México

Arrestan en Michoacán a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo: es familiar de implicados

Rosa Alejandra Vargas es madre de un escolta del exedil y tía de dos de los presuntos responsables de filtrar datos al CJNG

Secretaria del Bienestar Uruapan
Foto: Facebook / Rosa Alejandra Vargas
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Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como parte de las investigaciones por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Su arresto fue ejecutado por elementos ministeriales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como parte del cumplimento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

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Horas antes de la captura, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que se habían realizado tres citatorios a la funcionara para que acudiera a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para declarar por el caso de Carlos Manzo, pero no había respondido a ninguno, hecho que también le provocó una multa.

Y es que Vargas era requerida por las autoridades debido a que mantiene vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio del exedil, y a quienes también se les relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Tía de “El Brilloso” y “El Vikingo”, los hermanos que habrían planeado el ataque contra Manzo

Secretaria del Bienestar Uruapan
Foto: Fiscalía de Michoacán

Vega Rodríguez detalló que Rosa Alejandra Vargas es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, uno de los escoltas de confianza de Carlos Manzo, así como tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”; ambos señalados por presuntamente planear el ataque contra el exedil con miembros del CJNG.

*Información en desarrollo...

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