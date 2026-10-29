México

Licuado de café, cacao y plátano: desayuno fácil y saludable que aporta energía por las mañanas

Esta preparación casera es una opción deliciosa y nutritiva antes de salir de casa

Un vaso con batido y trozos de plátano sobre un mantel bordado, junto a granos de café y rodajas de plátano en una mesa de madera.
Combinar café con alimentos ricos en potasio es una práctica común para equilibrar el efecto estimulante de la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El café y el plátano son dos de los alimentos más estudiados en relación con el rendimiento físico y mental por las mañanas.

Según la Clínica Mayo, un desayuno con carbohidratos antes de actividad física ayuda a mejorar el rendimiento y evita la sensación de lentitud o aturdimiento durante las primeras horas del día.

PUBLICIDAD

El licuado de café, cacao y plátano reúne en una sola preparación cafeína, potasio y antioxidantes. Esta combinación se ha popularizado como alternativa práctica a los desayunos procesados, al aportar energía de forma gradual sin depender del azúcar refinada.

Una mano vierte líquido beige de una licuadora a un vaso, junto a un cuenco con granos de café y un plato con plátano picado sobre una mesa.
Los desayunos líquidos son una opción práctica para personas con poco tiempo en la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta bebida resulta útil tanto para quienes tienen poco tiempo en la mañana como para quienes buscan una opción previa al ejercicio.

El plátano aporta carbohidratos de rápida absorción, mientras que el café activa el sistema nervioso central.

Receta de licuado de café, cacao y plátano

El licuado de café, cacao y plátano es una bebida fría que se prepara en licuadora, sin necesidad de cocción.

La técnica principal consiste en combinar café ya preparado y frío con plátano maduro, cacao en polvo sin azúcar y leche o bebida vegetal hasta lograr una textura cremosa y homogénea.

PUBLICIDAD

Licuadora con batido beige, tazón con granos de café y plato con rodajas de plátano sobre una mesa de madera con camino bordado.
El cacao sin azúcar conserva mayor cantidad de antioxidantes que el cacao procesado con azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una bebida espesa con un sabor que combina el amargor del café, el dulzor natural del plátano y las notas achocolatadas del cacao.

Se sirve de inmediato, recién licuado, para aprovechar su frescura y sabor. No requiere utensilios complejos, solo una licuadora de uso doméstico y algunos minutos de preparación.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 5 minutos. No requiere cocción, solo licuado.

  • Preparación de ingredientes: 2 minutos.
  • Licuado: 3 minutos.
Licuadora de vidrio con plátano, leche, café y cacao, junto a un cuenco con granos de café y un plato con rodajas de fruta sobre una mesa.
La preparación de bebidas en casa facilita ajustar ingredientes según necesidades individuales, como intolerancias o preferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 1 taza de café negro frío (preparado previamente)

2. 1 plátano maduro (de preferencia congelado)

3. 1 cucharada de cacao en polvo puro sin azúcar

4. 200 ml de leche o bebida vegetal al gusto

5. 1 pizca de canela molida (opcional)

6. 3 a 4 cubos de hielo (opcional, si el café no está frío)

Plátanos enteros y picados, granos de café, cacao en polvo y una jarra de leche sobre una mesa de madera con un camino bordado.
La leche puede sustituirse por bebidas vegetales sin alterar significativamente el proceso de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de café, cacao y plátano, paso a paso

1. Prepara el café con anticipación y déjalo enfriar a temperatura ambiente o refrigéralo antes de usarlo.

2. Pela el plátano y córtalo en trozos. Si lo congelas antes, la textura final será más cremosa y densa.

3. Vierte el café, el plátano, el cacao en polvo y la leche en el vaso de la licuadora.

4. Agrega la canela y el hielo si decides usarlos para dar un toque extra de sabor y frescura.

5. Licúa a velocidad alta durante 30 a 45 segundos, hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

6. Prueba el sabor. Si lo deseas más dulce, añade media cucharadita de miel sin necesidad de azúcar refinada.

7. Sirve de inmediato en un vaso alto. Evita dejarlo reposar mucho tiempo, pues el plátano tiende a oxidarse y cambia el sabor y color de la bebida.

Infografía con ilustraciones de un vaso de licuado, café, plátano, miel, una licuadora y recuadros explicativos del proceso.
El plátano maduro aporta mayor dulzor natural, reduciendo la necesidad de azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción grande o 2 porciones medianas, dependiendo del tamaño del vaso en que se sirva.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal aproximadamente
  • Proteínas: 5 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Grasas: 4 g
  • Fibra: 3 g
  • Potasio: 420 mg
Licuado cremoso y oscuro servido en vaso de vidrio, decorado con rodajas de plátano y un toque de crema de cacahuate, combinación nutritiva y deliciosa. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Enfriar el café antes de licuarlo evita que el calor afecte la textura final de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir el licuado de inmediato para aprovechar su textura y sabor.

