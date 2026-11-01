México

La traición a la patria los une”: Citlalli Hernández critica a Alito Moreno y Maru Campos

El acercamiento entre los dirigentes de ambos partidos para construir un frente común rumbo a 2027 ocurre en medio de una investigación federal que mantiene a la gobernadora panista en una posición de alta vulnerabilidad política

@alitomorenoc
@alitomorenoc
Guardar

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, publicó un mensaje en X en el que reconoció a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y Citlalli Hernández, de Morena, le respondió con un señalamiento directo. El intercambio ocurre mientras PRI y PAN exploran una alianza electoral para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Lo que dijo Alito Moreno

En su publicación, Moreno escribió que le dio mucho gusto saludar en Chihuahua a la mandataria estatal, a quien describió como “una mujer de carácter, con experiencia política, liderazgo y un profundo compromiso con su estado”.

PUBLICIDAD

También reconoció su trabajo al frente del gobierno y su capacidad para “sumar, escuchar y construir acuerdos desde la pluralidad”. Cerró con un llamado: “¡Vamos con todo por Chihuahua!”.

Según lo publicado, el dirigente priista asistió a Chihuahua capital al segundo informe de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del partido y diputado federal. Moreno compartió imágenes del evento, en las que Campos aparece en la primera fila junto a integrantes del PRI.

La respuesta de Citlalli Hernández

El dirigente nacional del PRI apareció junto a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, durante evento de legislador priísta.
El dirigente nacional del PRI apareció junto a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, durante evento de legislador priísta. (@alitomorenoc)

La respuesta llegó de Citlalli Hernández Mora, quien preside la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En X escribió:

  • Que lo que la “traición a la Patria” y la “subordinación a los intereses injerencistas” han unido “no lo separa nadie”.
  • Que ni “el ridículo que hacen” ni “el desprecio del pueblo que generan” los separan.
  • Que cerró con la frase: “¡Tal para cual! La una para el otro”.

El mensaje no precisó a qué hechos concretos se refiere la expresión “intereses injerencistas”.

Hacia la alianza PRI-PAN en Chihuahua

Durante su visita, Moreno dijo que buscará reunirse con la gobernadora para dialogar sobre una alianza entre el PRI y el PAN rumbo a la elección por la gubernatura de 2027. Señaló que existe comunicación permanente entre ambos partidos y que el objetivo es que Marco Bonilla sea el candidato común a gobernador.

PUBLICIDAD

Sobre su relación con Campos, el priista habló de un trato de “respeto institucional y afecto”. Añadió que, antes de ser priistas o panistas, hay que ser chihuahuenses y mexicanos, y “cerrar filas con la gobernadora”.

Hasta ahora no se han informado acuerdos definitivos entre ambos partidos.

El contexto: el caso de los agentes de la CIA

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”.
Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”.

El intercambio se da en medio de la tensión entre el gobierno de Chihuahua y el federal por el caso de los agentes de la CIA. De acuerdo con los reportes, en abril de 2026 cuatro agentes de la CIA habrían participado en el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Dos de ellos murieron junto con dos funcionarios.

Los puntos principales del caso son:

  • La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Maru Campos a comparecer, y ella acudió a la Ciudad de México el 27 de mayo.
  • Campos dijo ignorar la participación directa de personal extranjero, mientras que su entonces fiscal, César Jáuregui, reconoció conocer esa colaboración y luego renunció.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política y sostuvo que se trata de una investigación por la presencia de agentes extranjeros.
  • El 22 de octubre, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre una posible responsabilidad de la gobernadora y dijo que sus dichos “hablan por sí mismos”, y que corresponde a la FGR determinar si hay elementos para investigar.

Campos ha sostenido que el caso busca afectarla políticamente. Morena, por su parte, ha impulsado solicitudes de juicio político y marchas en su contra, mientras que el PAN ha rechazado esos señalamientos.

