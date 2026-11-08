Joel Huiqui evita hablar del bicampeonato con Cruz Azul pese a vencer a Tigres y alcanzar el liderato momentáneo

Joel Huiqui pidió a Cruz Azul no adelantarse a la posibilidad de un bicampeonato luego del triunfo de 3-2 ante Tigres en la Jornada 16 (REUTERS)

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Joel Huiqui se sinceró tras vencer a Tigres y conseguir el liderato momentáneo: “Peligroso pensar en el bicampeonato”.

El entrenador mexicano pidió a Cruz Azul no adelantarse a la posibilidad de un bicampeonato luego del triunfo de 3-2 ante Tigres en la Jornada 16. La Máquina llegó a 32 puntos y tomó de forma momentánea el liderato del Apertura 2026.

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El técnico celeste señaló que su equipo debe mantener la concentración en el cierre de la fase regular. Cruz Azul todavía tiene pendiente la visita a Guadalajara por la Jornada 17, en un duelo que podía definir la posición de ambos clubes antes de la Liguilla.

“Peligroso ya pensar en un bicampeonato. Nosotros nos enfocamos, obviamente, partido a partido. Este era muy importante porque requería mucha atención, requería mucha dedicación, sobre todo a la hora de mostrar nuestra faceta ofensiva y defensiva”, dijo Huiqui en conferencia de prensa después del encuentro.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their third goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Cristian De Marchena

El conjunto cementero sumó 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas después de imponerse en el Volcán. Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi anotaron para los celestes, que ligaron cinco triunfos y se colocaron en la parte más alta de la clasificación.

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Cruz Azul depende del resultado entre León y Chivas

Cruz Azul alcanzó 32 unidades y se ubica como líder provisional. América quedó con 30 puntos luego de empatar ante Pumas, mientras que Chivas se mantiene con 29 unidades antes de su visita a León el día de hoy.

El Guadalajara puede alcanzar a los cementeros si consigue los tres puntos en el Nou Camp. Si el Rebaño no gana, Cruz Azul llegará a la última jornada como líder del torneo, a la espera del enfrentamiento directo entre ambos equipos en Guadalajara.

Huiqui reconoció que la última fecha todavía representa una prueba para su plantel, que busca cerrar la fase regular desde la primera posición.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Andres Montano scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Cristian De Marchena

“Todavía nos resta el partido de la jornada diecisiete. También Guadalajara tiene un plantel importante. Estamos en la disputa por el primer lugar y creo yo que en la jornada diecisiete se definirá seguramente ese lugar”, afirmó el entrenador.

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La victoria en Monterrey permitió a los capitalinos tomar ventaja en la pelea por la cima. Cruz Azul se puso al frente con un remate de Nicolás Ibáñez, pero Tigres respondió por medio de Juan Brunetta antes del descanso.

En el segundo tiempo, Andrés Montaño convirtió un penalti para devolver la ventaja a los celestes. Guillermo Martínez igualó el marcador para los felinos a los 65 minutos, tras un rebote que dejó Kevin Mier dentro del área.

Rotondi definió el triunfo de Cruz Azul en el Volcán

Los cambios desde el banquillo funcionaron para Huiqui. Rodolfo Rotondi ingresó al partido y marcó el 3-2 definitivo con un zurdazo que superó a Nahuel Guzmán.

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Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez in action with Tigres UANL's Vladimir Lorona REUTERS/Cristian De Marchena

El gol de Rotondi aseguró los tres puntos para Cruz Azul y dejó al equipo en la cima provisional de la tabla. Tigres se quedó con 15 unidades y sin posibilidades de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026.

“El equipo está para eso, para seguir compitiendo. Creemos que nosotros tenemos una gran posibilidad de poder cerrar mucho mejor el torneo y, obviamente, nadie nos puede quitar el sueño de poder conseguir el campeonato”, declaró Huiqui.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Tigres UANL's Mauro Lainez in action with Cruz Azul's Angel Marquez REUTERS/Cristian De Marchena

El técnico celeste evitó poner al bicampeonato como una meta inmediata. Su prioridad quedó en conseguir el primer lugar de la clasificación y sostener el ritmo que llevó a Cruz Azul a sumar cinco victorias consecutivas.

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Cruz Azul debe visitar a Chivas en la última jornada de la fase regular. El resultado entre León y Guadalajara determinará si la Máquina llegaría a ese encuentro como líder del Apertura 2026. Tigres, por su parte, recibiría al América en su despedida del torneo regular.