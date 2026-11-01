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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

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En pocas líneas:

13:27 hsHoy

Jueza federal le concede a Ernesto Ruffo suspensión definitiva contra su vinculación a proceso

El caso contra el exgobernador de Baja California sigue dando de qué hablar y hay actualizaciones al respecto

Ernesto Ruffo obtiene una suspensión contra su vinculación a proceso. (Foto: Archivo/Infobae)
Ernesto Ruffo obtiene una suspensión contra su vinculación a proceso. (Foto: Archivo/Infobae)

Se ha dado a conocer que una jueza federal concedió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la suspensión definitiva en el amparo que promovió contra su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles mediante ferrotanques.

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13:07 hsHoy

El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, estaba con Chuy González cuando fue abatido pero logró escapar: especialista

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, el líder del Cártel de Guasave se encontraba con Jesús González Peñuelas en una reunión cuando fue abatido

Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', es líder del Cártel de Guasave. (Jovani Pérez | Infobae México)
Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', es líder del Cártel de Guasave. (Jovani Pérez | Infobae México)

Jesús González Peñuelaz, alias El Chuy Peñuelas o El Chuy González, quien fue abatido recientemente por fuerzas federales en Sinaloa, se encontraba reunido con Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro el día de su abatimiento, el lunes pasado, sin embargo, éste último logró darse a la fuga.

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13:03 hsHoy

El “mataperros” de la Condesa se queda preso en el Reclusorio Norte: juez de control lo vincula a proceso por maltrato animal

Salvador “N” enfrentará la etapa judicial recluido, luego de que las autoridades acreditaran su probable responsabilidad en el envenenamiento de animales en CDMX

Agentes de la PDI cumplimentaron la orden de aprehensión contra Salvador "N". Crédito: FGJCDMX
Agentes de la PDI cumplimentaron la orden de aprehensión contra Salvador "N". Crédito: FGJCDMX

Un juez de control vinculó a proceso este sábado 31 de octubre a Salvador “N”, de 58 años, y le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de maltrato animal.

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13:01 hsHoy

Grecia Quiroz llama a marchar este 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo: partirá de Lázaro Cárdenas al centro de Uruapan

La presidenta municipal recordó a su esposo con un video a través de sus redes sociales

La alcaldesa de Uruapan confirmó la marcha para el domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana en Uruapan. (RS)

A través de redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirmó la marcha del 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo, asesinado la noche del año pasado en el Festival de las Velas.

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