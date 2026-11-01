Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran Halloween y dejan atrás críticas por su ofrenda de Día de Muertos

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron un video en redes sociales con motivo de Halloween. En la grabación, la pareja aparece en un espacio decorado con figuras de murciélagos, sombreros de bruja y guirnaldas, mientras tallan dos calabazas sobre una barra de madera y extraen sus semillas en un recipiente metálico.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron vuelta a la página tras la controversia que provocó una fotografía frente a su ofrenda de Día de Muertos.

La pareja reapareció en redes sociales con dos videos en los que mostró cómo celebró Halloween, esta vez entre calabazas, risas y bromas.

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Las grabaciones fueron difundidas días después de que los cantantes recibieran críticas por posar frente al altar que instalaron en su hogar para recordar a sus familiares fallecidos.

Aunque ninguno respondió públicamente a los cuestionamientos, sus nuevas publicaciones mostraron un ambiente relajado, alejado de la polémica.

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran Halloween decorando calabazas

Los intérpretes de regional mexicano compartieron dos videos en los que aparecen preparando las tradicionales calabazas de Halloween, una de las decoraciones más representativas de la Noche de Brujas.

Para realizar sus diseños, ambos buscaron referencias en internet y comenzaron a abrir las calabazas para retirar las semillas y tallar las figuras elegidas.

Durante el proceso, Nodal protagonizó uno de los momentos más espontáneos al reconocer frente a su esposa que desconocía que las semillas debían extraerse antes de decorar las calabazas. También se sorprendió al enterarse de que son comestibles.

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La confesión dio pie a nuevas bromas entre los esposos, quienes mantuvieron un tono divertido durante las grabaciones.

Las imágenes contrastaron con la controversia que rodeó sus anteriores publicaciones relacionadas con el Día de Muertos, una celebración que ambos habían compartido con sus seguidores mediante fotografías y videos de una elaborada ofrenda familiar.

¿Por qué criticaron a Christian Nodal y Ángela Aguilar por su ofrenda de Día de Muertos?

La polémica comenzó después de que Ángela Aguilar difundiera una fotografía junto a Nodal frente al altar que instalaron en su casa.

La ofrenda, de varios niveles, estaba decorada con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, cruces, alimentos y retratos de familiares fallecidos, entre ellos Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

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También destacaban dos calaveras monumentales y una figura floral relacionada con la dinastía Aguilar.

Sin embargo, la decoración quedó en segundo plano cuando comenzó a circular una imagen de los cantantes vestidos de negro, sentados frente al altar y con los rostros muy cerca, aparentemente a punto de besarse.

La fotografía dividió opiniones. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la pareja a retratarse junto a su ofrenda, otros consideraron inapropiada la pose por tratarse de un espacio dedicado a honrar a los muertos.

“Es una falta de respeto”, escribió uno de los internautas. Otros acusaron a los artistas de intentar llamar la atención.

Entre las voces que cuestionaron la fotografía destacó la grafóloga Maryfer Centeno, quien utilizó TikTok para expresar su desacuerdo con la manera en que los cantantes posaron frente al altar.

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“No es de ninguna forma un tema frívolo, no tiene que ser más importante la actitud protagónica de ‘vean como estamos juntos, vean como nos amamos’”, señaló.

La pareja compartió imágenes de un altar de varios niveles en el que sobresalen flores de cempasúchil, fotografías, cirios y dos calaveras monumentales. (@angela_aguilar_)

Centeno sostuvo que la ofrenda representa un espacio de profundo significado espiritual y cultural, por lo que cuestionó que la pareja privilegiara una imagen romántica.

“El altar de muertos no es el árbol de Navidad”, sentenció.

Hasta ahora, Nodal y Aguilar no han respondido directamente a las críticas. En cambio, sus videos de Halloween mostraron una nueva faceta de sus celebraciones, con la pareja concentrada en decorar calabazas y bromear frente a la cámara.

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