Batido de plátano, chocolate y chía -México- 23 enero
El contenido de potasio proviene principalmente del plátano incluido en la receta. (Gemini)

Si es necesario, se conserva en refrigeración hasta por 12 horas en un recipiente hermético, aunque pierde parte de su cremosidad con el paso del tiempo.

¿Con qué se puede acompañar este licuado para un desayuno saludable?

Este licuado funciona bien como bebida principal, pero se puede complementar con alimentos que aporten proteína y fibra adicional.

Un huevo cocido o revuelto añade proteína de calidad y ayuda a prolongar la sensación de saciedad.

Varios huevos blancos y marrones colocados sobre una mesa de madera. Algunos están dentro de un tazón de madera, otros están esparcidos cerca. Fondo de cocina.
Combinar bebidas con alimentos sólidos ayuda a prolongar la sensación de saciedad durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan integral o la avena son buenas opciones para sumar fibra y carbohidratos complejos, lo que evita picos bruscos de energía a media mañana.

También se pueden acompañar con una pequeña porción de frutos secos, como almendras o nueces, que aportan grasas saludables.

Si se busca una opción más ligera, una porción de yogur natural sin azúcar complementa bien el licuado y suma calcio y proteína a la comida.

Seis cuencos con nueces de castilla, pistachos, almendras, nueces pecanas, nueces de la India y cacahuates sobre una tabla de madera con fondo beige.
Evitar acompañamientos ultraprocesados ayuda a mantener el perfil nutricional saludable de la comida completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar acompañarlo con alimentos ultraprocesados o con exceso de azúcar ayuda a mantener el perfil saludable de este desayuno.

Temas Relacionados

RecetasLicuadosPlatanosCafeCacaoNutrientesBebidasGastronomia Mexicanamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aleks Syntek confirma que se separó de su esposa: “Mi carrera es monstruosa”

El cantante de ‘Duele el amor’ aprovechó para dedicarle una canción a su ahora expareja

Aleks Syntek confirma que se separó de su esposa: “Mi carrera es monstruosa”

Hay siete mexicanos heridos en accidente de trenes en España, confirma SRE: hay uno no localizado

Por medio de un comunicado, la SRE dio a conocer que los siete mexianos localizados que viajaban en los trenes, sufrieron heridas leves y ya fueron dados de alta

Hay siete mexicanos heridos en accidente de trenes en España, confirma SRE: hay uno no localizado

Guillermo Almada confiesa cuáles son sus preocupaciones en América tras empatar con Xolos

El técnico azulcrema también sostuvo que su equipo ha generado más oportunidades que sus rivales

Guillermo Almada confiesa cuáles son sus preocupaciones en América tras empatar con Xolos

Día de muertos 2026: ¿abrirán los bancos en horario normal el 1 y 2 de noviembre?

En vísperas de la tradicional celebración, prepárate y organiza tus retiros y trámites en sucursales bancarias

Día de muertos 2026: ¿abrirán los bancos en horario normal el 1 y 2 de noviembre?

Cuauhtémoc Cárdenas y el EZLN: por qué el candidato del PRD viajó a Chiapas en 1994

El candidato presidencial del PRD fue recibido por bases zapatistas y el Subcomandante Marcos en Guadalupe Tepeyac, cuatro meses y medio después del alzamiento y antes de los comicios de agosto

Cuauhtémoc Cárdenas y el EZLN: por qué el candidato del PRD viajó a Chiapas en 1994
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan en Michoacán a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo: es familiar de implicados

Arrestan en Michoacán a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo: es familiar de implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: detienen a funcionaria de Uruapan por presunto encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo

Detienen en Tecate a exmilitar ruso buscado por Interpol: portaba granada y documentos falsos

Quién es "El Semáforo" del CJNG: los corridos que anticiparon su ascenso como sucesor de "El Tanque"

DEA usó a El Vicentillo para negociar entrega de El Mayo Zambada antes de 2024, revela docuserie de Netflix

ENTRETENIMIENTO

El orden de los productos para que el maquillaje de Halloween dure más

El orden de los productos para que el maquillaje de Halloween dure más

El incómodo momento entre Belinda y Mafe Walker, la influencer que asegura habla idioma alienígena

Aleks Syntek confirma que se separó de su esposa: “Mi carrera es monstruosa”

Victoria Justice causa revuelo en México al elogiar a Belinda y aparecer en su exclusiva fiesta de Halloween

El maquillaje de idol K-pop zombie que puedes hacer para Halloween con productos de uso diario

DEPORTES

Franco Colapinto se siente como en casa en México y recuerda cómo Argentina apoyaba a Checo Pérez en la F1

Franco Colapinto se siente como en casa en México y recuerda cómo Argentina apoyaba a Checo Pérez en la F1

Guillermo Almada confiesa cuáles son sus preocupaciones en América tras empatar con Xolos

Loco Abreu asegura que no necesitan de Gilberto Mora, aunque resalta su calidad: “Tenerlo es un plus”

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A