Un chat cifrado, 34 detenidos y su círculo cercano involucrado con el CJNG: los avances en el asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen

(FOTO: Infobae/Jesús Aviles)

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Este 1 de noviembre de 2026 se cumple un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. La investigación de su caso destapó una red de complicidades en la que se involucraron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y personas del círculo cercano del entonces edil, quienes planearon su ejecución frente a cientos de personas.

Manzo fue atacado a tiros por un adolescente llamado Víctor Manuel “N”, quien fue abatido por los escoltas del exedil con la misma pistola que usó para cometer el crimen. Pero el joven no actuó solo, en la red involucrada se han identificado a más de 30 personas, de las cuales 34 ya fueron detenidas.

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Manzo fue entrevistado minutos antes de ser asesinado. Foto: Facebook / Carlos Manzo

El homicidio de Manzo golpeó a los habitantes de Uruapan, pero también a otros pobladores de Michoacán, quienes realizaron una marcha en el centro de Morelia para exigir justicia luego de cometerse el crimen.

Y es que Carlos Manzo se hizo notar por su llegada al gobierno de Uruapan desde el Movimiento Independiente del Sombrero, cuya administración se caracterizó por el combate al crimen organizado. En sus redes sociales, el entonces edil compartía su participación en operativos y detenciones, entre los que se incluyó a presuntos miembros del CJNG.

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La Fiscalía General del Estado reveló los primeros videos de la ruta del asesino del alcalde Crédito: FB: Alfredo Ramírez Bedolla

La noche del 1 de noviembre de 2025, Manzo fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas. Tras el abatimiento del adolescente que lo atacó, las autoridades localizaron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del homicidio.

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Sus dispositivos permitieron identificar el uso de un chat de mensajería cifrada, en la que participaron otros de los detenidos para darle seguimiento a Manzo y atacarlo a tiros.

A un año del asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por sus acciones de seguridad impulsadas en Uruapan, particularmente tras la captura de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG al que arrestó junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

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Carlos Manzo solicitó el apoyo de elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de enfrentamientos con civiles armados que intentarían liberar al jefe de plaza del CJNG. Crédito: Facebook/Carlos Manzo

Entre los 34 detenidos se encuentran Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, identificado como principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG. Las autoridades lo señalan como el autor intelectual del asesinato de Manzo.

Además, entre los arrestados también se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, investigado como uno de los autores intelectuales del homicidio, ya que, según las investigaciones, dirigió a la célula que cometió y planeó de manera directa el ataque armado.

Las indagatorias también permitieron identificar la presunta implicación de funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, así como de personas cercanas al exalcalde.

Entre los funcionaros detenidos se encuentran: Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar. Sin embargo, su círculo cercano también se vio involucrado.

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(Cortesía)

Las detenciones alcanzaron a los siete escoltas de Manzo, acusados por omisión, así como a su ahijado, Alexis “N”, alias “El Brilloso”, señalado por presuntamente planear el ataque de la mano de su hermano, Christian “N”, alias “El Vikingo”, y que habrían actuado junto a “El Licenciado” del CJNG.

En la red también se ubicó a personas encargadas del reclutamiento de los adolescentes que ejecutaron el crimen, así como de personas relacionadas indirectamente con el asesinato pero que sí formaban parte de las actividades delictivas como la venta de drogas, entre los que destacan Salvador “N”, hermano de “El Rino”, detenido por Manzo en el mes de agosto de 2025.

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¿Qué falta por esclarecer en el homicidio?

La Fiscalía de Michoacán informó en días pasados un avance del 90% en las investigaciones del homicidio de Manzo. Según las autoridades, lo que falta por hacer es lograr la captura de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

El vicefiscal y encargado de despacho, Israel Vega Rodríguez, dijo en conferencia de prensa del pasado 28 de octubre que otro punto pendiente es el análisis de los teléfonos celulares de Manzo que no han sido entregados por la actual edil, Grecia Quiroz, ya que ha afirmado tener desconfianza y temor de que sean borrados datos del aparato.

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(X @michangoonga)

Grecia Quiroz, quien era la esposa del entonces edil, también ha exigido que la carpeta de investigación sea turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que las indagatorias se realizarían sin conflictos de interés.

Y es que, desde hace meses, la actual presidenta municipal de Uruapan ha acusado que detrás del homicidio de Manzo también podrían ocultarse rivalidades políticas, por lo que ha exigido que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua.

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, dijo en el mes de febrero pasado.

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Tras sus solicitudes, la Fiscalía de Michoacán determinó que no existían elementos para indagar a los políticos luego de que declararon en sus instalaciones por el asesinato de Manzo.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

A un año del crimen, el pueblo de Uruapan se prepara para realizar la 19 edición del Festival de las Velas en la plaza principal del municipio, en donde ya colocaron fotografías de Manzo para recordarlo. Además, este domingo se realizará una movilización en memoria del exedil.