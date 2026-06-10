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Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, su exjefe de escoltas

Las autoridades lo buscan por el asesinato del exalcalde de Uruapan

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Exjefe de escoltas Manzo
Foto: Especial / Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó una ficha de recompensa de 100 mil pesos para quien brinde información que permita la detención de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo Rodríguez, al estar presuntamente implicado en su asesinato.

El hombre permanece prófugo de la justicia luego de que las autoridades estatales anunciaron en noviembre del año pasado la detención de siete policías municipales de Uruapan que fungían como escoltas del exalcalde.

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Aunque Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó la participación de estos policías en el asesinato de Manzo, los siete fueron arrestados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, en su comisión por omisión, esto luego de que no impidieron el ataque que le provocó la muerte.

Jiménez Miranda es un militar retirado que estaba detrás de la estrategia de seguridad de Manzo, la cual encabezó luego de el exalcalde detuvo a René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Es buscado a nivel nacional

Exjefe de escoltas de Manzo
Foto: Fiscalía de Michoacán

Desde noviembre del año pasado, Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, informó que ya se le daba seguimiento a José Manuel Jiménez Miranda para lograr ubicarlo y proceder con su detención, tanto a nivel estatal como federal.

“Le estamos dando seguimiento y esperamos poder cumplir esa orden de aprehensión próximamente. Él era el coordinador de escoltas. Ya se hizo la solicitud de colaboración a las diferentes áreas de seguridad municipales, estatales y federales”, declaró.

*Información en desarrollo...

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