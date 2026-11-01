El Costeño denuncia que le cobran dos autos que nunca ha tenido y acusa daños a su historial crediticio

"El Costeño" pasó por una etapa de adicciones (IG: elcostenooficial)

Guardar

Una situación que comenzó como una revisión de sus obligaciones financieras terminó convirtiéndose en una denuncia pública para Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño. El comediante recurrió a sus redes sociales para exponer un problema que, según explicó, involucra a dos vehículos que aparecen registrados a su nombre en Veracruz, pese a que asegura que jamás los ha comprado ni conducido. La situación no solo le ha generado preocupación por los supuestos adeudos, sino que también estaría perjudicando su historial crediticio.

A través de un video, el humorista señaló directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, así como al Buró de Crédito y Círculo de Crédito, organismos e instituciones que mencionó al explicar las dificultades que ha enfrentado para aclarar el asunto. “Me están cobrando dos vehículos que en mi vida he tenido”, expresó al comenzar su denuncia, en la que mostró su inconformidad por los cargos que desconoce.

PUBLICIDAD

Con el estilo directo y sin filtros que suele caracterizar sus intervenciones públicas, el comediante relató que se enteró recientemente de la existencia de dos unidades vinculadas con sus datos personales: una Chevrolet y otra que describió como una plataforma. “No los compré, no los manejé, no los he visto en mi perra vida, pero debo las tenencias”, reclamó. Ante esta situación, pidió que las autoridades revisen su información y le den una respuesta.

El Costeño asegura que dos vehículos aparecen registrados a su nombre

El Costeño denuncia que le están cobrando dos carros que no son de su propiedad - (Facebook)

En su grabación, Javier Carranza explicó que desconoce cómo llegaron esos registros a su información personal. Entre las posibilidades que mencionó están un error administrativo, la existencia de un homónimo o el posible uso indebido de su identidad. Sin embargo, hasta ahora no presentó una conclusión sobre el origen de los registros ni señaló a una persona responsable de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

El problema que más le preocupa es la repercusión que los supuestos adeudos tendrían en su situación financiera. Según su testimonio, los registros ya están afectando su historial crediticio, por lo que considera urgente aclarar que no reconoce la propiedad de esas unidades. Incluso ironizó sobre el absurdo de la situación al decir: “Ya nada más falta que me cobren la manutención de unos hijos que no tuve”.

Para respaldar su reclamo, el comediante exhibió en el video las placas y los datos de los automóviles que aparecen asociados con su nombre. Su intención, explicó, es que se identifique a los verdaderos propietarios y que las obligaciones correspondientes sean atendidas por quienes realmente tengan relación con esos vehículos.

PUBLICIDAD

Denuncia dificultades para aclarar los registros ante las autoridades

l comediante opta por no presentar cargos contra su expareja tras el robo (Instagram)

Otro de los puntos que cuestionó fue el procedimiento que le indicaron para resolver el problema. De acuerdo con su relato, primero acudió al Buró de Crédito para presentar una reclamación, pero después fue canalizado a Círculo de Crédito, donde tampoco consiguió una solución definitiva. La respuesta que recibió, según contó, fue que debía trasladarse personalmente a Xalapa.

El recorrido que le describieron incluiría acudir a la Fiscalía para levantar un acta y posteriormente presentarse ante SEFIPLAN . Esta indicación provocó su molestia, pues considera injusto que tenga que desplazarse hasta Veracruz para demostrar que no es propietario de los automóviles. “Para enjaretarme los carros no tuve que ir a Veracruz, pero pa quitármelos tengo que ir personalmente”, reprochó.

PUBLICIDAD

También cuestionó los mecanismos de identificación utilizados para relacionar los vehículos con una persona. Durante su mensaje mencionó documentos y herramientas como la CURP, el INE, el RFC, las huellas digitales y el reconocimiento facial. Su petición fue concreta: revisar sus datos para determinar si existe una confusión de identidad y corregir los registros que desconoce.

¿Quién es El Costeño? Su trayectoria en la televisión mexicana

La familia de El Costeño tuvo graves pérdidas materiales por el golpe de Otis en Acapulco Foto: Cuartoscuro

Javier Carranza, conocido artísticamente como El Costeño, es un comediante y actor originario de Acapulco, Guerrero. Su carrera comenzó desde joven, con presentaciones en espacios populares y centros nocturnos, donde desarrolló un estilo basado en la improvisación, el humor pícaro y la interacción directa con el público. Con el paso de los años logró trasladar ese personaje a los escenarios y a la televisión mexicana.

PUBLICIDAD

Su popularidad creció gracias a su participación en programas como Hoy, Vida TV y La Hora Pico, donde compartió espacio con reconocidas figuras de la comedia. También formó parte de emisiones como Guerra de Chistes y Sabadazo, consolidando una presencia constante en el entretenimiento televisivo. En años recientes ha continuado con sus espectáculos en vivo y participaciones en producciones como Tal para cual.

Ahora, el comediante utiliza sus propias plataformas digitales para visibilizar una situación que considera injusta y que, asegura, puede afectar a cualquier persona si existen errores en los registros vehiculares. Antes de concluir su video, lanzó una última exigencia a las autoridades veracruzanas: “Denme una solución, no otro número de folio”. Por el momento, su publicación expone únicamente su versión de los hechos y no se cuenta con una respuesta oficial de SEFIPLAN que permita conocer el origen de los registros o el estado de la reclamación.

PUBLICIDAD