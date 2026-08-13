“El Vikingo”, el boxeador cercano a “El Canelo” Álvarez que terminó extorsionando aguacateros para el CJNG

Fue prospecto del boxeo mexicano, entrenó en el gimnasio del hermano del Canelo Álvarez y acumuló ocho victorias como profesional. Las autoridades lo detuvieron en flagrancia mientras extorsionaba aguacateros al servicio de "Los R's", célula del CJNG en Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, boxeador profesional de 25 años entrenado por Rigoberto Álvarez —hermano de Saúl “El Canelo” Álvarez— fue detenido en la carretera federal Uruapan-Chilchota, a la altura de la colonia La Basilia, mientras presuntamente exigía pagos a productores de aguacate en representación de la célula criminal “Los R’s”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco.

Su récord como pugilista lo resume todo: 8 victorias —con 62.5% de efectividad en nocauts—, 3 derrotas y 1 empate en 12 combates profesionales disputados entre 2021 y mayo de 2025.

Según BoxRec, su última pelea fue una derrota ante Alan García en la Pechanga Arena de San Diego, California, donde fue cortado en el ojo izquierdo en el noveno round. Desde entonces figuraba como inactivo.

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Rigoberto Álvarez lo formó; el CJNG lo reclutó

(IG: crismedina.78)

El camino de Medina García al boxeo profesional empezó a los 13 años en Uruapan, siguiendo el ejemplo de un hermano mayor. Fanático de la mitología nórdica —de ahí su apodo—, emigró a Jalisco para entrenarse en el gimnasio Boxeo Álvarez, donde fue puesto bajo la tutela de Rigoberto “El Español” Álvarez, hermano mayor de “El Canelo” y excampeón mundial de la AMB.

Rigoberto lo llegó a definir públicamente como su pupilo en una publicación de Threads, según reportó Milenio. BoxRec registra a Nick Fischer como su mánager y agente durante toda su carrera.

En su perfil de Instagram —@crismedina.78, con 2,789 seguidores— aparecen fotos que documentan esa cercanía: una imagen lo muestra junto a Saúl “El Canelo” Álvarez en un gimnasio, ambos en pose de boxeadores. Otra foto lo retrata junto a Rigoberto y un tercer hombre, los tres con playeras de VMC Tequila Cocktails, con el tatuaje “VIKINGO” visible en el pecho del pugilista.

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(Capturas de pantalla)

Fue campeón estatal dos veces en Michoacán antes de debutar como profesional el 26 de junio de 2021 en El Salto, Jalisco. Con 1.73 metros de altura y 177 centímetros de alcance, peleó en postura ortodoxa en las categorías pluma, superpluma y ligero.

La detención del pugilista ocurrió después de que autoridades estatales recibieran reportes de amenazas e intentos de cobro de piso contra productores de la zona. Mediante herramientas de inteligencia y cámaras de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dio seguimiento a un vehículo con vidrios polarizados que se desplazaba hacia Tiamba, donde Medina García sostuvo una reunión con aguacateros.

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El operativo permitió su captura en flagrancia. Estaba acompañado de varias personas armadas y al momento del arresto se le aseguraron un arma de fuego, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y dosis de metanfetamina.

Christian Martín “N”, conocido como “El Vikingo”, es identificado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Uruapan.. Crédito: Especial

José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, detalló ante los medios la mecánica de operación del detenido: “Principalmente es el que generaba las extorsiones. Citaba a los aguacateros, a los comerciantes de bares y a los comerciantes directamente de los cobros. En la entrevista que se le realiza, él mismo menciona que trabaja para este grupo delictivo y directamente hacia el R2”, dijo el funcionario.

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El secretario también señaló que Medina García se identificaba ante sus víctimas precisamente como “El Vikingo”, tanto en llamadas telefónicas como de manera presencial, y que cuenta con ese alias tatuado en el pecho. Llamó a quienes hayan sido extorsionados a presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reforzó ese llamado públicamente y pidió a las víctimas acudir ante la Fiscalía del Estado a presentar las denuncias correspondientes.

Una geografía que ya conocía: Uruapan como escenario doble

Un detalle del historial pugilístico de Medina García resulta revelador en retrospectiva: peleó dos veces en Uruapan —en diciembre de 2022 contra Kevin Beltrán Aguirre y en septiembre de 2023 contra Rey Betzabe Rizo Ríos—, la misma ciudad donde después operaría como presunto extorsionador.

