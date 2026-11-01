Agenda cultural HOY 1 de noviembre en CDMX: conciertos, ofrendas y actividades por Día de Muertos

Una composición gráfica integra una calavera tradicional, flores de cempasúchil, elementos musicales y la silueta del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México mantiene una amplia oferta de entretenimiento para este domingo 1 de noviembre, con actividades que combinan música, cultura y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. Desde conciertos de artistas nacionales e internacionales hasta espectáculos para toda la familia, la agenda contempla alternativas para quienes buscan aprovechar el día sin salir de la capital.

Entre las opciones destacan las presentaciones de Los Askis, Akira Yamaoka y Lila Downs, quienes ofrecerán conciertos en distintos recintos de la ciudad. A estas propuestas se suman los espacios dedicados a las celebraciones tradicionales, donde las ofrendas, las flores de cempasúchil y las representaciones del imaginario mexicano forman parte de las actividades abiertas al público.

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Además, los visitantes podrán acercarse a propuestas escénicas relacionadas con las creencias prehispánicas sobre la muerte, así como recorrer instalaciones conmemorativas en espacios públicos. Estas son algunas de las actividades contempladas para este domingo, con opciones para diferentes edades e intereses.

Conciertos para disfrutar de la música en distintos escenarios

Los Askis celebran 31 años de cumbia andina en la Arena CDMX con un concierto especial que reúne nostalgia y experimentación musical

La música tendrá presencia en la cartelera de este domingo con tres presentaciones programadas en importantes recintos de la capital. Una de ellas estará a cargo de Los Askis, agrupación reconocida por su propuesta de cumbia, que llegará a la Arena Ciudad de México para ofrecer un espectáculo a las 19:00 horas. Su presentación representa una alternativa para quienes buscan cerrar el fin de semana al ritmo de este género musical.

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En otro escenario, los seguidores de los videojuegos y de sus composiciones musicales podrán asistir al concierto de Akira Yamaoka. El compositor japonés, conocido por su trabajo en bandas sonoras de videojuegos, se presentará en el Teatro Metropólitan a las 21:00 horas.

Por su parte, Lila Downs también figura entre las propuestas musicales de la jornada. La cantante ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional a las 19:00 horas. De acuerdo con la información proporcionada, todavía hay boletos disponibles, con precios que van de los 434 a los 3 mil 224 pesos. Así, el público tendrá otra opción para disfrutar de una presentación en vivo durante esta fecha.

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Día de Muertos: ofrendas y actividades para toda la familia

Una figura monumental de la Catrina se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)

El Centro Histórico también forma parte de los recorridos imperdibles durante las celebraciones de Día de Muertos. En la explanada del Zócalo se encuentra la Ofrenda Monumental, una instalación que podrá visitarse las 24 horas hasta el próximo lunes 2 de noviembre. Su montaje reúne distintos elementos representativos de esta tradición mexicana y convierte la plaza en un espacio dedicado a recordar a quienes ya fallecieron.

Uno de los elementos centrales es una Catrina de más de 32 metros de altura, con la que se busca imponer un nuevo Récord Guinness. La escultura retoma la imagen creada por José Guadalupe Posada y está acompañada por tapetes de aserrín y una extensa decoración de flores de cempasúchil. El conjunto ofrece una interpretación monumental de los símbolos que caracterizan estas fechas y que forman parte de la identidad cultural del país.

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Las actividades también se extienden hasta el Bosque de Chapultepec, donde la Segunda Sección alberga el Festival de Día de Muertos «La Puerta entre dos mundos». Este espacio ofrece instalaciones y propuestas alusivas a la celebración, con las que los visitantes pueden continuar explorando las distintas manifestaciones culturales que acompañan esta temporada en la capital.

Teatro, tradición y automovilismo completan la agenda dominical

Oaxaca, México — Dia de Muertos Oaxaca muerteadas

Entre las opciones familiares de este domingo se encuentra «Camino al Mictlán», una puesta en escena de la compañía La Crisálida que llegará al Museo Yancuic a las 14:00 horas. La historia tiene como protagonista a Atole, un perro mestizo que, después de una noche de tormenta, aparece en el inframundo sin saber cómo llegó. Su objetivo será encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos, pero antes tendrá que recorrer los nueve niveles del Mictlán y superar los obstáculos que encuentre durante su travesía.

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Mediante el uso de marionetas, la obra presenta una historia que combina elementos de la tradición prehispánica con temas como la pérdida, el duelo y la aceptación de la muerte. También destaca la importancia del apoyo familiar para afrontar momentos complicados. La función no tendrá costo de entrada y está dirigida al público en general, especialmente a niñas y niños mayores de tres años.

Por otro lado, las actividades culturales de la temporada contemplan la XXVI edición de la Feria de las Calacas, una iniciativa de Alas y Raíces realizada en colaboración con el Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura federal. El encuentro tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con propuestas vinculadas a las tradiciones mexicanas. En el ámbito deportivo, el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, también forma parte de los acontecimientos del fin de semana y convoca a seguidores del automovilismo de México y otros países.

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