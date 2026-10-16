A un año del homicidio de Carlos Manzo, Fiscalía de Michoacán reporta 33 detenidos y 90% de avance en las investigaciones

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó un avance del 90% en la investigación del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido un año antes.

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A un año del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reportó un avance estimado del 90 por ciento en el esclarecimiento del crimen y un total de 33 personas detenidas, entre ellas dos investigadas por su probable participación como autores intelectuales del ataque.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la FGE, dio a conocer los resultados de las investigaciones durante una rueda de prensa realizada el 16 de octubre de 2026, en la que estuvo acompañado por el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, y el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina.

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El funcionario destacó que las diligencias ministeriales, periciales y de inteligencia permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos, identificar a presuntos responsables y establecer una de las principales líneas de investigación sobre el posible móvil del homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, los indicios recabados apuntan a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad impulsadas en Uruapan, particularmente la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado como presunto integrante de una estructura criminal, así como los operativos contra actividades ilícitas en el municipio.

La institución precisó que esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación construidas a partir de los elementos obtenidos durante las diligencias.

Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias “El Lic.”, son investigados por su probable participación como autores intelectuales del homicidio. (Cortesía)

Detienen a dos presuntos autores intelectuales del homicidio

Entre los avances presentados por la FGE se encuentra la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Lic.”, quienes son investigados por su probable participación como autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

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Sus detenciones fueron destacadas por Vega Rodríguez como parte de los resultados que han permitido avanzar en el esclarecimiento del caso, aunque la responsabilidad penal de las personas señaladas deberá determinarse ante las autoridades judiciales conforme a las pruebas presentadas.

En total, la Fiscalía contabiliza 33 personas detenidas en relación con las investigaciones. El funcionario también indicó que las actuaciones correspondientes a la mayoría de los detenidos están próximas a avanzar a la etapa de juicio.

En esa fase, corresponderá a los órganos jurisdiccionales valorar los elementos probatorios y determinar las responsabilidades penales que procedan, de acuerdo con la legislación aplicable.

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La FGE señaló que continuará con las diligencias necesarias para identificar a todas las personas que pudieran haber participado en el crimen y fortalecer los procesos penales iniciados.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE, presentó el balance de las investigaciones y confirmó 33 personas detenidas. (Cortesía)

Más de 3 mil diligencias y mil 200 horas de video analizadas

Para sustentar los avances, la Fiscalía detalló las dimensiones del trabajo ministerial, pericial y de inteligencia realizado desde el inicio de las investigaciones.

Según el balance presentado por Vega Rodríguez, se han desarrollado aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales, además del análisis de mil 200 horas de videograbaciones y la celebración de 200 mesas de inteligencia.

Estas labores involucraron a personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación, con el objetivo de reunir evidencia, reconstruir las circunstancias del homicidio y establecer posibles vínculos entre los involucrados.

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Las acciones operativas también incluyeron el cateo de 15 inmuebles y el cumplimiento de 18 órdenes de aprehensión. Asimismo, las autoridades reportaron el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones.

Para llevar a cabo las operaciones se contó con un estado de fuerza de apoyo de aproximadamente 2 mil elementos, de acuerdo con los datos difundidos por la institución.

Las diligencias por el asesinato de Carlos Manzo incluyen el análisis de mil 200 horas de videograbaciones y el cateo de 15 inmuebles. (Cortesía)

La Fiscalía sostuvo que el trabajo se ha apoyado en procedimientos de análisis criminal, recursos tecnológicos y personal especializado, así como en evidencia científica, técnica y jurídica para integrar las investigaciones.

Fiscalía reconoce coordinación con autoridades federales y estatales

Vega Rodríguez reconoció la colaboración de distintas instituciones en el desarrollo de las indagatorias, entre ellas el Gobierno de México, mediante el Gabinete de Seguridad; el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública; la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía General de la República (FGR).

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La coordinación entre autoridades federales y estatales ha formado parte de las acciones destinadas a ubicar a los presuntos responsables, ejecutar órdenes de aprehensión y recabar información relacionada con el homicidio.

Al cierre de la presentación, el encargado del despacho de la FGE reiteró que las investigaciones continuarán hasta alcanzar el esclarecimiento integral del crimen, determinar la posible participación de otras personas y fortalecer los procedimientos judiciales.

La institución también señaló que busca garantizar a las víctimas indirectas el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

A un año del asesinato del alcalde de Uruapan, el balance oficial reporta un avance estimado del 90 por ciento y 33 personas detenidas. Sin embargo, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias necesarias para completar la investigación, mientras que la determinación de las responsabilidades penales corresponde a las autoridades judiciales.

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