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(IG: crismedina.78)

También disputó combates en la Arena Jalisco de Guadalajara en agosto de 2022, y llegó a pelear en Houston, Texas, en diciembre de 2024, un año antes de su última pelea profesional.

Su trayectoria lo llevó de los rings de Jalisco y Michoacán a las calles de Uruapan con un rol completamente distinto. Las mismas regiones donde compitió se convirtieron en el territorio donde, según las autoridades, cobraba piso para el CJNG.

El secretario Cruz Medina lamentó que un atleta con trayectoria reconocida haya tomado ese camino: “Por su profesión, realmente no tenía la necesidad para poder estar delinquiendo”.

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“Los R’s”: la estructura que lo absorbió

Rafael, ubicado como el R2, integranmte del CJNG, fue detenido en septiembre del 2012, sin embargo siguieron eperando, ahora él se quedará como el líder de Los R's tras la captura de su hermano Ramón el R1 Foto: Sedena

Según las investigaciones, “El Vikingo” habría confesado a elementos de la Guardia Civil operar bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala “El R1”, detenido el 30 de julio en Atotonilco El Grande, Jalisco, como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Tras la captura del R1, la SSPC confirmó que el R2 asumió el liderazgo del grupo. “Los R’s” llevan más de 10 años operando dentro del CJNG en municipios como Uruapan, Apatzingán, Morelia, Álvaro Obregón y Huandacareo.

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La captura, en medio de la crisis del aguacate michoacano

El arresto de “El Vikingo” se produjo en una semana de alta tensión para la industria aguacatera de Michoacán. Días antes, Estados Unidos ordenó al USDA-APHIS suspender la certificación y exportación del aguacate michoacano tras amenazas telefónicas de grupos criminales contra inspectores estadounidenses en el Valle Esmeralda —integrado por Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tingüindín y Cotija—.

Varias cajas de aguacates apiladas se muestran sobre un fondo de madera donde se proyectan sombras de figuras masculinas con rifles, lo que indica una atmósfera de control y amenaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma semana, el 1 de agosto, fuerzas federales capturaron en esa zona a Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringüa”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, organización que mantiene una disputa activa con el CJNG por el control del cobro de extorsiones a aguacateros en el Valle Esmeralda.

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Ambas detenciones se inscriben en el Plan Michoacán: el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reveló que la estrategia acumula 950 personas detenidas por actividades delictivas en el estado.

Las operaciones del USDA-APHIS se reanudaron parcialmente, pero solo en Tancítaro, Uruapan, Tacámbaro y algunos municipios del corredor Morelia-Pátzcuaro. El Valle Esmeralda permanece sin autorización para exportar.

En ese mismo contexto, el 11 de agosto una operación conjunta de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR resultó en la detención de 12 personas más vinculadas con extorsión al sector aguacatero, ganadero y cárnico en Uruapan y Ziracuaretiro. En los 11 cateos ejecutados se aseguraron seis armas de fuego, dos vehículos, una motocicleta, dosis de droga, dinero en efectivo y equipo táctico, según el comunicado conjunto de las dependencias federales.

La sombra del CJNG sobre el entorno de “El Canelo”

Canelo Álvarez se ha relacionado con varias personas señaladas por sus nexos con el crimen. (Instagram | Canelo)

La detención de “El Vikingo” no es el primer caso en que personas cercanas al universo del Canelo Álvarez quedan vinculadas, directa o indirectamente, con el crimen organizado.

En julio de 2025, el diario Reforma reveló que Eric Daniel Zamora Delgadillo, socio del boxeador en la cadena de tiendas “Upper, by Canelo Energy”, era investigado tanto por la FGR como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el CJNG y por su participación en redes de huachicol.

Zamora Delgadillo fue presidente de Agrícola Boreal, empresa incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Ni el Canelo ni su equipo emitieron declaración alguna al respecto.

Otro vínculo señalado públicamente proviene del entrenador Nacho Beristáin, quien en una entrevista relató haber sido interceptado en Jalisco por hombres armados que lo llevaron ante quien describió como “el patrón” —posiblemente Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG—.

Beristáin afirmó que ese personaje tenía un nexo directo con “El Canelo”: “Ese cabrón es el padrino del pinche pecoso”, dijo. A esa lista se suma ahora Cristian “El Vikingo” Medina García.