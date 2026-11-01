EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

En pocas líneas:
Se ha dado a conocer que una jueza federal concedió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la suspensión definitiva en el amparo que promovió contra su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles mediante ferrotanques.
Jesús González Peñuelaz, alias El Chuy Peñuelas o El Chuy González, quien fue abatido recientemente por fuerzas federales en Sinaloa, se encontraba reunido con Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro el día de su abatimiento, el lunes pasado, sin embargo, éste último logró darse a la fuga.
Un juez de control vinculó a proceso este sábado 31 de octubre a Salvador “N”, de 58 años, y le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de maltrato animal.
A través de redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirmó la marcha del 1 de noviembre en memoria de Carlos Manzo, asesinado la noche del año pasado en el Festival de las Velas.