Licuado de café, cacao y plátano: desayuno fácil y saludable que aporta energía por las mañanas

El café y el plátano son dos de los alimentos más estudiados en relación con el rendimiento físico y mental por las mañanas.
Según la Clínica Mayo, un desayuno con carbohidratos antes de actividad física ayuda a mejorar el rendimiento y evita la sensación de lentitud o aturdimiento durante las primeras horas del día.
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El licuado de café, cacao y plátano reúne en una sola preparación cafeína, potasio y antioxidantes. Esta combinación se ha popularizado como alternativa práctica a los desayunos procesados, al aportar energía de forma gradual sin depender del azúcar refinada.
Esta bebida resulta útil tanto para quienes tienen poco tiempo en la mañana como para quienes buscan una opción previa al ejercicio.
El plátano aporta carbohidratos de rápida absorción, mientras que el café activa el sistema nervioso central.
Receta de licuado de café, cacao y plátano
El licuado de café, cacao y plátano es una bebida fría que se prepara en licuadora, sin necesidad de cocción.
La técnica principal consiste en combinar café ya preparado y frío con plátano maduro, cacao en polvo sin azúcar y leche o bebida vegetal hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
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El resultado es una bebida espesa con un sabor que combina el amargor del café, el dulzor natural del plátano y las notas achocolatadas del cacao.
Se sirve de inmediato, recién licuado, para aprovechar su frescura y sabor. No requiere utensilios complejos, solo una licuadora de uso doméstico y algunos minutos de preparación.
Tiempo de preparación
El tiempo total de elaboración es de 5 minutos. No requiere cocción, solo licuado.
- Preparación de ingredientes: 2 minutos.
- Licuado: 3 minutos.
Ingredientes
1. 1 taza de café negro frío (preparado previamente)
2. 1 plátano maduro (de preferencia congelado)
3. 1 cucharada de cacao en polvo puro sin azúcar
4. 200 ml de leche o bebida vegetal al gusto
5. 1 pizca de canela molida (opcional)
6. 3 a 4 cubos de hielo (opcional, si el café no está frío)
Cómo hacer licuado de café, cacao y plátano, paso a paso
1. Prepara el café con anticipación y déjalo enfriar a temperatura ambiente o refrigéralo antes de usarlo.
2. Pela el plátano y córtalo en trozos. Si lo congelas antes, la textura final será más cremosa y densa.
3. Vierte el café, el plátano, el cacao en polvo y la leche en el vaso de la licuadora.
4. Agrega la canela y el hielo si decides usarlos para dar un toque extra de sabor y frescura.
5. Licúa a velocidad alta durante 30 a 45 segundos, hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.
6. Prueba el sabor. Si lo deseas más dulce, añade media cucharadita de miel sin necesidad de azúcar refinada.
7. Sirve de inmediato en un vaso alto. Evita dejarlo reposar mucho tiempo, pues el plátano tiende a oxidarse y cambia el sabor y color de la bebida.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 1 porción grande o 2 porciones medianas, dependiendo del tamaño del vaso en que se sirva.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal aproximadamente
- Proteínas: 5 g
- Carbohidratos: 28 g
- Grasas: 4 g
- Fibra: 3 g
- Potasio: 420 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda consumir el licuado de inmediato para aprovechar su textura y sabor.
Si es necesario, se conserva en refrigeración hasta por 12 horas en un recipiente hermético, aunque pierde parte de su cremosidad con el paso del tiempo.
¿Con qué se puede acompañar este licuado para un desayuno saludable?
Este licuado funciona bien como bebida principal, pero se puede complementar con alimentos que aporten proteína y fibra adicional.
Un huevo cocido o revuelto añade proteína de calidad y ayuda a prolongar la sensación de saciedad.
El pan integral o la avena son buenas opciones para sumar fibra y carbohidratos complejos, lo que evita picos bruscos de energía a media mañana.
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También se pueden acompañar con una pequeña porción de frutos secos, como almendras o nueces, que aportan grasas saludables.
Si se busca una opción más ligera, una porción de yogur natural sin azúcar complementa bien el licuado y suma calcio y proteína a la comida.
Evitar acompañarlo con alimentos ultraprocesados o con exceso de azúcar ayuda a mantener el perfil saludable de este desayuno.
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