La traición a la patria los une”: Citlalli Hernández critica a Alito Moreno y Maru Campos

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, publicó un mensaje en X en el que reconoció a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y Citlalli Hernández, de Morena, le respondió con un señalamiento directo. El intercambio ocurre mientras PRI y PAN exploran una alianza electoral para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Lo que dijo Alito Moreno

En su publicación, Moreno escribió que le dio mucho gusto saludar en Chihuahua a la mandataria estatal, a quien describió como “una mujer de carácter, con experiencia política, liderazgo y un profundo compromiso con su estado”.

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También reconoció su trabajo al frente del gobierno y su capacidad para “sumar, escuchar y construir acuerdos desde la pluralidad”. Cerró con un llamado: “¡Vamos con todo por Chihuahua!”.

Según lo publicado, el dirigente priista asistió a Chihuahua capital al segundo informe de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del partido y diputado federal. Moreno compartió imágenes del evento, en las que Campos aparece en la primera fila junto a integrantes del PRI.

La respuesta de Citlalli Hernández

El dirigente nacional del PRI apareció junto a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, durante evento de legislador priísta. (@alitomorenoc)

La respuesta llegó de Citlalli Hernández Mora, quien preside la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En X escribió:

Que lo que la “traición a la Patria” y la “subordinación a los intereses injerencistas” han unido “no lo separa nadie”.

Que ni “el ridículo que hacen” ni “el desprecio del pueblo que generan” los separan.

Que cerró con la frase: “¡Tal para cual! La una para el otro”.

El mensaje no precisó a qué hechos concretos se refiere la expresión “intereses injerencistas”.

Hacia la alianza PRI-PAN en Chihuahua

Durante su visita, Moreno dijo que buscará reunirse con la gobernadora para dialogar sobre una alianza entre el PRI y el PAN rumbo a la elección por la gubernatura de 2027. Señaló que existe comunicación permanente entre ambos partidos y que el objetivo es que Marco Bonilla sea el candidato común a gobernador.

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Sobre su relación con Campos, el priista habló de un trato de “respeto institucional y afecto”. Añadió que, antes de ser priistas o panistas, hay que ser chihuahuenses y mexicanos, y “cerrar filas con la gobernadora”.

Hasta ahora no se han informado acuerdos definitivos entre ambos partidos.

El contexto: el caso de los agentes de la CIA

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”.

El intercambio se da en medio de la tensión entre el gobierno de Chihuahua y el federal por el caso de los agentes de la CIA. De acuerdo con los reportes, en abril de 2026 cuatro agentes de la CIA habrían participado en el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Dos de ellos murieron junto con dos funcionarios.

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Los puntos principales del caso son:

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Maru Campos a comparecer, y ella acudió a la Ciudad de México el 27 de mayo.

Campos dijo ignorar la participación directa de personal extranjero, mientras que su entonces fiscal, César Jáuregui, reconoció conocer esa colaboración y luego renunció.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política y sostuvo que se trata de una investigación por la presencia de agentes extranjeros.

El 22 de octubre, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre una posible responsabilidad de la gobernadora y dijo que sus dichos “hablan por sí mismos”, y que corresponde a la FGR determinar si hay elementos para investigar.

Campos ha sostenido que el caso busca afectarla políticamente. Morena, por su parte, ha impulsado solicitudes de juicio político y marchas en su contra, mientras que el PAN ha rechazado esos señalamientos.

Antecedente: el cruce previo por Chihuahua

No es el primer choque entre Hernández y Moreno por la entidad. Hace unas semanas, la morenista se burló del PAN y de su líder, Jorge Romero, por las tendencias rumbo a la contienda en Chihuahua. Moreno respondió que “van a ganar Chihuahua” en 2027 y afirmó que, sumados, PAN y PRI superan con creces a Morena.

¿Qué sigue?

Chihuahua es una de las entidades donde se definirá el mapa político rumbo a 2027. Las próximas semanas estarán marcadas por:

La reunión anunciada entre Moreno y Campos para avanzar en la alianza.

La definición de la candidatura común en el bloque PRI-PAN.

La evolución de la investigación de la FGR sobre la presencia de agentes de la CIA.

La estrategia de Morena, que busca arrebatar la gubernatura al PAN.

Hasta el momento, ni Maru Campos ni el PRI han respondido públicamente al mensaje de Citlalli Hernández.