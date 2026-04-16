Así funciona Threema, la app de mensajería cifrada que usa el CJNG para comunicarse

Threema es una aplicación de mensajería de origen suizo en la que el CJNG ha encontrado una forma de comunicarse sin dejar rastro. (Infobae)

Ocho policías de Manzanillo, Colima, enfrentan proceso judicial por filtrar información sensible al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para hacerlo, supuestamente los uniformados usaban la aplicación de mensajería cifrada Threema.

La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que los agentes utilizaban esta plataforma suiza luego de identificarla durante las labores de inteligencia que siguieron al asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Alfredo Chávez, el 14 de febrero de 2024.

El fiscal Bryant Alejandro García Ramírez detalló que los uniformados brindaban a los criminales datos sobre detenciones, operativos y reportes del C5i en tiempo real, información que solo podía tener origen en las propias corporaciones de seguridad.

Foto: SSPC Colima

Entre los detenidos se encuentran Rolando ‘N’ (21 años de servicio), Nora Alejandra ‘N’ (12 años), Sergio Alejandro ‘N’ (17 años), José Santos ‘N’ (17 años), Roberto ‘N’ (10 años), José Luis ‘N’ (10 años), Martín Gerardo ‘N’ (8 años) y Miguel Ángel ‘N’ (25 años). Los delitos imputados son uso indebido de información y asociación delictuosa.

De acuerdo con información de las autoridades, Threema también fue utilizada (al igual que WhatsApp) por los presuntos sicarios que asesinaron a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre de 2025. En ese caso, los responsables del ataque habrían creado un grupo exclusivo para coordinar sus movimientos.

¿Qué es Threema?

Aplicación de Threema para smartphones (Threema)

Threema es una aplicación de mensajería de origen suizo diseñada para proteger la privacidad de sus usuarios. No solicita número telefónico ni correo electrónico para crear una cuenta, lo que dificulta identificar a quienes la usan.

Además, permite borrar los mensajes una vez entregados y evita almacenar información en servidores, lo que complica el rastreo de las conversaciones por parte de las autoridades.

Threema, fundada en Suiza en 2012 por Manuel Kasper, se popularizó tras las filtraciones de Edward Snowden y los cambios de privacidad en WhatsApp.

Según la información oficial de la compañía, más de 12 millones de personas y ocho mil organizaciones en el mundo utilizan Threema, incluidas la policía suiza, el ejército suizo, Mercedes-Benz, bancos europeos, gobiernos y hospitales.

Planes y características técnicas

La app se financia exclusivamente a través de modelos de pago únicos para usuarios y suscripciones para empresas, sin recurrir a publicidad ni venta de datos.

Planes de Threema y precios. (Captura de pantalla)

Threema ofrece diferentes planes según el tipo de usuario, con funcionalidades ajustadas a las necesidades de privacidad y control de datos. Su flexibilidad y robustez han facilitado su adopción tanto por empresas, organismos públicos y, ahora, por grupos criminales.

El plan para particulares (Threema Private) tiene un costo único de 6 dólares (100 pesos, aproximadamente). Permite uso anónimo, está disponible en todas las plataformas, cumple con el Reglamento General de Protección de Datos y ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los mensajes y archivos.

Para empresas, existen varias opciones. El plan Core cuesta 3 dólares por usuario al mes (50 pesos mexicanos), permite administración centralizada, comunicación segura y gestión de empleados, hasta para 200 usuarios.

El plan Professional cuesta 5 dólares por usuario al mes (86 pesos), agrega funciones como comunicación masiva, automatización, acceso a la API, soporte premium y número ilimitado de empleados. El plan OnPrem es personalizado, permite autoalojamiento de la aplicación en servidores propios, control total sobre infraestructura, etiquetado blanco para todas las apps y soporte premium.

La app funciona sin número telefónico ni correos electrónicos. (Threema)

Entre las características técnicas destacan sus identificadores anónimos de ocho dígitos, chats de grupo y privados, llamadas de voz y video, envío de archivos cifrados y eliminación automática de mensajes tras su recepción.

Las versiones empresariales permiten administración de usuarios, autenticación de dos factores, control de permisos, API de administración, monitoreo de uso y personalización avanzada de la app.

Threema también permite crear canales de difusión, usar bots, programar mensajes y realizar encuestas en los planes empresariales de mayor nivel.

La app opera bajo el principio de “cero conocimiento”. Solo los destinatarios previstos pueden leer los mensajes; ni siquiera la empresa tiene acceso a los contenidos.