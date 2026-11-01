Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 1 de noviembre

Cruz Azul enfrenta al León a las 19:10 horas (REUTERS)

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El domingo 1 de noviembre reúne una agenda de futbol con actividad desde las 05:30 horas, duelos de las principales ligas de Europa, la Liga MX, el futbol femenil, la MLS y el Mundial Sub-17 Femenil. El calendario incluye el clásico entre Boca Juniors y River Plate, además de Liverpool contra Arsenal en la Premier League.

El listado también incluye encuentros de la Serie A italiana, La Liga de España, Ligue 1 de Francia, Bundesliga, Liga MX y Primera División de Argentina.

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Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Boca Juniors y River Plate juegan el clásico argentino a las 12:00 horas

El partido entre Boca Juniors y River Plate es uno de los encuentros que concentra la atención de la jornada. El clásico de la Primera División Argentina inicia a las 12:00 horas y se transmite por Disney+ y ESPN 3.

La actividad internacional comienza en la Serie A italiana con Como 1907 ante Venezia FC a las 05:30 horas, por Disney+ y ESPN. A las 08:00 horas, Lazio recibe a Cagliari por Disney+, mientras Frosinone enfrenta a Torino en la misma plataforma.

La liga italiana continúa a las 11:00 horas con Lecce contra Genoa, disponible en Disney+ y ESPN 2. Más tarde, Juventus recibe al Napoli a las 13:45 horas, también por Disney+.

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Soccer Football - Serie A - Genoa v Juventus - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - October 28, 2026 Genoa's Johan Vasquez in action with Juventus' Weston McKennie and Pierre Kalulu REUTERS/Vincenzo Livieri

Soccer Football - Serie A - Genoa v Juventus - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - October 28, 2026 Genoa's Johan Vasquez and Milutin Osmajic celebrate after Tommaso Baldanzi scores their second goal REUTERS/Vincenzo Livieri

En España, Getafe enfrenta a Sevilla FC a las 07:00 horas por Sky Sports e izzi. Racing Santander recibe al Real Madrid a las 09:15 horas, mientras Elche juega contra Valencia CF a las 11:30 horas.

El Athletic Club se mide ante Real Sociedad a las 14:00 horas, con transmisión de Sky Sports e izzi. En la segunda división española, Eldense enfrenta a Granada CF a las 07:00 horas; AD Ceuta recibe a Sporting Gijón a las 09:15; Burgos juega ante CD Castellón a las 11:30, y CD Tenerife enfrenta al FC Andorra a las 14:00 horas.

Liverpool enfrenta al Arsenal en la Premier League

La Premier League presenta uno de los partidos de mayor seguimiento del día. Liverpool recibe al Arsenal a las 10:30 horas, con transmisión de FOX One.

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La jornada inglesa también incluye partidos de la FA Women’s Super League. Arsenal Femenino juega ante Aston Villa Femenino a las 06:00 horas por YouTube. A la misma hora, London City Lionesses enfrenta a Manchester City Femenino.

Birmingham Femenino recibe a Tottenham Femenino a las 08:00 horas. Brighton Femenino juega contra Crystal Palace Femenino y West Ham Femenino se mide con Liverpool Femenino, ambos a las 08:00 horas por YouTube.

Charlton Athletic Femenino enfrenta a Chelsea Femenino a las 08:30 horas, también por YouTube. La agenda del futbol femenil mexicano incluye a Puebla Femenino contra FC Juárez Femenino a las 12:00 horas, así como América Femenino ante Atlante Femenino a las 15:45 horas.

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Cruz Azul recibe al León y Santos Laguna juega ante Necaxa

La Liga MX tiene dos partidos programados durante la tarde. Santos Laguna recibe al Necaxa a las 17:00 horas, con señal de Disney+, ESPN 2 y VIX Premium.

Más tarde, Cruz Azul enfrenta al León a las 19:10 horas. El encuentro se podrá seguir por VIX Premium, TUDN y Canal 5.

La Liga de Expansión MX también tiene actividad. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara juega contra Tepatitlán FC a las 12:00 horas por AYM Sports.

En Francia, Olympique Lyonnais enfrenta al Angers a las 10:15 horas por FOX y FOX One. A la misma hora, Paris FC recibe al AS Monaco por FOX One. Olympique de Marsella juega ante Toulouse a las 13:45 horas, también por FOX One.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Pachuca's Pedro Budib in action with Cruz Azul's Gabriel Fernandez REUTERS/Luis Cortes

La Bundesliga presenta el duelo entre Eintracht Frankfurt y Hamburgo SV a las 10:30 horas, disponible en FOX One y Tubi. FC Union Berlin enfrenta al FC Köln a las 08:30 horas por FOX One.

Finalmente, el Mundial Femenil Sub-17 también ofrece actividad. Ghana enfrenta a Japón y Corea del Norte juega contra Estados Unidos a las 09:00 horas. Nigeria se mide con Venezuela a las 12:00 horas, mientras China enfrenta a Brasil a la misma hora. Los partidos estarán disponibles por VIX Premium, y los duelos entre Corea del Norte y Estados Unidos, así como China y Brasil, también contarán con señal de TUDN.

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