Alcalde de Uruapan informa detención del jefe de plaza del CJNG en la región, pide apoyo a Harfuch y Fuerzas Armadas

El alcalde de Uruapan había sido confrontado por la violencia en la región | Foto: Facebook Carlos Manzo

Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, informó la detención de quien sería identificado como el presunto jefe de plaza en la región del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los elementos de seguridad federal.

A través de sus redes sociales el alcalde confirmó que se activó alerta roja en el municipio debido a los operativos que se mantienen por la detención del presunto generador de violencia, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Manzo detalló que cuentan con reportes de movilizaciones por parte de sujetos armados para ingresar al municipio, por lo que pidió a la población no salir de sus hogares.

“Solicitar el apoyo al Gobierno de la República, al secretario Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Hace un momento la Policía Municipal detuvo a dos individuos, uno de ellos es a quien se le señala de ser el líder delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación, esto ya se está trabajando en la Fiscalía General de la República, así que pedimos todo el apoyo”, solicitó el alcalde.

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Letras del CJNG. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Debido a la alerta, Manzo pidió a los habitantes del municipio que se mantengan atentos hasta que se desactive la alerta roja y que no salgan a las calles.

Además, informó que continuarán con los operativos para evitar posibles ataques armados por presuntos sicarios, por lo que reiteró su solicitud de apoyo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) para mantener la seguridad en Uruapan.

“Nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada qué hacer en este momento en la calle se resguarden hasta que existan las condiciones para levantar este código rojo (…) Pedimos nuevamente el apoyo del Ejército Mexicano", detalló en un video.

*Información en desarrollo...