México

Sandra Cuevas presume su formación profesional y dice que su carrera política no fue “por un golpe de suerte”

La exfuncionaria compartió una de sus metas que están relacionadas con su 2030

Una mujer de cabello negro y saco blanco aparece sentada frente a un cuadro abstracto con marco negro
La política Sandra Cuevas expone aspectos de su trayectoria académica durante una transmisión en video. (@SandraCuevas_)
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La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, puso de nuevo su preparación académica en el centro de la conversación. Sostiene que su trayectoria en la política capitalina no se explica por la casualidad. Cuevas gobernó la demarcación entre 2021 y 2024 y hoy combina estudios, negocios y planes electorales.

“Ustedes conocen mucho de lo que se habla en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, hoy quiero que empiecen a conocer a la Sandra Cuevas, que llegó hasta donde llegó no por un golpe de suerte, sino porque siempre he sido muy disciplinada”, se dirigió a los capitalinos.

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Desde Madrid, España, informó recientemente que comenzó sus estudios en Comunicación y Periodismo. Al mismo tiempo, continuará trabajando en el crecimiento de su empresa SC Diamond Group.

¿Qué estudió antes de ser funcionaria política?

De acuerdo con el perfil profesional que enunció en un video publicado desde su cuenta oficial en ‘X’, la alcaldía durante su gestión, Cuevas cuenta con:

  • Licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México (UVM).
  • Una maestría en Derecho Fiscal, además de estudios en Derechos Humanos y Derecho Constitucional.
  • Diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior, con viajes de prácticas a Hong Kong, Shanghái, Pekín, Panamá, Canadá y Estados Unidos.
Captura de pantalla de un formulario oficial con los datos curriculares y títulos académicos de Sandra Xantall Cuevas Nieves
La declaración patrimonial de Sandra Cuevas ante el Gobierno de la Ciudad de México detalla sus estudios de maestría y doctorado concluidos en julio de 2021. (Gobierno de la Ciudad de México )

De acuerdo con una declaración patrimonial de 2022, Sandra Cuevas concluyó sus estudios de doctorado el 1 de julio de 2021 en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, mientras que en su maestría la concluyó veinte días después, el 21 de julio del mismo año, en la misma escuela.

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También, contó que actualmente trabaja en un proyecto académico relacionado con Administración Pública.

Los registros oficiales, en el debate

Sus grados han sido tema de discusión pública. El Registro Nacional de Profesionistas acreditaba una sola maestría, pese a que ella llegó a mencionar dos. Un reporte reciente indica que la SEP avala dos cédulas profesionales en su plataforma.

En el terreno político, la exalcaldesa reiteró su aspiración. Su meta continúa siendo competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030. “Nací para hacer política”, afirmó.

Cuevas busca llegar a ese proceso electoral con mayor formación y experiencia. Sin embargo, no existe una candidatura formal ni se ha definido una eventual postulación partidista para 2030 hasta el momento.

Un camino con altibajos

Su trayectoria ha incluido cambios de partido y episodios polémicos. En 2022 fue inhabilitada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, y luego la Suprema Corte la absolvió. Después rompió relaciones con el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Hoy no ocupa un cargo público.

Sandra Cuevas aseguró que su expareja será vinculado a proceso por presunto fraude contra el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

A lo largo de su carrera en la política, ha sido señalada de presuntas relaciones con grupos criminales como “La Chokiza”, célula que opera en el barrio Tepito, alcaldía Cuauhtémoc. En julio, Eduardo Pérez Tueme, empresario con quien sostuvo una relación sentimental con la exfuncionaria, fue acusado de presunto fraude; sin embargo, quedó en libertad.

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