Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Traslado de "El Miky" por elementos federales. Crédito: Facebook - Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

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Tras la captura de Miguel Juárez Pérez, alias “El Miky”, de 35 años, surgieron dudas sobre el papel criminal que habría desempeñado al frente de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

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El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

El Registro Nacional de Detenciones documentó su captura a las 07:01 horas

El Registro Nacional de Detenciones consignó el arresto bajo el nombre de Miguel Juárez Pérez, con los apodos “Mike” o “Mike Juárez”, aunque las autoridades municipales lo identificaron con los apodos “El Miky” o “El Mickey”. El documento oficial lo describió con 1.75 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, pelo negro corto, barba tipo candado y tatuajes en ambos brazos.

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La captura fue realizada por elementos federales el pasado 27 de octubre. Crédito: SSPC

La captura ocurrió sobre la calle General Emiliano Zapata, entre las calles Solidaridad y Alfredo Torres Martínez, frente a un inmueble de dos plantas con fachada rústica y portones de herrería.

El registro ubicó el punto exacto en las coordenadas 19.556090, -99.017456 y señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, en las instalaciones de la FEMDO.

La operación fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por personal naval, de acuerdo con un video difundido por el gobierno de Ecatepec. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego tipo escuadra, documentos, credenciales con la leyenda “Hermandad Juárez” y bolsas con artículos personales.

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Tras el arresto, fue trasladado a las instalaciones de la FEMDO. Crédito: Facebook - Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Sin embargo, la detención no fue aislada y el mismo día se realizó un segundo cateo en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección, donde fueron detenidos Hugo “N”, Irving Eduardo “N” y José Alejandro “N”, presuntos integrantes del mismo grupo delictivo. Los cuatro hombres habrían sido trasladados a las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México.

Las autoridades lo señalaron por homicidio, extorsión y robo de agua

A “El Miky” se le atribuyeron en las investigaciones los delitos de homicidio, despojo, robo con violencia, extorsión, robo de agua y tráfico de drogas y armas.

Como líder de FOMAC, “El Miky” quedó vinculado a la USON, organización cuyo líder nacional, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, de acuerdo con información oficial. Fragoso permanecía prófugo al momento de la captura de “El Miky”.

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Tras la detención de “El Miky” circularon imágenes en las que aparece con un megáfono en un evento de la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, caminando a unos pasos de la presidenta municipal durante una movilización.

El Miky junto a Azucena Cisneros. Crédito: Redes Sociales

En la imagen, difundida en redes sociales, el detenido fue señalado con un círculo rojo, identificado por sus tatuajes en ambos brazos y lentes de sol azules, mientras hablaba hacia la multitud con el megáfono.

“El Choko” fue procesado por secuestro y sigue en el Altiplano

Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, encabezaba previamente la organización que posteriormente lideraba “El Miky”, la FOMAC. Fue detenido el 10 de septiembre de 2025 en un restaurante de la plaza Las Américas, en Ecatepec, mientras se encontraba acompañado de su madre y de colaboradores cercanos. Las autoridades le notificaron entonces una orden de aprehensión por extorsión, tráfico de drogas, invasión de propiedades, homicidios y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

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Un juez de control de Almoloya de Juárez lo vinculó a proceso el 17 de septiembre de 2025 por delincuencia organizada con fines de secuestro y ordenó su traslado al penal federal del Altiplano. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo cinco meses para fortalecer la investigación complementaria.

Además de la FOMAC, “El Choko” fue líder de un grupo criminal conocido como La Chokiza, el cual es señalado por los delitos de narcomenudeo, cobro de piso, despojo de inmuebles y préstamos “gota a gota”.

Su captura derivó en arrestos y el aseguramiento de 72 inmuebles en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec.

“El Choko” había construido una imagen pública a través de redes sociales, donde se presentaba como defensor de comerciantes y transportistas frente a abusos policiales. En uno de sus mensajes habría declarado: “En Ecatepec no existen grupos de choque, existen agrupaciones que defienden a comerciantes y transportistas. Los que traen placa son los que atacan a los ciudadanos”.

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“El Choko” tuvo nexos con figuras políticas

La detención de “El Choko” reavivó señalamientos sobre sus vínculos con figuras políticas. El periodista Carlos Jiménez difundió un video en el que se observaba a Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, bailando con “El Choko”. Posteriormente, la excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano aceptó públicamente que tuvo “una relación efímera” con él, aunque negó haber tenido vínculos ilícitos.

El Choko, líder de La Chokiza, y Sandra Cuevas. (X/@c4jimenez)

Cuevas declaró: “No voy a meter las manos por él ni por nadie”, y agregó que la relación “fue efímera, como muchas más que he tenido”. Sostuvo que “si él hizo algo indebido, es algo que tendrá que pagar”, y calificó las acusaciones en su contra como “una campaña” orquestada, al señalar que “El Choko” también trabajó para otros políticos como Azucena Cisneros.

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La exalcaldesa cuestionó por qué solo se exhibían sus nexos con el detenido y no los de otras figuras: “¿El choko no tenía más amigos que Sandra Cuevas? Trabajó para Vilchis, hizo que ganara su campaña, para Azucena Cisneros y estaba ligado a muchas asociaciones civiles”.

Afirmó además que había mostrado videos y audios para demostrar que las acusaciones en su contra eran falsas, y que fue investigada en Estados Unidos sin que se comprobara enriquecimiento ilícito.

Cuevas aseguró que continuaría su actividad política pese a los señalamientos: “No tengo nada que esconder y voy a seguir caminando en la CDMX. La única forma de que deje de hacer política será cuando me maten o me metan a prisión y aún así seguiré trabajando por mi país”.

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La actual presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, también ha sido señalada de nexos con “El Choko”. En 2023 circuló un video en el que invitaba a una celebración del aniversario del grupo y describía a “El Choko” como “un gran ser humano”.