Panteones en CDMX y Edomex por Día de Muertos: horarios, accesos y objetos prohibidos

Millones de familias acudirán el 1 y el 2 de noviembre a los cementerios capitalinos y del Estado de México; las autoridades advierten sobre sanciones de hasta 2,346 pesos por infracciones al reglamento funerario. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

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Miles de familias acudirán este fin de semana a los cementerios de la Ciudad de México y el Estado de México para visitar a sus difuntos. Las fechas centrales son el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre. Antes de salir conviene revisar los horarios por alcaldía, las restricciones y las sanciones previstas en el reglamento capitalino.

Horarios aún por confirmar en CDMX

Hasta ahora, los horarios especiales de 2026 no se han publicado oficialmente para cada alcaldía. Como referencia se usan los difundidos en 2025, que podrían cambiar. Las autoridades recomiendan confirmarlos en los canales oficiales de cada demarcación.

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Los horarios de referencia son:

Álvaro Obregón: 8:00 a 16:00 h

Azcapotzalco: 8:00 a 17:00 h

Benito Juárez: 8:00 a 17:00 h; el Panteón Xoco abre de 7:00 a 23:00 h

Coyoacán: 8:00 a 17:00 h

Cuauhtémoc: 8:00 a 17:00 h

Cuajimalpa: 8:00 a 18:00 h

Gustavo A. Madero: 8:00 a 17:00 h

Iztapalapa: 8:00 a 15:00 h

Iztacalco: 11:00 a 23:00 h

Magdalena Contreras: 8:00 a 17:00 h

Miguel Hidalgo: 7:00 a 18:00 h

Milpa Alta: 7:00 a 20:00 h

Tlalpan: 8:00 a 19:00 h

Tláhuac: 8:00 a 00:00 h

Venustiano Carranza: 8:00 a 17:00 h

Xochimilco: 8:00 a 18:00 h

Estos datos corresponden a la guía de Uno TV publicada el 26 de octubre. Se recomienda verificar si la alcaldía o la administración del cementerio anuncian ampliaciones, cierres parciales o medidas especiales por la afluencia.

Edomex: horarios más flexibles

El artículo 166 contempla sanciones de una a 20 UMA por alcohol, daños o basura; el monto aumenta al doble ante reincidencia, perjuicios irreparables o conducta intencional y obliga a reparar lo afectado. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

En el Estado de México los horarios dependen de cada municipio y de cada administración. Con base en la cobertura de 2025, los panteones privados operan por lo general de 8:00 a 18:00 horas, aunque algunos restringen las velaciones nocturnas por seguridad.

Hay dos referencias que se mencionan con frecuencia:

Jardín Guadalupano (Ecatepec): permanece abierto las 24 horas.

Panteón General de Toluca: de 09:00 a 17:00 horas.

No se localizó un listado oficial mexiquense para 2026, por lo que estos datos son de referencia y deben confirmarse con el ayuntamiento correspondiente.

¿Qué está prohibido en los cementerios de la CDMX?

El reglamento capitalino establece conductas sancionables dentro o en las inmediaciones de los panteones. Entre ellas están:

Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas , así como consumir sustancias tóxicas

Tirar basura o desperdicios en lugares no autorizados

Realizar obras sin autorización o no pagar los servicios establecidos

Dejar escombros o no limpiar el área tras trabajos en una tumba

Causar molestias a otras personas o dañar bienes particulares

Dañar fosas, lápidas, monumentos, criptas o capillas

El Gobierno capitalino también pide no sentarse ni pisar las tumbas, guardar silencio y pedir permiso antes de fotografiar a las personas.

Multas por infringir las reglas

El artículo 166 del Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la Ciudad de México fija multas de una a 20 UMA. Con la UMA diaria de 2026, de 117.31 pesos, las sanciones van de 117.31 a 2,346.20 pesos.

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Las multas pueden duplicarse en casos de reincidencia, daños irreparables o cuando se acredite la intención. Además, la persona responsable debe reparar el daño.

Recomendaciones para evitar contratiempos

La afluencia en los panteones capitalinos ha superado las 89 mil personas en una sola jornada; las demarcaciones establecen condiciones de acceso variables y sanciones por conductas que van desde tirar basura hasta dañar monumentos funerarios. (Cuartoscuro)

Las autoridades sugieren:

Llegar temprano para evitar las horas de mayor afluencia

Usar transporte público , porque el estacionamiento suele ser limitado

Llevar agua, gorra y bolsas para recoger la basura

Supervisar a niñas y niños y acordar un punto de encuentro

Colocar las veladoras lejos del pasto seco y no dejarlas encendidas sin vigilancia

Resguardar las pertenencias y pedir apoyo al personal de seguridad ante cualquier emergencia

Hacer con anticipación los trabajos de limpieza o pintura de tumbas y retirar los residuos

Operativo vial en los camposantos

La Subsecretaría de Control de Tránsito supervisará la circulación y el estacionamiento en las inmediaciones de los cementerios. El objetivo es evitar dobles filas y obstrucciones en los pasos peatonales, según la guía citada.

Un fin de semana de alta afluencia

El fin de semana arrancó con el Gran Desfile de Día de Muertos, que se realizó el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. En años anteriores, la visita a los panteones capitalinos ha sido masiva. Por ejemplo, en 2022 los cementerios de la CDMX recibieron a 89 mil personas el 1 de noviembre.

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¿Qué hacer antes de salir?

Los horarios y las medidas pueden cambiar por alcaldía, municipio o panteón. Antes de acudir, se recomienda revisar los avisos oficiales de la demarcación o el ayuntamiento correspondiente, o llamar a la administración del cementerio.