GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

El Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se disputa este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Ferrari y Mercedes al frente de la parrilla tras las prácticas y la clasificación.
Los pilotos de ambas escuderías ocupan las primeras cuatro posiciones de salida, por lo que parten como los principales candidatos a pelear por la victoria.
Sin embargo, Max Verstappen y Lando Norris arrancan desde más atrás y buscarán sorprender a los punteros desde las primeras vueltas, mientras que Checo Pérez largará desde los últimos puestos en su Gran Premio 300 en la máxima categoría.
En pocas líneas:
Así será la parrilla de salida para el Gran Premio de México
Lewis Hamilton dominó la sesión de clasificación y se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de México, por lo que estas serán las posiciones en la parrilla de salida paera este domingo:
- Lewis Hamilton — Ferrari
- George Russell — Mercedes
- Charles Leclerc — Ferrari
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Max Verstappen — Red Bull
- Lando Norris — McLaren
- Isack Hadjar — Red Bull
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Pierre Gasly — Alpine
- Nico Hülkenberg — Audi
- Franco Colapinto — Alpine
- Oscar Piastri — McLaren
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Oliver Bearman — Haas
- Carlos Sainz — Williams
- Alexander Albon — Williams
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Ryo Hirakawa — Haas
- Lance Stroll — Aston Martin
- Sergio Pérez — Cadillac
- Valtteri Bottas — Cadillac
- Liam Lawson — Racing Bulls
Así, partirán cada uno de los pilotos en una carrera que puede ser histórica si se corona Kimi Antonelli.