México

Eiza González reafirma su posición en Hollywood al ser incluida en la prestigiosa lista TIME100 NEXT

La actriz habló sobre el significado de este reconocimiento

Eiza González con el cabello castaño y un vestido negro asimétrico frente a las butacas rojas de un auditorio
La actriz Eiza González posa frente a las butacas de un auditorio con un vestido negro de hombro descubierto. (Instagram: Eiza González)
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Eiza González suma un nuevo reconocimiento internacional. La actriz mexicana fue incluida en TIME100 NEXT, la selección de la revista TIME que destaca a figuras emergentes cuya influencia y trayectoria apuntan a marcar el futuro de sus respectivas industrias.

La distinción refuerza su presencia en Hollywood y la coloca entre los talentos con proyección internacional.

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En declaraciones para ¡HOLA!, González habló sobre el significado de este reconocimiento y la sorpresa que le produjo conocer quiénes escribieron sobre ella: David Benioff y D. B. Weiss, creadores de Game of Thrones.

¿Por qué David Benioff y D. B. Weiss reconocieron a Eiza González?

La actriz confesó que desconocía quién sería el encargado de presentar su perfil dentro de la lista, por lo que leer las palabras de los productores estadounidenses fue especialmente significativo.

“Me conmovió muchísimo Benioff y Weiss son tan lindos. Sobre todo, cuando estás en la lista, no sabes qué van a escribir, qué van a decir de ti, quién va a hablar por ti. Siempre sientes como: ‘¿hay alguien que me quiera?’, porque uno nunca sabe. Entonces me sentí muy orgullosa de que Benioff y Weiss dijeran esas cosas de mí”, compartió.
La distinción refuerza su presencia en Hollywood y la coloca entre los talentos con proyección internacional. REUTERS/Eduardo Munoz
La distinción refuerza su presencia en Hollywood y la coloca entre los talentos con proyección internacional. REUTERS/Eduardo Munoz

Eiza González habla de su responsabilidad como actriz mexicana en Hollywood

Más allá del reconocimiento individual, la intérprete se refirió a la importancia de que el talento latino tenga mayores oportunidades en la industria del entretenimiento. Para ella, el crecimiento profesional también depende de la colaboración y el respaldo entre artistas.

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“No pienso tanto las cosas así, simplemente tomo un día a la vez y estoy superorgullosa del trabajo que hemos hecho y los proyectos en los que he trabajado. Muy agradecida con la gente que ha creído en mí, los directores, los escritores. Yo no estaré aquí sin la gente que ha visto algo en mí, así que estoy muy orgullosa y muy agradecida”, declaró.

También destacó que abrir espacios para nuevas generaciones requiere un esfuerzo colectivo, no limitado únicamente a las mujeres.

“Tenemos que trabajar como comunidad y apoyarnos entre nosotros lo más posible, no nada más mujeres, pero también como latinos, hombres, ahí tenemos de todo. Entonces, sí, seguir apoyándonos y seguir creando oportunidades para otra gente, es superimportante”, señaló.

Con su llegada a TIME100 NEXT y el respaldo de figuras clave de Hollywood, Eiza González añade otro capítulo a una carrera internacional que representa la creciente presencia mexicana y latina en la industria cinematográfica.

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