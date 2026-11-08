Comparan a María Antonieta de las Nieves con Amaia Montero tras caída de la cantante en concierto de La Oreja de Van Gogh

Los videos mostraron a la actriz caracterizada como La Chilindrina mientras interpretaba el mismo momento musical, una parodia que reactivó el debate sobre las preocupaciones que surgieron entre seguidores cuando un artista tuvo un percance en el escenario

Guardar

María Antonieta de las Nieves fue comparada con Amaia Montero después de que usuarios mexicanos recrearon con inteligencia artificial la caída que la cantante sufrió durante un concierto de La Oreja de Van Gogh en Barcelona.

Los videos mostraron a la actriz caracterizada como La Chilindrina mientras interpretaba el mismo momento musical, una parodia que reactivó el debate sobre las preocupaciones que surgieron entre seguidores cuando un artista tuvo un percance en el escenario.

PUBLICIDAD

Las imágenes circularon en redes sociales luego de que Amaia Montero perdió el equilibrio durante el primero de cuatro conciertos que La Oreja de Van Gogh ofreció en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La presentación reunió a más de 17,000 asistentes, quienes presenciaron el incidente y respondieron con aplausos cuando la intérprete retomó el espectáculo.

Amaia Montero cayó durante el concierto de La Oreja de Van Gogh en Barcelona

Amaia Montero se desplazó hacia atrás mientras animaba al público y brincaba sobre el escenario. La cantante se encontró con un desnivel de la plataforma, perdió el equilibrio y cayó ante los asistentes.

El incidente ocurrió en la parte final del show. Durante unos segundos, el público y los integrantes de La Oreja de Van Gogh mostraron sorpresa ante lo ocurrido, aunque la artista se levantó sin detener la música.

PUBLICIDAD

Las entradas para el esperado show de La Oreja de Van Gogh estarán disponibles en preventa exclusiva el 4 y 5 de agosto a través de Teleticket.

Montero tomó de nuevo el micrófono y pidió al público continuar con el concierto. “¡Vamos! Seguimos, eh. ¡Seguimos!”, expresó la cantante, mientras los asistentes corearon su nombre desde las gradas del Palau Sant Jordi.

La reacción del público convirtió el momento en uno de los fragmentos más compartidos de la presentación. Los videos mostraron a la intérprete riendo después del tropiezo y retomando el ritmo de la canción frente a sus compañeros Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde e Imanol Goikoetxea.

La presentación tuvo una duración cercana a dos horas. La banda interpretó canciones como 20 de enero, Rosas y La playa, además de incluir un fragmento en catalán de Boig per tu.

PUBLICIDAD

Durante el concierto, Amaia Montero también agradeció el recibimiento de los seguidores catalanes. La cantante señaló que Barcelona ocupó un sitio especial en la historia del grupo y reconoció el afecto del público que acudió al recinto.

Los videos con La Chilindrina recrearon el tropiezo de Amaia Montero

Después de la difusión de la caída, usuarios en México utilizaron herramientas de inteligencia artificial para colocar a María Antonieta de las Nieves en una recreación del momento. En los montajes apareció la actriz vestida como La Chilindrina, personaje que interpretó durante décadas en El Chavo del 8.

Los videos reprodujeron la dinámica del concierto de Barcelona. La actriz apareció sobre un escenario, acompañada por la música del momento viral, antes de recrear el tropiezo que sufrió Montero frente al público.

PUBLICIDAD

La comparación provocó reacciones divididas. Algunos usuarios tomaron el material como una parodia entre dos figuras vinculadas con generaciones distintas de espectadores. Otros señalaron que las imágenes debían evitar burlas que pudieran interpretarse como ataques a la edad, la salud o la trayectoria de ambas artistas.

Comparan a María Antonieta de las Nieves con Amaia Montero tras caída de la cantante en concierto de La Oreja de Van Gogh (RS)

La viralidad de estos contenidos también abrió comentarios sobre el cuidado que requieren los artistas durante las presentaciones en vivo. Varios seguidores sostuvieron que un escenario implicó exigencias físicas, desplazamientos constantes, luces, plataformas y cambios de ritmo que podían aumentar el riesgo de accidentes.

En ese sentido, parte de la conversación se centró en la necesidad de que los equipos de producción mantuvieran condiciones adecuadas para los intérpretes. Los usuarios mencionaron la importancia de las revisiones técnicas, la seguridad de las estructuras y el acompañamiento médico cuando fuera necesario.

PUBLICIDAD

Usuarios pidieron respeto para María Antonieta de las Nieves y Amaia Montero

Entre los comentarios también aparecieron mensajes que cuestionaron la presión pública sobre artistas con trayectorias extensas. Algunos internautas consideraron que las figuras del espectáculo debían decidir con libertad cuándo continuar en los escenarios y cuándo reducir el ritmo de trabajo.

Las opiniones no se limitaron a los accidentes. Varios usuarios señalaron que el público podía exigir presentaciones con la misma energía de etapas anteriores, sin tomar en cuenta el paso del tiempo ni las condiciones personales de cada cantante o actriz.

Otros comentarios advirtieron que una caída o un tropiezo no definieron la carrera de un artista. Las reacciones señalaron que los percances podían ocurrir durante un concierto y que la respuesta de Montero, al levantarse y continuar frente a miles de personas, evitó que el momento interrumpiera la presentación.

PUBLICIDAD

En el caso de María Antonieta de las Nieves, los mensajes recordaron la relación que mantuvo con el público mexicano a partir de La Chilindrina. La actriz llevó el personaje a la televisión, al teatro, a espectáculos familiares y a distintas giras durante varias décadas.

La Chilindrina formó parte de El Chavo del 8, producción que llegó a miles de hogares a través de Televisa y permaneció como una referencia de la televisión mexicana. Para varias generaciones, el personaje quedó asociado con una niña de barrio de voz particular, pecas, lentes y vestidos de colores.

Usuarios pidieron que las parodias no se convirtieran en ataques contra la actriz. También señalaron que María Antonieta de las Nieves mereció descanso después de años de trabajo y de haber llevado entretenimiento a familias mexicanas mediante su participación en El Chavo del 8.

PUBLICIDAD