Antecedente: el cruce previo por Chihuahua

No es el primer choque entre Hernández y Moreno por la entidad. Hace unas semanas, la morenista se burló del PAN y de su líder, Jorge Romero, por las tendencias rumbo a la contienda en Chihuahua. Moreno respondió que “van a ganar Chihuahua” en 2027 y afirmó que, sumados, PAN y PRI superan con creces a Morena.

¿Qué sigue?

Chihuahua es una de las entidades donde se definirá el mapa político rumbo a 2027. Las próximas semanas estarán marcadas por:

  • La reunión anunciada entre Moreno y Campos para avanzar en la alianza.
  • La definición de la candidatura común en el bloque PRI-PAN.
  • La evolución de la investigación de la FGR sobre la presencia de agentes de la CIA.
  • La estrategia de Morena, que busca arrebatar la gubernatura al PAN.

Hasta el momento, ni Maru Campos ni el PRI han respondido públicamente al mensaje de Citlalli Hernández.

Temas Relacionados

Maru CamposAlito MorenoCitlalli HernándezPRIPANChihuahuaMorenaCIAFGREleccionesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un chat cifrado, 34 detenidos y su círculo cercano involucrado con el CJNG: los avances en el asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen

El exalcalde de Uruapan fue atacado a balazos durante el Festival de las Velas cuando se encontraba en compañía de su esposa e hijos

Un chat cifrado, 34 detenidos y su círculo cercano involucrado con el CJNG: los avances en el asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen

Día de Todos los Santos: qué significa el 1 de noviembre en la ofrenda y qué día exacto se quita el altar

La tradición mexicana coloca altares especiales con golosinas y juguetes para recibir a los pequeños fallecidos

Día de Todos los Santos: qué significa el 1 de noviembre en la ofrenda y qué día exacto se quita el altar

Tras retraso en cirugía que causó la muerte de un paciente en IMSS de Baja California: CNDH ordena reparar el daño

La víctima permaneció aislada sin explicación a su familia y con una infección no tratada durante 40 días en el Hospital

Tras retraso en cirugía que causó la muerte de un paciente en IMSS de Baja California: CNDH ordena reparar el daño

Frente frío y descenso de temperatura en México: estos estados registrarán heladas y lluvias este domingo

La entrada del cuarto frente frío de la temporada coincide con el inicio del asueto vacacional, cuando millones de personas se desplazan por regiones que enfrentarán condiciones adversas en carreteras y costas

Frente frío y descenso de temperatura en México: estos estados registrarán heladas y lluvias este domingo

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.1 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

Un chat cifrado, 34 detenidos y su círculo cercano involucrado con el CJNG: los avances en el asesinato de Carlos Manzo a un año del crimen

El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, estaba con Chuy González cuando fue abatido pero logró escapar: especialista

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre: el “mataperros” de la colonia Condesa fue vinculado a proceso

El Dámaso del Cártel de Tláhuac se queda preso en el Reclusorio Oriente: juez lo procesa por extorsionar una llantera

ENTRETENIMIENTO

El Costeño denuncia que le cobran dos autos que nunca ha tenido y acusa daños a su historial crediticio

El Costeño denuncia que le cobran dos autos que nunca ha tenido y acusa daños a su historial crediticio

Sebastián Rulli aclara la polémica por la manutención de su hijo con Cecilia Galliano: “Nunca le ha faltado ni le faltará nada”

Agenda cultural HOY 1 de noviembre en CDMX: conciertos, ofrendas y actividades por Día de Muertos

Eiza González reafirma su posición en Hollywood al ser incluida en la prestigiosa lista TIME100 NEXT

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran Halloween y dejan atrás críticas por su ofrenda de Día de Muertos

DEPORTES

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 1 de noviembre

“Monótona y aburrida”: Lalo Camarena critica la pelea de Canelo Álvarez contra Mbilli

Afición de Rayados abuchea a Gilberto Mora en el Estadio BBVA

Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América