EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre

Esta es la estrategia de ex conductora de TV para salir libre
La exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
/mexico/2026/10/31/ines-gomez-mont-permanece-bajo-custodia-del-ice-podra-pagar-una-fianza-para-quedar-en-libertad-como-lo-hizo-su-esposo/
Protestan por extorsión con féretro de amigo asesinado en CDMX
De acuerdo con sus familiares y compañeros, el trabajador fue atacado después de negarse a entregar dinero a sujetos que supuestamente le exigieron el pago de una cuota. La agresión ocurrió días antes en el fraccionamiento Lomas Verdes, también en Naucalpan. Lee más en...
La exigencia de justicia por el asesinato de Raúl Fernández Fernández provocó una movilización de familiares, amigos y trabajadores del transporte en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México.