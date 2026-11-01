GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

La gran fiesta del automovilismo en México abre sus puertas al mundo este domingo, en un día que en el que Kimi Antonelli puede convertirse en el nuevo campeón. ( X/ Cortesía F1)

El Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se disputa este domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Ferrari y Mercedes al frente de la parrilla tras las prácticas y la clasificación.

Los pilotos de ambas escuderías ocupan las primeras cuatro posiciones de salida, por lo que parten como los principales candidatos a pelear por la victoria.

Sin embargo, Max Verstappen y Lando Norris arrancan desde más atrás y buscarán sorprender a los punteros desde las primeras vueltas, mientras que Checo Pérez largará desde los últimos puestos en su Gran Premio 300 en la máxima categoría.