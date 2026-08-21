¿Pueden los antioxidantes ayudar a proteger contra el cáncer de cuello uterino?

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JUEVES, 20 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- ¿Podría una dieta rica en antioxidantes ayudar a las mujeres a reducir su riesgo de cáncer de cuello uterino?

Un nuevo estudio sugiere que estos compuestos podrían desempeñar un papel en la prevención de la enfermedad, el quinto cáncer más diagnosticado en mujeres a nivel mundial.

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Un equipo liderado por Maozhu Lang , de la Academia China de Ciencias Médicas y del Colegio Médico de la Unión de Pekín en Pekín, analizó datos de más de 1.000 mujeres estadounidenses que participaron en encuestas nacionales de salud y nutrición entre 2003 y 2018. Algunos tenían antecedentes de cáncer de cuello uterino. Otros no.

Los investigadores analizaron su ingesta de vitaminas A, C y E, zinc, selenio y carotenoides -- antioxidantes presentes en alimentos como frutas, verduras y cereales integrales.

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El resultado: Quienes consumieron más antioxidantes tuvieron casi un 56% menos de prevalencia de cáncer de cuello uterino en comparación con aquellos con menor consumo.

Las cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano, o VPH, son la causa principal del cáncer de cuello uterino. El VPH es la infección de transmisión sexual más común.

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Los investigadores afirman que estos hallazgos sugieren que los antioxidantes pueden ayudar a proteger contra la progresión relacionada con el VPH hacia el cáncer de cuello uterino.

Pero es importante señalar que el estudio solo encontró una asociación y no prueba causa y efecto.

Los autores afirman que se necesita más investigación para confirmar el vínculo y entender qué puede estar impulsándolo.

Los resultados se publicaron el 19 de agosto en el International Journal of Gynecology & Obstetrics.

Más información

La Clínica Mayo habla más sobre antioxidantes.

FUENTE: HealthDay TV, 20 de agosto de 2026