Sebastián Rulli aclara la polémica por la manutención de su hijo con Cecilia Galliano: “Nunca le ha faltado ni le faltará nada”

Sebastián Rulli habría demandado a Cecilia Galliano para reducir la pensión de su hijo

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La manutención de Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, volvió a colocar a los actores en el centro de la conversación sobre su vida familiar. Esta vez, el protagonista de telenovelas decidió hablar del procedimiento legal que inició para modificar el convenio económico que mantiene respecto a las necesidades del adolescente.

Ante los micrófonos de Televisa Espectáculos, el intérprete explicó los motivos de su decisión y dejó claro que no pretende desentenderse de sus responsabilidades como padre.

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Aunque reconoció que se trata de un asunto privado, Rulli consideró necesario explicar su postura ante las versiones que han circulado. Durante la entrevista manifestó su incomodidad por tener que abordar públicamente un tema familiar, pero insistió en que la prioridad debe ser su hijo. “El más importante en esta situación es Santiago y él está muy bien. Nunca le ha faltado ni le faltará nada”, expresó.

Sus declaraciones también dejaron ver que la controversia no gira, según su versión, alrededor de dejar de proporcionar recursos económicos, sino de revisar las condiciones establecidas en un acuerdo anterior. El actor sostuvo que, al no conseguir un entendimiento entre los adultos, corresponde a las autoridades determinar qué condiciones deben aplicarse.

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Sebastián Rulli explica por qué busca modificar el convenio de manutención

Sebastián Rulli y su hijo Santiago (@sebastianrulli)

Durante la conversación, Rulli explicó que el procedimiento busca que un juez revise las obligaciones económicas que mantiene respecto a Santiago. El actor señaló que, cuando no existe un acuerdo entre ambas partes, considera adecuado que una autoridad determine lo que corresponde. “Si no se puede llegar a un acuerdo entre los dos adultos, que la ley defina realmente si alguien, uno de los dos tiene razón y que ponga las condiciones que deben ser”, comentó.

Uno de los puntos que destacó fue el incremento que, según sus declaraciones, ha experimentado la cantidad destinada a la manutención. “La manutención se paga desde que nació y ahora se quintuplicó”, afirmó. También cuestionó la posibilidad de cubrir conceptos que considera duplicados, al explicar que su intención es conocer por qué debe realizar determinados pagos por partida doble. “Por el solo hecho de querer preguntar por qué tengo que pagar dobles ítems, pues no creo que sea nada injusto”, agregó.

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El actor insistió en que no está intentando evadir sus compromisos económicos y rechazó que su petición represente una exigencia fuera de lo razonable. “No hay ningún problema en dar lo que corresponde y más, pero considero que no estoy exigiendo nada fuera de lo normal”, manifestó. Por ahora, no se ha dado a conocer una resolución judicial pública que determine si procede la modificación solicitada.

Santiago, el vínculo que mantiene unidos a Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Para entender el contexto de esta situación es necesario recordar que Santiago es el hijo que Sebastián Rulli y Cecilia Galliano tuvieron durante su relación sentimental. Aunque ambos tomaron caminos separados como pareja, comparten la responsabilidad de acompañar el crecimiento de su hijo. La manutención forma parte de los acuerdos establecidos después de su separación y contempla distintas necesidades relacionadas con su bienestar.

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Las circunstancias familiares también han cambiado con el paso de los años. Actualmente, Santiago estudia en Estados Unidos, situación que, de acuerdo con el planteamiento de Rulli, ha modificado la manera en que se distribuyen y cubren sus gastos. El actor sostiene que continúa realizando el pago mensual establecido en México y que, adicionalmente, se hace cargo de las necesidades cotidianas de su hijo durante su estancia en el extranjero. Esta situación es precisamente uno de los argumentos detrás de su petición de revisar el convenio.

El actor habla de los esfuerzos para apoyar los sueños de su hijo

Sebastián Rulli solicita una revisión al convenio de manutención de su hijo Santiago y descarta cancelar sus obligaciones como padre. (Instagram)

Más allá del procedimiento legal, Sebastián Rulli también dedicó parte de la entrevista a hablar del presente de Santiago y de lo que representa acompañarlo en sus proyectos personales. El intérprete reconoció que la distancia puede resultar complicada, especialmente cuando se trata de estar presente en las distintas etapas de crecimiento de un hijo. Sin embargo, aseguró que se siente orgulloso de verlo avanzar y construir sus propias metas.

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“Es algo maravilloso poder apoyarlo en sus sueños”, expresó. Asimismo, explicó que, aunque no siempre es sencillo estar lejos, le produce satisfacción saber que Santiago está trabajando para conseguir lo que quiere. “Siempre estaré apoyándolo desde ese papá orgulloso y con muchas ganas de que consiga lo que quiere”, agregó durante su encuentro con Televisa Espectáculos.

Finalmente, el actor reconoció que acompañar esta etapa implica un esfuerzo económico mayor, pero considera que vale la pena cuando su hijo puede dedicarse a lo que le gusta. “El esfuerzo es mayor, pero la satisfacción, si hace lo que le gusta, también lo vale”, señaló. Con estas palabras, Rulli buscó dejar clara su postura: la revisión del convenio corresponde a una cuestión legal y económica que, desde su perspectiva, debe resolverse entre adultos, mientras que el respaldo a Santiago seguirá siendo una prioridad en su vida.

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