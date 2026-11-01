México

Agenda cultural HOY 1 de noviembre en CDMX: conciertos, ofrendas y actividades por Día de Muertos

La capital tendrá música en vivo, espectáculos familiares, tradiciones mexicanas y propuestas para disfrutar el último fin de semana

Ilustración de una calavera con flores de cempasúchil, una guitarra, notas musicales, velas encendidas y siluetas de edificios al fondo.
Una composición gráfica integra una calavera tradicional, flores de cempasúchil, elementos musicales y la silueta del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Ciudad de México mantiene una amplia oferta de entretenimiento para este domingo 1 de noviembre, con actividades que combinan música, cultura y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. Desde conciertos de artistas nacionales e internacionales hasta espectáculos para toda la familia, la agenda contempla alternativas para quienes buscan aprovechar el día sin salir de la capital.

Entre las opciones destacan las presentaciones de Los Askis, Akira Yamaoka y Lila Downs, quienes ofrecerán conciertos en distintos recintos de la ciudad. A estas propuestas se suman los espacios dedicados a las celebraciones tradicionales, donde las ofrendas, las flores de cempasúchil y las representaciones del imaginario mexicano forman parte de las actividades abiertas al público.

PUBLICIDAD

Además, los visitantes podrán acercarse a propuestas escénicas relacionadas con las creencias prehispánicas sobre la muerte, así como recorrer instalaciones conmemorativas en espacios públicos. Estas son algunas de las actividades contempladas para este domingo, con opciones para diferentes edades e intereses.

Conciertos para disfrutar de la música en distintos escenarios

Los Askis celebran 31 años de cumbia andina en la Arena CDMX con un concierto especial que reúne nostalgia y experimentación musical
Los Askis celebran 31 años de cumbia andina en la Arena CDMX con un concierto especial que reúne nostalgia y experimentación musical

La música tendrá presencia en la cartelera de este domingo con tres presentaciones programadas en importantes recintos de la capital. Una de ellas estará a cargo de Los Askis, agrupación reconocida por su propuesta de cumbia, que llegará a la Arena Ciudad de México para ofrecer un espectáculo a las 19:00 horas. Su presentación representa una alternativa para quienes buscan cerrar el fin de semana al ritmo de este género musical.

PUBLICIDAD

En otro escenario, los seguidores de los videojuegos y de sus composiciones musicales podrán asistir al concierto de Akira Yamaoka. El compositor japonés, conocido por su trabajo en bandas sonoras de videojuegos, se presentará en el Teatro Metropólitan a las 21:00 horas.

Por su parte, Lila Downs también figura entre las propuestas musicales de la jornada. La cantante ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional a las 19:00 horas. De acuerdo con la información proporcionada, todavía hay boletos disponibles, con precios que van de los 434 a los 3 mil 224 pesos. Así, el público tendrá otra opción para disfrutar de una presentación en vivo durante esta fecha.

Día de Muertos: ofrendas y actividades para toda la familia

Vista nocturna del Zócalo con una bandera mexicana, una Catrina monumental vestida de morado, la catedral iluminada y personas en la plaza
Una figura monumental de la Catrina se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)

El Centro Histórico también forma parte de los recorridos imperdibles durante las celebraciones de Día de Muertos. En la explanada del Zócalo se encuentra la Ofrenda Monumental, una instalación que podrá visitarse las 24 horas hasta el próximo lunes 2 de noviembre. Su montaje reúne distintos elementos representativos de esta tradición mexicana y convierte la plaza en un espacio dedicado a recordar a quienes ya fallecieron.

Uno de los elementos centrales es una Catrina de más de 32 metros de altura, con la que se busca imponer un nuevo Récord Guinness. La escultura retoma la imagen creada por José Guadalupe Posada y está acompañada por tapetes de aserrín y una extensa decoración de flores de cempasúchil. El conjunto ofrece una interpretación monumental de los símbolos que caracterizan estas fechas y que forman parte de la identidad cultural del país.

Las actividades también se extienden hasta el Bosque de Chapultepec, donde la Segunda Sección alberga el Festival de Día de Muertos «La Puerta entre dos mundos». Este espacio ofrece instalaciones y propuestas alusivas a la celebración, con las que los visitantes pueden continuar explorando las distintas manifestaciones culturales que acompañan esta temporada en la capital.

Teatro, tradición y automovilismo completan la agenda dominical

halloween
Oaxaca, México — Dia de Muertos Oaxaca muerteadas

Entre las opciones familiares de este domingo se encuentra «Camino al Mictlán», una puesta en escena de la compañía La Crisálida que llegará al Museo Yancuic a las 14:00 horas. La historia tiene como protagonista a Atole, un perro mestizo que, después de una noche de tormenta, aparece en el inframundo sin saber cómo llegó. Su objetivo será encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos, pero antes tendrá que recorrer los nueve niveles del Mictlán y superar los obstáculos que encuentre durante su travesía.

Mediante el uso de marionetas, la obra presenta una historia que combina elementos de la tradición prehispánica con temas como la pérdida, el duelo y la aceptación de la muerte. También destaca la importancia del apoyo familiar para afrontar momentos complicados. La función no tendrá costo de entrada y está dirigida al público en general, especialmente a niñas y niños mayores de tres años.

Por otro lado, las actividades culturales de la temporada contemplan la XXVI edición de la Feria de las Calacas, una iniciativa de Alas y Raíces realizada en colaboración con el Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura federal. El encuentro tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con propuestas vinculadas a las tradiciones mexicanas. En el ámbito deportivo, el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, también forma parte de los acontecimientos del fin de semana y convoca a seguidores del automovilismo de México y otros países.

Temas Relacionados

Arte y CulturaCDMXque hacerFin de Semanaferiasdomingofestivalesgratismexico-culturamexico-entretenimientomexico-noticiasDía de MuertosLos AskisLila Downs

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 1 de noviembre en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 1 de noviembre en Nuevo León?

Precio de la gasolina en México hoy domingo 1 de noviembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en México hoy domingo 1 de noviembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 1 de noviembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 1 de noviembre

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América

Con doblete de Santiago Sandoval, Guadalajara venció 4-2 a los Potros en la jornada 15

Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, estaba con Chuy González cuando fue abatido pero logró escapar: especialista

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: el “mataperros” de la colonia Condesa fue vinculado a proceso

El Dámaso del Cártel de Tláhuac se queda preso en el Reclusorio Oriente: juez lo procesa por extorsionar una llantera

Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

ENTRETENIMIENTO

Eiza González reafirma su posición en Hollywood al ser incluida en la prestigiosa lista TIME100 NEXT

Eiza González reafirma su posición en Hollywood al ser incluida en la prestigiosa lista TIME100 NEXT

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran Halloween y dejan atrás críticas por su ofrenda de Día de Muertos

El Komander comparte imágenes del emotivo funeral de su bebé: “Dios te recoja, chaparrito”

Cómo se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga: la historia de amor que volvió a la atención tras su detención

Mictlantecuhtli llegó al Museo Nacional de Antropología: así fue la premiere de “Sacrificios” en México

DEPORTES

Afición de Rayados abuchea a Gilberto Mora en el Estadio BBVA

Afición de Rayados abuchea a Gilberto Mora en el Estadio BBVA

Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

EN FOTOS | Fórmula 1 en México: así se vivió la fiesta del Gran Premio HOY 31 de octubre

GP México: En qué posición saldrán ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto en la carrera de este domingo