios de referencia y muestran la fecha en que fueron recopilados, por lo que pueden cambiar.

PUBLICIDAD

En las compras por internet también es necesario comparar el total a pagar. Un precio inicial más bajo puede aumentar cuando se agregan los gastos de envío u otros cargos informados durante el proceso de compra.

Qué revisar en una tienda en línea antes de proporcionar tus datos

De acuerdo con el comunicado, una de las primeras medidas es utilizar una conexión de internet segura e ingresar únicamente a sitios conocidos y con buena reputación.

La Profeco recomienda verificar que la dirección del portal incluya “https”, que cuente con un certificado vigente y revisar el indicador de seguridad de la conexión. Esta revisión debe acompañarse de la identificación del vendedor y de la lectura de las condiciones de compra.

PUBLICIDAD

Antes de registrarse o completar un pedido, las personas deben consultar el aviso de privacidad. Este documento permite conocer para qué se utilizará la información proporcionada y quiénes tendrán acceso a ella.

También es importante localizar los datos de contacto del comercio. La Procuraduría señala que los proveedores y prestadores de servicios deben publicar:

Domicilio físico en México .

Números telefónicos .

Medios de contacto para solicitar aclaraciones o presentar una reclamación.

Tener esta información disponible facilita identificar a quién acudir si el producto no llega, presenta alguna diferencia respecto de lo anunciado o surge otra inconformidad.

Precio total, garantías y devoluciones: las condiciones que debes leer

Antes de confirmar una compra durante el Buen Fin 2026, conviene revisar cuidadosamente los términos y condiciones. La recomendación incluye conocer las formas de pago aceptadas, los gastos de envío y cualquier cargo adicional.

PUBLICIDAD

Las características de los artículos o servicios deben presentarse de forma clara y en español. Además, la persona compradora debe informarse sobre la disponibilidad del producto para evitar asumir que podrá recibirlo de inmediato.

Los proveedores deben anunciar el monto total en moneda nacional, confirmar que el pedido quedó realizado e informar el tiempo de entrega.

Otro punto esencial es revisar las garantías y políticas de cambio o devolución antes de pagar. Conocer estas condiciones permite saber qué procedimiento seguir si el artículo presenta un problema o si se necesita solicitar un cambio conforme a las condiciones aplicables.

PUBLICIDAD

Cómo proteger los datos bancarios y conservar evidencia de la compra

Si el pago se realizará con tarjeta de crédito o débito, la Profeco aconseja revisar que la página donde se capturarán los datos bancarios cuente con protección de la conexión, identificada en el comunicado como candado SSL.

La revisión debe hacerse en el momento de introducir la información financiera, además de comprobar previamente la identidad del comercio y las condiciones de la operación.

Una vez completado el pedido, es importante conservar los siguientes comprobantes:

Número de identificación de la compra .

Nombre o identificación del vendedor .

Correos electrónicos intercambiados con el proveedor.

Confirmación del pedido y condiciones informadas de entrega.

Estos documentos pueden requerirse para respaldar una reclamación. Guardarlos permite contar con un registro de la transacción y de la comunicación sostenida con la tienda.

PUBLICIDAD

¿Para qué sirve el Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco?

Otra herramienta disponible es el Monitoreo de Tiendas Virtuales, mediante el cual las personas pueden revisar si los proveedores de comercio electrónico cumplen con los elementos contemplados en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La consulta permite revisar aspectos como los medios de contacto, la información del monto total, los precios en moneda nacional, las características del producto, las formas de pago y el aviso de privacidad. También incluye información sobre cancelaciones y métodos de envío.

Antes de aprovechar una oferta del Buen Fin 2026, comparar precios, revisar al proveedor y conservar los comprobantes son pasos que ayudan a tomar una decisión informada y contar con respaldo si la compra presenta algún inconveniente.

PUBLICIDAD