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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre

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Esta es la estrategia de ex conductora de TV para salir libre

Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
La exconductora de televisión permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

/mexico/2026/10/31/ines-gomez-mont-permanece-bajo-custodia-del-ice-podra-pagar-una-fianza-para-quedar-en-libertad-como-lo-hizo-su-esposo/

13:50 hsHoy

Protestan por extorsión con féretro de amigo asesinado en CDMX

Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro
Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro

De acuerdo con sus familiares y compañeros, el trabajador fue atacado después de negarse a entregar dinero a sujetos que supuestamente le exigieron el pago de una cuota. La agresión ocurrió días antes en el fraccionamiento Lomas Verdes, también en Naucalpan. Lee más en...

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

Familiares, amigos y cerca de 200 transportistas se concentraron a la altura del Parque Naucalli para exigir a la FGJEM que detenga a los responsables del ataque armado

Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro (especial)
Naucalpan Edomex manifestación grulleros Periférico Norte féretro (especial)

La exigencia de justicia por el asesinato de Raúl Fernández Fernández provocó una movilización de familiares, amigos y trabajadores del transporte en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México.

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