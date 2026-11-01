Afición de Rayados abuchea a Gilberto Mora en el Estadio BBVA

La afición de Rayados abucheó a Gilberto Mora cuando el jugador de Xolos ingresó al campo del Estadio BBVA (REUTERS)

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La afición de Rayados abucheó a Gilberto Mora cuando el jugador de Xolos ingresó al campo del Estadio BBVA durante el segundo tiempo del partido ante Monterrey, con el marcador empatado 2-2 y los dos equipos en busca de puntos rumbo a la Liguilla.

El jugador de Tijuana ingresó en un momento de tensión para ambos clubes. El empate obligaba a Rayados y Xolos a buscar modificaciones en su planteamiento para romper la igualdad y quedarse con una victoria en la recta final de la fase regular.

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Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Tijuana - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 31, 2026 Tijuana's Gilberto Mora in action with Monterrey's Cesar Garza REUTERS/Cristian De Marchena

La reacción de la afición albiazul se escuchó desde que el juvenil pisó el césped. Los seguidores de Monterrey no recibieron con aplausos al futbolista de Xolos y dirigieron los abucheos hacia él durante su incorporación al partido.

Gilberto Mora entró con el marcador 2-2 en Monterrey

El partido llegó al segundo tiempo con cuatro goles en el marcador. Rayados y Tijuana habían intercambiado anotaciones durante la primera mitad, por lo que el ingreso de Mora formó parte de los movimientos realizados por el cuadro fronterizo para intentar tomar ventaja.

Xolos recurrió a su banca con el duelo todavía igualado. Mora tuvo la tarea de incorporarse al ataque y ofrecer una opción distinta para el equipo visitante en una cancha donde Monterrey contó con el apoyo de su público.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana's Gilberto Mora reacts after sustaining an injury REUTERS/Eloisa Sanchez

El ingreso del futbolista de 18 años se convirtió en uno de los momentos que llamaron la atención en el Estadio BBVA. La rechifla se mantuvo como una respuesta de la grada local hacia el elemento de Tijuana, pese a que no se reportó alguna acción previa que explicara la reacción.

Rayados y Tijuana disputaron puntos en la pelea por la Liguilla

El 2-2 mantuvo en disputa los tres puntos durante el complemento. Los dos equipos necesitaban un resultado favorable para fortalecer sus aspiraciones en la fase final del torneo y evitar dejar unidades en el camino.

Rayados buscó imponer condiciones frente a su afición. Tijuana respondió con ajustes desde la banca y con la entrada de Mora, quien se incorporó al partido en un momento en que cada jugada podía inclinar el resultado.

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De aplausos a abucheos

Gilberto Mora volvió a tener actividad con Xolos tras perderse cinco partidos de Liga MX por molestias físicas. El juvenil se recuperó de una inflamación en la cadera y regresó a la convocatoria en el partido pendiente ante América, disputado el pasado 28 de octubre.

En aquel encuentro, Mora ingresó de cambio durante el segundo tiempo y recibió aplausos de la afición azulcrema en el Estadio Azteca. Los seguidores americanistas reconocieron el regreso del futbolista de 18 años, pese a que defendía la camiseta de Tijuana.

Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana's Gilberto Mora comes on as a substitute REUTERS/Eloisa Sanchez

El panorama fue distinto en su siguiente aparición ante Rayados. Mora entró al campo del Estadio BBVA con el partido empatado 2-2 y escuchó abucheos desde las tribunas, en contraste con la ovación que había recibido días antes en la Ciudad de México.

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