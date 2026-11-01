México Deportes

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

La gran fiesta del automovilismo en México abre sus puertas al mundo este domingo, en un día que en el que Kimi Antonelli puede convertirse en el nuevo campeón

Guardar
La gran fiesta del automovilismo en México abre sus puertas al mundo este domingo, en un día que en el que Kimi Antonelli puede convertirse en el nuevo campeón. ( X/ Cortesía F1)
La gran fiesta del automovilismo en México abre sus puertas al mundo este domingo, en un día que en el que Kimi Antonelli puede convertirse en el nuevo campeón. ( X/ Cortesía F1)

El Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se disputa este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Ferrari y Mercedes al frente de la parrilla tras las prácticas y la clasificación.

Los pilotos de ambas escuderías ocupan las primeras cuatro posiciones de salida, por lo que parten como los principales candidatos a pelear por la victoria.

Sin embargo, Max Verstappen y Lando Norris arrancan desde más atrás y buscarán sorprender a los punteros desde las primeras vueltas, mientras que Checo Pérez largará desde los últimos puestos en su Gran Premio 300 en la máxima categoría.

En pocas líneas:

14:46 hsHoy

Así será la parrilla de salida para el Gran Premio de México

Estas serán las posiciones en la parrilla de salida. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Estas serán las posiciones en la parrilla de salida. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Lewis Hamilton dominó la sesión de clasificación y se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de México, por lo que estas serán las posiciones en la parrilla de salida paera este domingo:

  1. Lewis Hamilton — Ferrari
  2. George Russell — Mercedes
  3. Charles Leclerc — Ferrari
  4. Kimi Antonelli — Mercedes
  5. Max Verstappen — Red Bull
  6. Lando Norris — McLaren
  7. Isack Hadjar — Red Bull
  8. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  9. Pierre Gasly — Alpine
  10. Nico Hülkenberg — Audi
  11. Franco Colapinto — Alpine
  12. Oscar Piastri — McLaren
  13. Gabriel Bortoleto — Audi
  14. Oliver Bearman — Haas
  15. Carlos Sainz — Williams
  16. Alexander Albon — Williams
  17. Fernando Alonso — Aston Martin
  18. Ryo Hirakawa — Haas
  19. Lance Stroll — Aston Martin
  20. Sergio Pérez — Cadillac
  21. Valtteri Bottas — Cadillac
  22. Liam Lawson — Racing Bulls

Así, partirán cada uno de los pilotos en una carrera que puede ser histórica si se corona Kimi Antonelli.

Temas Relacionados

GP México 2026Gran Premio México 2026F1AutomovilismoFórmula 1Checo PérezKimi Antonellimexico-noticiasmexico-deportes

Últimas noticias

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 1 de noviembre

El calendario incluye el clásico entre Boca Juniors y River Plate, además de Liverpool contra Arsenal en la Premier League

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 1 de noviembre

“Monótona y aburrida”: Lalo Camarena critica la pelea de Canelo Álvarez contra Mbilli

El tapatío se impuso por decisión unánime y recuperó el título supermediano del CMB

“Monótona y aburrida”: Lalo Camarena critica la pelea de Canelo Álvarez contra Mbilli

Afición de Rayados abuchea a Gilberto Mora en el Estadio BBVA

El ingreso del futbolista de 18 años se convirtió en uno de los momentos que llamaron la atención en el Estadio BBVA

Afición de Rayados abuchea a Gilberto Mora en el Estadio BBVA

Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América

Con doblete de Santiago Sandoval, Guadalajara venció 4-2 a los Potros en la jornada 15

Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

El equipo dirigido por Greg Vanney suma 44 puntos luego del triunfo y permanece en la pelea en el cierre de la campaña regular de la Major League Soccer

Tras más de un mes fuera, Chucky Lozano se reencuentra con el gol en la aplastante goleada 4-1 del LA Galaxy

ÚLTIMAS NOTICIAS

Microsoft permitirá que abrir aplicaciones en Windows 11 sea más rápido: Edge será la primera

Microsoft permitirá que abrir aplicaciones en Windows 11 sea más rápido: Edge será la primera

Recreaban la Batalla de Villamayor en Marcos Paz y un cañón se disparó frente a ellos

Truco para ver Las Guerreras K-pop en español latino sin internet

WhatsApp quiere que los usuarios tengan fotos de portada en su perfil como en Facebook

La Feria del Libro de Oportunidad tuvo un sábado a pleno y hoy promete Borges, ciencia y romance

INFOBAE AMÉRICA

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

Catamayo: las huellas de una antigua civilización ecuatoriana que conectó los Andes y la Amazonía hace 4.000 años

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

DEPORTES

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defendores”

La lapidaria crítica a Lisandro Martínez por su presente en el Manchester United: “El peor jugador de la Premier League”