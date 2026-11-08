EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 8 de noviembre: una presunta estafa con pinturas de Kahlo y Siqueiros termina con Ricardo “N” vinculado a proceso, la investigación duró cuatro años

Una presunta estafa con pinturas de Kahlo y Siqueiros termina con Ricardo “N” vinculado a proceso: la investigación duró cuatro años

Ricardo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, luego de ser detenido en Aguascalientes el 31 de octubre de 2026. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la operación se realizó el 9 de diciembre de 2020 por un monto de 25 millones de pesos; como garantía de pago, el imputado habría entregado documentos notariales de dos inmuebles que no eran de su propiedad. La víctima presentó la denuncia en septiembre de 2022, después de descubrir que las escrituras no correspondían a los bienes señalados y que los números de los instrumentos notariales estaban relacionados con otros actos jurídicos. El juez impuso prisión preventiva y estableció un mes para el cierre de la investigación complementaria. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si las pinturas fueron recuperadas ni si existen peritajes que determinen su autenticidad.