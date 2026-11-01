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Chivas golea al Atlante, asegura su boleto a la liguilla y llega a 29 puntos con el América

Con doblete de Santiago Sandoval, Guadalajara venció 4-2 a los Potros en la jornada 15

Chivas Atlante Apertura 2026 Jornada 15 Liga MX
Guadalajara, Mexico - October 31: WRITE CAPTION HERE (L) (R) Chivas - Atlante at Chivas Stadium on October 31, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026)
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Chivas confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con una contundente victoria de 4-2 sobre Atlante, el conjunto rojiblanco aseguró matemáticamente su clasificación a la liguilla, llegó a 29 puntos y tomó de manera momentánea el liderato de la tabla general, cuando restan dos jornadas para concluir la fase regular.

El Guadalajara encontró un equilibrio entre su funcionamiento ofensivo y defensivo que comienza a reflejarse en los resultados. La victoria ante los Potros representó su tercer triunfo consecutivo y aumentó la presión sobre América y Cruz Azul, sus principales perseguidores en la disputa por los primeros puestos del campeonato.

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Con este resultado, los dirigidos por el Guadalajara alcanzaron las 29 unidades y se colocaron en la primera posición de manera provisional, a la espera de lo que suceda en los encuentros pendientes de las Águilas y La Máquina. Por ello, el equipo tapatío todavía deberá esperar para conocer si conservará el liderato al término de la fecha 15.

Doblete de Santiago Sandoval

Chivas Atlante Apertura 2026 Jornada 15 Liga MX
Guadalajara, Mexico - October 31: WRITE CAPTION HERE (L) (R) Chivas - Atlante at Chivas Stadium on October 31, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026)

Uno de los protagonistas de la noche fue Santiago Sandoval, quien firmó un doblete y abrió el camino para la goleada rojiblanca. El atacante marcó su primer tanto apenas al minuto 8, cuando aprovechó una oportunidad por el costado izquierdo para vencer al guardameta rival y adelantar a los locales.

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El segundo tanto de Sandoval llegó al minuto 53, mediante un remate de cabeza que terminó en las redes. La anotación generó dudas por una posible posición adelantada, pero después de la revisión del videoarbitraje (VAR), el cuerpo arbitral validó el gol y confirmó la ventaja del Guadalajara.

Antes del descanso, Chivas amplió la diferencia gracias a una equivocación defensiva del Atlante. Al minuto 35, Daniel Aguirre sacó un disparo dentro del área que el defensor Diogo Bagüi intentó desviar; sin embargo, el zaguero terminó enviando el balón a su propia portería, lo que significó el segundo tanto para los rojiblancos.

Aunque el marcador parecía encaminarse a una victoria cómoda para los tapatíos, Atlante intentó reaccionar durante la segunda mitad. Martín Sarrafiore consiguió descontar al minuto 59 y devolvió cierta esperanza a los Potros, que buscaron acercarse en el marcador.

Sin embargo, la respuesta del Guadalajara no tardó en llegar. Al minuto 64, Efraín Álvarez apareció para marcar el cuarto gol de los rojiblancos y recuperar la ventaja de tres anotaciones, con lo que prácticamente sentenció el encuentro.

Atlante todavía consiguió acercarse con un penal convertido por Jhojan Julio al minuto 82, pero el esfuerzo resultó insuficiente para cambiar el rumbo del partido. El silbatazo final confirmó la victoria de Chivas por 4-2.

Chivas asegura la liguilla y Atlante queda eliminado

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Marcador final del partido entre las Chivas y Atlante (Atlante/FB)

Además de fortalecer sus aspiraciones de terminar en los primeros lugares, el triunfo permitió al Guadalajara garantizar su presencia en la fase final del Apertura 2026. Con 29 puntos y dos jornadas todavía por disputarse, los rojiblancos ya tienen asegurado su boleto a la liguilla.

La situación fue completamente distinta para Atlante, que con la derrota permaneció con 14 unidades y quedó matemáticamente eliminado de la competencia, sin posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación.

Para Chivas, el cierre de la fase regular representa una oportunidad para consolidar el buen momento futbolístico y pelear por el liderato general. La clasificación anticipada también le permitirá afrontar las últimas dos fechas con el objetivo de mejorar su posición de cara a la eliminatoria por el título.

El Guadalajara llega así a la recta final del Apertura 2026 con tres victorias consecutivas, una ofensiva que respondió con cuatro anotaciones y la posibilidad de cerrar como líder del campeonato. No obstante, deberá esperar los resultados de América y Cruz Azul para saber si mantiene la cima de la clasificación.

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