El Dámaso del Cártel de Tláhuac se queda preso en el Reclusorio Oriente: juez lo procesa por extorsionar una llantera

El Dámaso es señalado como segundo al mando del Cártel de Tláhuac. Crédito: FGJCDMX

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Un juez de control vinculó a proceso a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de llantas en la alcaldía Tláhuac. La resolución, dictada el 29 de octubre, se sumó a una primera causa penal por narcomenudeo y cohecho, y mantuvo al imputado en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en la capital del país.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó a Feliciano “N” como uno de los presuntos líderes del “Cártel de Tláhuac”, específicamente como segundo al mando.

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieron el pasado 13 de octubre en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, tras meses de trabajos de inteligencia que ubicaron su movilidad en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

La PDI identificó y detuvo a El Dámaso tras meses de seguimiento

La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes desarrolló la investigación durante varios meses. Agentes de la PDI realizaron labores de seguimiento y análisis de información que permitieron establecer la identidad de Feliciano “N” y sus puntos de movilidad en las tres alcaldías señaladas.

El 13 de octubre, los elementos de seguridad lo localizaron en un centro comercial de Tlalpan y lo detuvieron en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud. Durante la intervención se aseguraron dosis de marihuana, cocaína y dos teléfonos celulares.

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Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trasladando a "El Dámaso". Crédito: FGJCDMX

De acuerdo con información de inteligencia de la PDI, el detenido estaba relacionado con extorsiones a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en Tláhuac. El 20 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por narcomenudeo y cohecho e impuso la prisión preventiva en su contra, con lo que inició el primer expediente judicial abierto contra el presunto líder criminal.

Desde el momento de su detención, la FGJCDMX hizo un llamado a las personas que reconocieran a Feliciano “N” y hubieran sido víctimas de algún delito relacionado con él para que presentaran su denuncia, ya fuera a través de la Línea Directa de la Fiscal o de manera presencial en la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

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Exigió pagos de hasta 5 mil pesos al dueño de una llantera desde 2023

Una segunda investigación documentó que, desde julio de 2023, Feliciano “N” acudió acompañado de otros hombres a un puesto de compraventa de llantas en la colonia Zapotitla, de la alcaldía Tláhuac. Ahí exigió pagos por “derecho de piso” a cambio de supuesta protección contra robos y otros delitos en la zona.

Las exigencias se repitieron durante los siguientes años, con cantidades de entre 500 y 5 mil pesos. Según las investigaciones, cuando el comerciante no reunía el dinero exigido, era agredido físicamente y amenazado por el grupo que acompañaba a “El Dámaso”.

Además, autoridades revelaron que el 7 de agosto de 2026 volvió a presentarse en el puesto acompañado de otros hombres. Uno de ellos amenazó a la víctima con un arma de fuego y la golpeó en el rostro frente a su negocio. El comerciante, ante el temor de nuevas agresiones, dejó de instalar su puesto de trabajo en la vía pública.

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Las amenazas, sin embargo, no cesaron. Durante septiembre y octubre, los agresores acudieron directamente al domicilio del comerciante para exigirle más dinero y despojarlo de diversas pertenencias, lo que amplió el patrón de extorsión documentado por el Ministerio Público más allá del puesto original de trabajo.

El juez ratificó la prisión preventiva y fijó dos meses para la investigación

Tras la detención del 13 de octubre, el comerciante identificó a Feliciano “N” como una de las personas que participaron en las extorsiones en su contra. A partir de ese testimonio y de diversas diligencias ministeriales, el agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión por extorsión agravada.

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La orden se ejecutó el 25 de octubre por agentes de la PDI dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde el imputado ya se encontraba recluido por la causa de narcomenudeo y cohecho.

Durante la audiencia del 29 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba reunidos a lo largo de la investigación.

Con esos elementos, el juzgador determinó vincular a proceso a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, por extorsión agravada y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. El juez fijó además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria sobre este segundo delito.

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Según información compartida por la FGJCDMX, las personas que reconozcan a Feliciano “N” y hayan sido víctimas de algún delito relacionado con él pueden comunicarse a la Línea Directa de la Fiscal, al 55 5345 5000, para recibir orientación.