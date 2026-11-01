Frente frío y descenso de temperatura en México: estos estados registrarán heladas y lluvias este domingo

El sistema meteorológico ingresará este domingo al noroeste del país, con precipitaciones intensas en Baja California y Sonora, y temperaturas bajo cero en zonas de alta altitud de Chihuahua y Durango.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 1 de noviembre el Frente Frío 4 ingresa al noroeste del país, con una circulación anticiclónica en el centro. El sistema provocará descenso de temperatura, heladas en zonas serranas y lluvias fuertes, principalmente en Baja California y Sonora.

El SMN prevé lluvias en 21 estados, con acumulados puntuales intensos en Baja California y mínimas de hasta -5 °C. El pronóstico coincide con el inicio del puente por Día de Muertos.

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Heladas de hasta -5 °C en sierras del norte

El organismo meteorológico indica que las zonas altas de Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y CDMX tendrán valores de 0 a 5 grados durante la madrugada. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Las temperaturas más bajas se prevén en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, con mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada. En esas regiones se esperan heladas, sobre todo en las localidades de mayor altitud.

También habrá frío intenso en otras entidades:

De -5 a 0 °C: sierras de Baja California, Chihuahua y Durango .

De 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: también en las sierras de Michoacán y la Ciudad de México.

Lluvias intensas en el noroeste

El sistema frontal se acercará a Baja California, donde se esperan lluvias fuertes a puntuales intensas, acompañadas de rachas de viento de hasta 80 km/h.

El SMN detalló la distribución de las precipitaciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: norte y centro de Baja California.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: norte de Sonora.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: norte de Baja California Sur y noroeste de Chihuahua.

Lluvias aisladas: Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla, además de Baja California.

El organismo advirtió que las lluvias podrían venir con descargas eléctricas y granizo, y causar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Viento y oleaje

Las olas rompen en la playa de Costa Azul mientras el huracán Rachel azota la costa del Pacífico de México, provocando un fuerte oleaje y condiciones marítimas peligrosas en Los Cabos, en el estado de Baja California Sur (México), el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Julio Parra

Se prevén rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. El viento podría derribar árboles y anuncios publicitarios.

En la costa occidental de la península de Baja California se esperan olas de 2 a 3 metros. Se recomienda precaución a pescadores y navegantes.

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¿Cómo estará el clima en el centro del país?

Gobierno de BC instaló 5 albergues por las afectaciones de lluvias de las últimas horas (Foto: PC de Baja California/FB)

Mientras el frente avanza por el noroeste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se ubicará sobre la mayor parte del territorio. Eso favorecerá un ambiente estable y menos probabilidad de lluvia en gran parte del país.

Para el Valle de México, el pronóstico es el siguiente:

Ciudad de México: mañana fría con cielo medio nublado y tarde templada sin lluvias. Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 25 a 27 °C.

Toluca: mañana fría y con niebla. Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la capital.

El resultado es un contraste térmico importante: madrugadas gélidas y tardes templadas o cálidas.

Chubascos en otras regiones

Fuera del noroeste, el SMN no descarta lluvias. Se prevén chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Serán de menor intensidad que en el noroeste.

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El frío continuará el lunes

El SMN anticipa precipitaciones en 21 entidades este domingo 1 de noviembre, mientras una masa anticiclónica mantendrá condiciones estables en gran parte del territorio durante el inicio del puente por Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del frente frío 4 se prolongarán hasta el lunes 2 de noviembre, con ambiente frío a gélido por la mañana y la noche. El sistema avanzará después sobre el norte y noreste del país. Las condiciones de heladas en las sierras podrían repetirse en las próximas madrugadas.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades sugieren abrigarse por capas y proteger las vías respiratorias al salir. También recomiendan cubrirse boca y nariz.

Otras medidas útiles ante el frío y las lluvias:

Evitar calentadores o braseros en espacios cerrados sin ventilación.

Proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias , los grupos más vulnerables.

Extremar precauciones al conducir en zonas con lluvia, neblina o viento.

No cruzar cauces ni zonas inundadas , ante el riesgo de crecidas.

Seguir los avisos oficiales del SMN y de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

Temporada de frentes fríos

Noviembre marca el cierre de la transición entre las masas de aire tropical y polar. A partir de este mes comienza el frío intenso, con días frecuentes de bajas temperaturas. El SMN actualiza sus pronósticos varias veces al día en su sitio oficial.

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Palabras clave sugeridas: frente frío 4, heladas en México, clima 1 de noviembre, pronóstico SMN, Baja California, Día de Muertos, temperaturas bajo cero.