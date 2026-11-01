“Monótona y aburrida”: Lalo Camarena critica la pelea de Canelo Álvarez contra Mbilli

Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

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Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el título supermediano del CMB con una decisión unánime ante Christian Mbilli, pero el periodista y especialista en boxeo Lalo Camarena cuestionó el desarrollo de la pelea: “Monótona y aburrida”.

Camarena sostuvo que el mexicano ganó con claridad los 12 episodios en Riad, Arabia Saudita, aunque consideró que el combate careció de pasajes de intensidad y de intercambios que mantuvieran la expectativa entre los aficionados.

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Boxeo - Canelo Álvarez vs. Christian M'billi - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026. Canelo Álvarez celebra con el cinturón de campeón supermediano del CMB tras ganar su pelea contra Christian M'billi. REUTERS/Stringer

Boxeo - Jaime Munguia contra Nikita Zon - Riad, Arabia Saudita - 31 de octubre de 2026 Canelo Alvarez en acción con Christian M'billi durante su pelea por el título de peso súper mediano del CMB. REUTERS/Stringer

“Fue una pelea monótona, una pelea por momentos tediosa, aburrida, pocos instantes explosivos a lo largo de los doce episodios”, afirmó el analista sobre la actuación de Álvarez frente al boxeador francés a través de un video en sus redes sociales.

El tapatío se impuso en las tarjetas de los jueces por 115-112, 116-111 y 117-110, resultados con los que volvió a ceñirse el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Camarena cuestiona la falta de contundencia de Canelo

Para Camarena, Álvarez aprovechó su mayor recorrido profesional y la variedad de recursos que tenía en ataque y defensa. Mbilli intentó avanzar, pero no logró imponer la presión que anticipó antes del combate.

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El periodista consideró que el campeón mexicano controló el ritmo, esquivó varios ataques y conectó los golpes de mayor precisión. Aun así, señaló que Canelo tuvo margen para ampliar la diferencia por la limitada respuesta de su rival.

“Le ganó claramente a un adversario que en realidad nunca puso en predicamento al campeón mexicano”

El especialista añadió que Mbilli mostró un estilo frontal, con pocos movimientos de engaño y sin la presión sostenida que prometió. Incluso sostuvo que Álvarez “jugueteó” con el francés en algunos rounds, aunque lamentó que no aumentara el volumen de golpes para llevarse una victoria más contundente.

“Ganó con claridad, pero no ganó con contundencia”, dijo el comentarista. También planteó que la pelea no sumó demasiado al historial del mexicano, debido a que Mbilli no representó una oposición de alto riesgo durante los 12 episodios.

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El séptimo asalto concentró el pasaje más intenso de la pelea

El momento más destacado para Camarena llegó en el séptimo round. Canelo conectó una combinación de ganchos de izquierda y derecha a la mandíbula de Mbilli, quien quedó tambaleante ante la ofensiva.

El analista consideró que el campeón estuvo cerca de derribar al francés, pero no logró cerrar la secuencia con golpes que le permitieran terminar el combate antes del límite.

Álvarez conectó los golpes más sólidos en ese episodio y tomó ventaja en las tarjetas. Mbilli bajó el ritmo y el volumen de sus ataques en el tramo medio de la pelea.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

En el octavo asalto, Mbilli recibió una deducción de un punto por un golpe ilegal a la nuca del mexicano. Camarena interpretó esa falta como una muestra de desesperación del retador ante el dominio de Canelo.

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A partir de ahí, el periodista identificó lapsos prolongados con poca actividad. Los peleadores se desplazaron sobre el ring sin lanzar combinaciones, un factor que, a su juicio, redujo el espectáculo en Arabia Saudita.

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el título supermediano del CMB con una decisión unánime ante Christian Mbilli, pero el periodista y especialista en boxeo Lalo Camarena cuestionó el desarrollo de la pelea

Camarena también consideró que hubo pocos golpes de poder de ambos lados. El especialista afirmó que Canelo debió lanzar más puños ante un rival que no lo puso en dificultades y que no logró trasladar sus advertencias previas al ring.

“Fue más peligroso Mbilli con sus advertencias que con los puños arriba del ring”, sostuvo. El comentarista agregó que Álvarez cumplió cinco años sin conseguir un nocaut, pese a que recuperó una corona mundial.

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Jaime Munguía y Rafael Espinoza también ganaron en Arabia Saudita

La función denominada México contra el Mundo dejó triunfos para otros boxeadores mexicanos. Jaime Munguía venció por decisión unánime al ruso Nikita Zon y conservó el campeonato mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

Munguía se impuso con tarjetas de 116-112 y dos veces 117-111. El tijuanense dominó la segunda mitad del combate después de pasar apuros en el sexto round.

Por su parte, Rafael Espinoza defendió el cinturón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo tras vencer por nocaut técnico en el tercer episodio al nicaragüense Ricardo Blandón. La pelea terminó a los 1:22 minutos por la detención derivada de un corte.

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Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Jaime Munguia celebrates after winning his fight against Nikita Zon REUTERS/Stringer

En las peleas preliminares, Carlos Emiliano Rojo derrotó al rumano Flavius Biea por nocaut técnico en el cuarto round. Fue una de las victorias mexicanas antes de la cartelera principal.

David Picasso perdió por decisión dividida ante el filipino Carl Jammes Martin, con tarjetas de 94-95, 95-94 y 96-93. Erick Villegas cayó por decisión unánime frente a Sultan Almohammed, mientras Marcos Vázquez perdió por nocaut en el primer round ante Bek Nurmaganbet.

Héctor Aguirre también cayó por decisión unánime ante Brayan León, con puntuaciones de 77-75 y dos veces 78-74. Finalmente, Raymundo Rojas perdió por nocaut técnico en el segundo episodio frente al japonés Reito Tsutsumi.

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