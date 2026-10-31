México

El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, estaba con Chuy González cuando fue abatido pero logró escapar: especialista

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, el líder del Cártel de Guasave se encontraba con Jesús González Peñuelas en una reunión cuando fue abatido

Fausto Isidro Meza Flores
Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', es líder del Cártel de Guasave. (Jovani Pérez | Infobae México)
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Jesús González Peñuelaz, alias El Chuy Peñuelas o El Chuy González, quien fue abatido recientemente por fuerzas federales en Sinaloa, se encontraba reunido con Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro el día de su abatimiento, el lunes pasado, sin embargo, éste último logró darse a la fuga.

Así lo aseguró el periodista Jesús Lemus en el podcast Narcomundo, mismo que lleva a cabo con el también periodista y escritor José Luis Montenegro.

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En el capítulo, Lemus dice que en algunas partes de Michoacán, llevan a cabo operaciones miembros de la DEA, la CIA y el FBI, para tratar de ubicar a los capos que encabezan las organizaciones criminales.

“El resultado es el abatimiento del Chuy González, a Chuy Gonzalez lo ubicaron, le dieron cran y se acabó, y el Chuy González, tenía una recompensa sobre su cabeza de 5 millones de dólares, pues por poquito matan dos pájaros de un tiro, porque andaba justamente reunido con su súper compa, con Isidro Meza Flores”, señaló el periodista.

Dijo que estaban en la misma reunión, pero cuando las fuerzas federales los acorralaron, Isidro Meza logró escapar.

Señaló que El Chuy González era una pieza clave dentro de la estructura de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, y con su abatimiento perdían una parte medular de la organización criminal, ya que González Peñuelas era el encargado de la producción de fentanilo con la que se financiaba ese grupo delictivo.

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El abatimiento de Chuy Peñuelas: dos versiones

Comunicado oficial vs. señalamiento del podcast Narcomundo

“La caída de Jesús González Peñuelas va a sufrir un descalabro importante, que sabemos bien, son estructuras bien definidas institucionalmente, que si se va uno entra otro, no pasa nada, pero en lo que entra el engranaje, y se aceita bien, pues tarda tantito y se caen muchas de las relaciones que tenía Jesús González Peñuelas, que era el hombre que estaba produciendo fentanilo para vender a Estados Unidos, a cinco estados de la Unión Americana, hasta allá lo estaba metiendo, y que con eso financiaba al cártel de Los Mayos”, dijo.

Abaten a Chuy Peñuelas o Chuy González

Las autoridades mexicanas informaron de la presunta muerte de Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy Peñuelas’, uno de los principales operadores del Cártel de Guasave, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, durante un enfrentamiento con militares de la Marina en el noroccidental estado de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que González Peñuelas figuraba entre las dos personas que murieron el lunes pasado durante un operativo en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina, los hechos ocurrieron durante acciones de seguimiento y vigilancia, apoyadas en información de inteligencia naval, que permitieron localizar vehículos en los que se desplazaban personas armadas.

Durante el seguimiento, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde dispararon contra los militares, quienes repelieron la agresión, según la versión oficial.

Ambos murieron en el enfrentamiento y sus cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)
Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

Familiares que acudieron ante las autoridades señalaron que los fallecidos podrían ser González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias ‘El Profe’, identificado por fuentes federales como uno de sus presuntos colaboradores.

La identificación oficial se determinará mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Según fuentes federales, González Peñuelas encabezaba desde principios de siglo una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, y más recientemente habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

Su estructura operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, con conexiones en la frontera norte y redes de distribución en varios estados estadounidenses, entre ellos California, Texas, Colorado y Washington.

Las autoridades lo identificaban como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Fuentes federales señalaron que la organización de González Peñuelas también mantuvo vínculos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, extraditado el año pasado a Estados Unidos.

El presunto fallecimiento del operador ocurre en medio de los operativos federales contra las organizaciones criminales que actúan en Sinaloa, estado que enfrenta una prolongada ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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